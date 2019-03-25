Немецкие ландшафты: "Фарисейский" остров Нордстранд (фото)

Нордстранд • Мартовское утро на немецком острове Нордстранд в Северной Фризии на Северном (же) море. В прошлом веке между островом и материком построили дамбу, по которой сюда можно доехать на автобусе из города Хузум. Сейчас здесь насчитывается две с лишним тысячи жителей... и примерно столько же мест в гостиницах и пансионах. Ежегодное число туристов, приезжающих сюда в отпуск или просто на пару дней, составляет около 28 тысяч человек.

Фирменным напитком в кафе, барах и ресторнах острова Нордстранд является "Фарисей" (Pharisäer) - горячий кофейный коктейль, в который добавляются ром и взбитые сливки. Согласно легенде, этот широко распространенный рецепт придумали именно здесь в XIX веке.

Кафе "Фарисейское подворье" ("Pharisäer-Hof") на острове Нордстранд

Рассказывают, что в те далекие времена на острове служил некий пастор по имени Георг Блейер (Georg Bleyer), отличавшийся особенной аскетичностью. В присутствии священника местные жители не решались пить алкоголь, пока одному из них перед крестинами своего шестого или седьмого ребенка не пришла в голову гениальная идея - тайно, но щедро добавить ром в кофе и прикрыть все взбитыми сливками, чтобы не распространялся запах.

Некоторое время трюк срабатывал. Но однажды пастор, которому, кончено же, подавали кофе без алкоголя, все же догадался или случайно сделал глоток из другой чашки. В гневе и возмущении священник назвал своих прихожан лицемерами, вернее - фарисеями: "Oh, ihr Pharisäer!". Вот так появилось название этого национального напитка Восточной Фризии, ставшего также популярным в других местах, например, в далекой от побережья Северного моря Австрии.

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