Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019 (фотогалерея)

Две дюжины фотографий немецких ландшафтов и достопримечательностей из более чем четырех сотен снимков, опубликованных нами в рубрике "Кадр за кадром" в 2019 году.
Смотрите также:
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины. (08.11.2019)
Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах. (02.11.2019)
Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу… (10.10.2019)
Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро. (01.10.2019)
В немецкой столице насчитывается более двухсот музеев, галерей, выставочных залов, исторических и прочих экспозиций. Представляем самые посещаемые из них. (25.09.2019)
В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена. (13.09.2019)
Этот 160-километровый исторический маршрут напоминает о холодной войне и временах, когда Берлин был разделен на две части. (11.09.2019)
Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные. (27.09.2019)
Многие немецкие фермеры не только держат пансионы и сдают комнаты туристам, но и все чаще также предоставляют места для автомобильного кемпинга. (28.08.2019)
Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров. (28.08.2019)
1 августа 2019 года Берлинский зоопарк отметил свое 175-летие. Ежегодно здесь бывает около 3,5 миллиона посетителей. (01.08.2019)
В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться. (30.07.2019)
Лабиринты на немецких полях встречаются самые разные - простые и сложные, кукурузные, конопляные и даже крапивные. (22.07.2019)
Ветряки хорошо смотрятся на фотографиях, но часто их строительство наталкивается в Германии на сопротивление со стороны местных жителей и экологов. (16.07.2019)
История этого горнодобывающего региона на границе Германии и Чехии насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), в Чехии - Крушне-Гори (Krušnohoří). (08.07.2019)
Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей. (03.07.2019)
Этот вопрос поставили перед собой эксперты Общегерманского автомобильного клуба (ADAC) и проанализировали тарифные системы в крупнейших немецких городах. (26.06.2019)
Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности. (19.06.2019)
Многие проводники и машинисты немецких поездов, а также сотрудники вокзальных диспетчерских могли бы смело идти работать юмористами и сатириками. (12.06.2019)
Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II. (31.05.2019)
Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования? (27.05.2019)
Этот праздник является одним из самых ярких ежегодных событий в городской жизни Дюссельдорфа. В этом году День Японии пройдет здесь в субботу, 25 мая. (20.05.2019)
В Германии дружно цвел и уже почти отцвел рапс. Да и фотографы свой урожай уже собрали. (14.05.2019)
В Бинце на немецком острове Рюген проходит Месяц курортной архитектуры, во время которого здесь можно заглянуть в такие вот исторические виллы и резиденции. (07.05.2019)
В 2018 году многодневные поездки на велосипедах по Германии совершило 5,5 миллиона человек. Число однодневных туров составило почти 260 миллионов. (16.04.2019)
Эту любовную историю времен крестовых походов Николай Карамзин описывает в "Письмах русского путешественника". Действие начинается и заканчивается в немецком замке Глейхен. (09.04.2019)
Супруги Гельмут и Локи Шмидт купили этот небольшой дом в Гамбурге в 1961 году. В гостях здесь бывали многие политики - в том числе, Леонид Брежнев и Валери Жискар д’Эстен. (20.03.2019)
В 2018 году немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn потратила на компенсации пассажирам 53,6 миллиона евро. (12.03.2019)
Какие политики оказались объектами карнавальной сатиры во время нынешних шутовских шествий в Германии? (05.03.2019)
Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов претендуют на включение в список Нематериального культурного наследия человечества. (12.02.2019)
Давно вы в последний раз бывали на болоте? В Германии болот осталось немного. А жаль. Что там можно увидеть? (01.02.2019)
Широкомасштабное осушение болот в ХХ веке привело к сокращению популяции многих видов птиц. Однако есть и более глобальные последствия. (02.02.2019)
20 лет назад, в августе 1999 года, парламент и правительство Германии переехали из Бонна в Берлин. Однако далеко не все федеральные учреждения находятся в нынешней столице. (24.08.2019)
В популярный рейтинг американского издания попали Мюнхен, Дессау и Фризские острова. (15.01.2019)
Лучшие фотографии немецких ландшафтов и достопримечательностей из опубликованных в рубрике "Кадр за кадром" в 2018 году: от ганзейского Любека до замка Мариенбург. (31.12.2018)
Лучшие фотографии немецких ландшафтов, городов и достопримечательностей из опубликованных в рубрике "Кадр за кадром" в 2017 году. Выбор редакции. (25.12.2017)