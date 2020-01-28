Немецкие медики предостерегают от паники в связи с коронавирусом

Несмотря на то, что в Германии зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом нового типа 2019-nCoV, жителям страны пока не надо носить маски индивидуальной защиты. Об этом заявил председатель Немецкого общества инфектологии Бернд Зальцбергер (Бернд Зальцбергер) в интервью агентству dpa во вторник, 28 января. По его словам, так называемые хирургические маски, не предназначены для защиты от заражения здоровых людей. В период вспышки эпидемии гриппа их имеет смысл носить больным людям, чтобы уменьшить риск передачи ими инфекции воздушно-капельным путем. Но для защиты от внешней инфекции они не предназначены.

Главный врач клиники Missio в Вюрцбурге, специализирующейся, в частности на тропических болезнях, Август Штих (August Stich) считает, что у жителей Германии нет оснований для паники. "Это не тот вирус, который охватит нас всех", - указал он. По словам врача, в Германии хорошо подготовлены к борьбе с инфекцией. Так, во многих местах существуют методики, позволяющие экспертам в течение нескольких часов определить, инфицирован ли человек. Кроме того, вирус пока хорошо поддается лечению. "Если мы будем соблюдать основные правила гигиены и воздержимся от поездок в Китай, то мы совладаем с этим", - указал Штих.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) указал, что Германия хорошо подготовлена к борьбе с опасной инфекцией. Специалисты Института имени Роберта Коха также считают риск заражения для жителей Германии минимальным.

Первый случай заражения коронавирусом в Германии

Инфицированный житель Баварии заразился от своей китайской коллеги, прибывшей в командировку в Германию. По возвращении на родину у нее было диагностировано заражение вирусом 2019-nCoV. Общавшиеся с ней жители Германии, всего около 40 человек, в настоящий момент находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

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