 Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019 (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 23.12.2019

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Фоторепортажи

Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019 (фотогалерея)

Две дюжины фотографий немецких ландшафтов и достопримечательностей из более чем четырех сотен снимков, опубликованных нами в рубрике "Кадр за кадром" в 2019 году.

  • Дрезден
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    "Кровавая" Луна

    2019 год начался впечатляюще. Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.

  • Фройденберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Фахверковый Фройденберг

    Город Фройденберг расположен в земле Северный Рейн - Вестфалия в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Так они выглядели в начале февраля.

  • Шварцвальд
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Зимний Шварцвальд

    Богатой на сказочные пейзажи выдалась в 2019 году зима в Германии. Эта фотография была сделана в феврале районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде.

  • Ридлинген

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Альпийский ветер

    Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Видимость в такую погоду - просто потрясающая. Эта февральская фотография была сделана в альпийских предгорьях около Ридлингена как раз в такую погоду. Именно этот ветер дал название прибору для сушки волос - фену. Торговая марка "Foen" ("Fön") была зарегистрирована фирмой AEG в 1908 году.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Февральское суперлуние

    Вслед за январской "кровавой" Луной внимание жителей Германии и немецких СМИ привлекло февральское суперлуние. Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Мартовские ураганы

    Март 2019 года в Германии выдался ненастным. Один сильный циклон приходил на смену другому. Из-за штормового предупреждения в некоторых городах чуть было не отменили карнавальные шествия. Эта фотография неспокойного Северного моря была сделана на курорте Санкт-Петер-Ординг в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Кельн
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Готический закат

    Такой живописный закат можно было наблюдать в Кельне 20 марта незадолго до астрономического начала весны. Кельнский собор ежегодно посещает более шести миллионов туристов. Этот выдающийся памятник готической архитектуры внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Бонн
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Боннская сакура

    Что мы знаем о Бонне? Это - бывшая столица ФРГ, здесь родился Бетховен и... каждую весну в Старом городе цветет японская вишня - сакура. В такие апрельские дни по количеству туристов на квадратный метр и по частоте постов в социальных сетях Бонну могут позавидовать мировые топ-достопримечательности

  • Санкт-Гоарсхаузен
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Новости Лорелей

    В давние времена, если верить легендам, на этой скале около Санкт-Гоарсхаузена можно было увидеть Лорелей - одну из речных дев Рейна. Она зачаровывала своим пением моряков, которые разбивались о камни и тонули. Позже это место воспели немецкие поэты-романтики и скала Лорелей стала известна во всем мире. В апреле 2019 года здесь после реконструкции открылся новый туристический центр.

  • Швангау
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Майский снег

    Жителям Баварских Альп к снегу не привыкать, но свежий снег в начале мая все же выпадает не так часто. Эта фотография была сделана в окрестностях одной из самых известных немецких достопримечательностей - замка Нойшванштайн.

  • Марктобердорф

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Липовые аллеи

    В июне в Германии цветут липы. Этой липовой алле уже около двухсот лет. Она находится в баварском регионе Марктобердорф. Аллеи являются типичными для немецких ландшафтов. По Германии даже проложен специальный туристический Немецкий аллейный маршрут (Deutsche Alleenstraße) общей протяженностью около 2900 километров.

  • Дрезден

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Гром и молнии

    Первая половина июня в Германии оказалась богатой на грозы. Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене - "Флоренции на Эльбе".

  • Флёрсхайм-ам-Майн

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Изнуряющий рекорд

    Лето 2019 года оказалось в Германии аномально жарким. Один температурный рекорд следовал за другим. 25-го июля столбик термометра поднялся до отметки в 42,6 градуса! Эта фотография была сделана в гессенском городе Флёрсхайм-ам-Майн.

  • Дисен-ам-Аммерзе
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Возобновляемая энергия - это красиво

    На первый взгляд может показаться, что перед нами - ровные ряды цветущей лаванды где-нибудь во французском Провансе. Но это - солнечная электростанция в окрестностях баварского озера Аммерзе. Доля солнечной энергии превысила в Германии отметку в 7 % от общего объема потребляемого электричества. Всего на возобновляемые источники в Германии к концу 2019 года приходится более 40 % электроэнергии.

  • Пёль
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Жаркий закат

    Такой впечатляющий закат можно наблюдать на немецком острове Пёль около балтийского побережья федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в один из жарких июльских вечеров.

