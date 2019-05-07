 Немецкие острова: Боркум - морской курорт с океанским климатом (фото) | Кадр дня | DW | 17.06.2019

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Кадр за кадром

Немецкие острова: Боркум - морской курорт с океанским климатом (фото)

Ежегодно на этот популярном морском курорте отдыхают около 300 тысяч человек.

Верхом вдоль пляжа во время заката

Верхом вдоль пляжа во время заката

Боркум • Остров Боркум (Insel Borkum) принадлежит к числу немецких Восточно-Фризских островов. Официальный статус лечебного курорта получил в 1830 году благодаря богато насыщенному ионами соли морскому воздуху и климату, особенно благоприятному для аллергиков. На острове есть не только песчаные пляжи. Здесь также проложено много разных маршрутов для пеших и верховых прогулок.

Пляжные корзины на острое Боркум

Пляжные корзины

Сейчас на Боркуме ежегодно отдыхают около 300 тысяч человек. "Остров в Северном море с океанским климатом" (Nordseeinsel mit Hochseeklima), - так его рекламируют.  Часть прилегающих мелководий принадлежит национальному парку Нижнесаксонское ваттовое море - одному из немецких природных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО

Заезд на кайт-багги на острове Боркум

Заезд на кайт-багги

Визитная карточка острова Боркум
Регион: Северное море
Федеральная земля: Нижняя Саксония
Площадь: 31 км²
Население: 5,1 тысячи человек
Количество мест в отелях и пансионах: 19 тысяч
Туристический сайт: www.borkum.de

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  • Зюльт

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    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.

  • Фемарн

    Самые любимые немецкие острова

    5.

    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

  • Амрум

    Самые любимые немецкие острова

    6.

    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

  • Йюст

    Самые любимые немецкие острова

    7.

    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.

  • Фёр

    Самые любимые немецкие острова

    8.

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

  • Лангеог

    Самые любимые немецкие острова

    9.

    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

  • Узедом

    Самые любимые немецкие острова

    10.

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

  • Гельголанд

    Самые любимые немецкие острова

    11.

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

  • Хиддензе

    Самые любимые немецкие острова

    12.

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

  • Бальтрум

    Самые любимые немецкие острова

    13.

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Вангероге

    Самые любимые немецкие острова

    14.

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Шпикерог

    Самые любимые немецкие острова

    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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www.borkum.de

Остров Боркум

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