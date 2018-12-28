Немецкие "моржи" совершили зимний заплыв (фото)

"Берлинские тюлени", - так называется Клуб любителей зимнего плавания в столице Германии. Традиционное декабрьское купание состоялось и в этом году.
Берлин, 29.12.2018 • Каждый год члены клуба "Берлинские тюлени" после Рождества совершают заплыв в озере Оранкезе.
Декабрьские кадры из Германии
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Такую картину можно было наблюдать на улицах Гамбурга в прошедшее воскресенье.
Акулы - не помеха, если рождественский дед решил покормить морскую черепаху.
Из Германии заявки на участие подали 26 спортсменов.