  • Ильцен

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Где растет… вересковый мед

    Август - время цветения вереска. Эта фотография сделана в Люнебургской пустоши в земле Нижняя Саксония, куда едут специально, чтобы посмотреть на эти красивые ландшафты. Заодно можно также запастись очень ароматным и душистым вересковым медом (нем. Heidehonig) из здешних мест.

  • Бад-Шуссенрид
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Деревенская церковь

    Самая красивая деревенская церковь в мире, - так часто пишут об этом храме в Штайнхаузене около швабского курорта Бад-Шуссенрид в земле Баден-Вюртемберг. Перед нами - выдающийся пример раннего рококо в Германии. Эта фотография был сделана ранним утром в середине сентября.

  • Майнерзен
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Кемпинг посреди кукурузы

    Многие немецкие фермеры не только держат пансионы и сдают квартиры туристам, но также все чаще предоставляют места для автомобильного кемпинга. Эта фотография была сделана в сентябре в нижнесаксонском Майнерзене. На этом кукурузном поле можно не только побродить по лабиринту - огромной карте мира, но заночевать или даже провести короткий отпуск в своем автодоме или жилом прицепе на колесах.

  • Кайзерштуль
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Виноградники нагорья Кайзерштуль

    Уже подошел черед октябрьских фотографий… В эти осенние недели в немецких винодельческих регионах полным ходом шел сбор нынешнего урожая. Здесь на снимке - нагорье Кайзерштуль. Оно расположено в регионе Шварцвальд между Фрайбургом и долиной Рейна.

  • Хеде
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Национальное достояние

    Возраст этой крупнолистной липы оценивается в 600-800 лет. Она растет в нижнесаксонском Хеде. В октябре 2019 года она стала первым "Деревом - национальным достоянием Германии". Эта гигантская липа обладает самым толстым в Германии полнодревесным, то есть имеющим почти цилиндрическую форму стволом, обхват которого составляет целых 17 метров.

  • Крибштайн
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Осенний Крибштайн

    Эта средневековая достопримечательность считается самым красивым рыцарским замком в Саксонии. Так он и здешние живописные окрестности выглядели в самый разгар нынешнего золотого октября. Ежегодно эту средневековую достопримечательность посещают около пятидесяти тысяч туристов.

  • Айтранг

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Мглою небо кроет

    Поздняя альпийская осень - на снимке из баварской коммуны Айтранг в баварском регионе Восточный Альгой. Эта фотография была сделана здесь в начале ноября.

  • Марктобердорф
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Заиндивелая Германия

    Эта фотография сделана в середине ноября в окрестностях баварского города Марктобердорф в регионе Восточный Альгой. Для обозначения инея и изморози в немецком языке используются разные слова-синонимы: Reif, Rauhreif, Rauheis, Nebelfrost, Rauhfrost, Bereifung, происходящие от "налета", "льда", "бархата", "тумана" и "мороза", - в разных комбинациях.

  • Дрезден
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Штрицельмаркт в Дрездене

    Завершим годовой обзор на одном из старейших рождественских базаров в мире. Каждый год ярмарка Штрицельмаркт в Дрездене собирает более двух миллионов посетителей. В 2019 году она проводилась в саксонской столице уже в 585-й раз.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дрезден
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    "Кровавая" Луна

    2019 год начался впечатляюще. Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.

  • Фройденберг
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Фахверковый Фройденберг

    Город Фройденберг расположен в земле Северный Рейн - Вестфалия в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Так они выглядели в начале февраля.

  • Шварцвальд
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Зимний Шварцвальд

    Богатой на сказочные пейзажи выдалась в 2019 году зима в Германии. Эта фотография была сделана в феврале районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде.

  • Ридлинген

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Альпийский ветер

    Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Видимость в такую погоду - просто потрясающая. Эта февральская фотография была сделана в альпийских предгорьях около Ридлингена как раз в такую погоду. Именно этот ветер дал название прибору для сушки волос - фену. Торговая марка "Foen" ("Fön") была зарегистрирована фирмой AEG в 1908 году.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Февральское суперлуние

    Вслед за январской "кровавой" Луной внимание жителей Германии и немецких СМИ привлекло февральское суперлуние. Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Мартовские ураганы

    Март 2019 года в Германии выдался ненастным. Один сильный циклон приходил на смену другому. Из-за штормового предупреждения в некоторых городах чуть было не отменили карнавальные шествия. Эта фотография неспокойного Северного моря была сделана на курорте Санкт-Петер-Ординг в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Кельн
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Готический закат

    Такой живописный закат можно было наблюдать в Кельне 20 марта незадолго до астрономического начала весны. Кельнский собор ежегодно посещает более шести миллионов туристов. Этот выдающийся памятник готической архитектуры внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Бонн
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Боннская сакура

    Что мы знаем о Бонне? Это - бывшая столица ФРГ, здесь родился Бетховен и... каждую весну в Старом городе цветет японская вишня - сакура. В такие апрельские дни по количеству туристов на квадратный метр и по частоте постов в социальных сетях Бонну могут позавидовать мировые топ-достопримечательности

  • Санкт-Гоарсхаузен
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Новости Лорелей

    В давние времена, если верить легендам, на этой скале около Санкт-Гоарсхаузена можно было увидеть Лорелей - одну из речных дев Рейна. Она зачаровывала своим пением моряков, которые разбивались о камни и тонули. Позже это место воспели немецкие поэты-романтики и скала Лорелей стала известна во всем мире. В апреле 2019 года здесь после реконструкции открылся новый туристический центр.

  • Швангау
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Майский снег

    Жителям Баварских Альп к снегу не привыкать, но свежий снег в начале мая все же выпадает не так часто. Эта фотография была сделана в окрестностях одной из самых известных немецких достопримечательностей - замка Нойшванштайн.

  • Марктобердорф

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Липовые аллеи

    В июне в Германии цветут липы. Этой липовой алле уже около двухсот лет. Она находится в баварском регионе Марктобердорф. Аллеи являются типичными для немецких ландшафтов. По Германии даже проложен специальный туристический Немецкий аллейный маршрут (Deutsche Alleenstraße) общей протяженностью около 2900 километров.

  • Дрезден

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Гром и молнии

    Первая половина июня в Германии оказалась богатой на грозы. Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене - "Флоренции на Эльбе".

  • Флёрсхайм-ам-Майн

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Изнуряющий рекорд

    Лето 2019 года оказалось в Германии аномально жарким. Один температурный рекорд следовал за другим. 25-го июля столбик термометра поднялся до отметки в 42,6 градуса! Эта фотография была сделана в гессенском городе Флёрсхайм-ам-Майн.

  • Дисен-ам-Аммерзе
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Возобновляемая энергия - это красиво

    На первый взгляд может показаться, что перед нами - ровные ряды цветущей лаванды где-нибудь во французском Провансе. Но это - солнечная электростанция в окрестностях баварского озера Аммерзе. Доля солнечной энергии превысила в Германии отметку в 7 % от общего объема потребляемого электричества. Всего на возобновляемые источники в Германии к концу 2019 года приходится более 40 % электроэнергии.

  • Пёль
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Жаркий закат

    Такой впечатляющий закат можно наблюдать на немецком острове Пёль около балтийского побережья федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в один из жарких июльских вечеров.

  • Ильцен

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Где растет… вересковый мед

    Август - время цветения вереска. Эта фотография сделана в Люнебургской пустоши в земле Нижняя Саксония, куда едут специально, чтобы посмотреть на эти красивые ландшафты. Заодно можно также запастись очень ароматным и душистым вересковым медом (нем. Heidehonig) из здешних мест.

  • Бад-Шуссенрид
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Деревенская церковь

    Самая красивая деревенская церковь в мире, - так часто пишут об этом храме в Штайнхаузене около швабского курорта Бад-Шуссенрид в земле Баден-Вюртемберг. Перед нами - выдающийся пример раннего рококо в Германии. Эта фотография был сделана ранним утром в середине сентября.

  • Майнерзен
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Кемпинг посреди кукурузы

    Многие немецкие фермеры не только держат пансионы и сдают квартиры туристам, но также все чаще предоставляют места для автомобильного кемпинга. Эта фотография была сделана в сентябре в нижнесаксонском Майнерзене. На этом кукурузном поле можно не только побродить по лабиринту - огромной карте мира, но заночевать или даже провести короткий отпуск в своем автодоме или жилом прицепе на колесах.

  • Кайзерштуль
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Виноградники нагорья Кайзерштуль

    Уже подошел черед октябрьских фотографий… В эти осенние недели в немецких винодельческих регионах полным ходом шел сбор нынешнего урожая. Здесь на снимке - нагорье Кайзерштуль. Оно расположено в регионе Шварцвальд между Фрайбургом и долиной Рейна.

  • Хеде
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Национальное достояние

    Возраст этой крупнолистной липы оценивается в 600-800 лет. Она растет в нижнесаксонском Хеде. В октябре 2019 года она стала первым "Деревом - национальным достоянием Германии". Эта гигантская липа обладает самым толстым в Германии полнодревесным, то есть имеющим почти цилиндрическую форму стволом, обхват которого составляет целых 17 метров.

  • Крибштайн
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Осенний Крибштайн

    Эта средневековая достопримечательность считается самым красивым рыцарским замком в Саксонии. Так он и здешние живописные окрестности выглядели в самый разгар нынешнего золотого октября. Ежегодно эту средневековую достопримечательность посещают около пятидесяти тысяч туристов.

  • Айтранг

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Мглою небо кроет

    Поздняя альпийская осень - на снимке из баварской коммуны Айтранг в баварском регионе Восточный Альгой. Эта фотография была сделана здесь в начале ноября.

  • Марктобердорф
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Заиндивелая Германия

    Эта фотография сделана в середине ноября в окрестностях баварского города Марктобердорф в регионе Восточный Альгой. Для обозначения инея и изморози в немецком языке используются разные слова-синонимы: Reif, Rauhreif, Rauheis, Nebelfrost, Rauhfrost, Bereifung, происходящие от "налета", "льда", "бархата", "тумана" и "мороза", - в разных комбинациях.

  • Дрезден
    Еще по теме

    Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

    Штрицельмаркт в Дрездене

    Завершим годовой обзор на одном из старейших рождественских базаров в мире. Каждый год ярмарка Штрицельмаркт в Дрездене собирает более двух миллионов посетителей. В 2019 году она проводилась в саксонской столице уже в 585-й раз.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Смотрите также: 

  • Нойцелле

    Немецкая осень - 2019

    Осенняя березовая роща в бранденбургском регионе Нойцелле.

  • Ганновер

    Немецкая осень - 2019

    Раннее утро на лугу около Ганновера - столицы Нижней Саксонии.

  • Грайнау

    Немецкая осень - 2019

    Осенний ландшафт в Грайнау около баварского горного курорта Гармиш-Партенкирхен.

  • Штутгарт

    Немецкая осень - 2019

    Беличьи осенние хлопоты в одном из парков Штутгарта - столицы Баден-Вюртемберга.

  • Саксония

    Немецкая осень - 2019

    Восход солнца в Саксонской Швейцарии.

  • Потсдам

    Немецкая осень - 2019

    Стая гусей в небе над Потсдамом.

  • Дрезден

    Немецкая осень - 2019

    Столица Саксонии нынешней осенью. На фотографии - здание Дрезденской академии изобразительных искусств, купол которой украшает фигура Фамы - греческо-римской богини молвы и сказаний.

  • Бад-Вёрисхофен

    Немецкая осень - 2019

    В парке баварского курорта Бад-Вёрисхофен.

  • Люббенау

    Немецкая осень - 2019

    Утренний иней на розе бранденбургском городе Люббенау в регионе Шпревальд.

  • Унлинген

    Немецкая осень - 2019

    Осенний ландшафт в баден-вюртембергском Унлингене.

  • Варнемюнде

    Немецкая осень - 2019

    Опустевшие пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Дарс

    Немецкая осень - 2019

    Пляж на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст на Балтийском море в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Гутенштайн

    Немецкая осень - 2019

    Долина Дуная около города Зигмаринген в Баден-Вюртемберге. В Средние века над рекой здесь возвышался замок, от которого остались лишь едва заметные руины.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Пруд в бранденбургском Лебусе.

  • Потсдам

    Немецкая осень - 2019

    Флатовская башня (Flatowturm) в потсдамском парке Бабельсберг. Название получила от прусской королевской усадьбы, в которой производились кирпичи для строительства.

  • Штутгарт

    Немецкая осень - 2019

    Фонтан Галатеи (Galateabrunnen) в Штутгарте. Был воздвигнут в 1884 году по желанию жены вюртембергского короля Карла I Ольги Николаевны Романовой - дочери русского императора Николая I.

  • Ридлинген

    Немецкая осень - 2019

    Замок Нойфра (Schloss Neufra) и приходская церковь Святых апостолов Петра и Павла (Pfarrkirche St. Peter und Paul) в баден-вюртембергском Ридлингене.

  • Эбелебен

    Немецкая осень - 2019

    Подсолнух в тюрингском Эбелебене.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Холодное осеннее утро в окрестностях бранденбургского Лебуса.

  • Райтвайн

    Немецкая осень - 2019

    Осень на германо-польской границе. Река Одер в районе бранденбургского Райтвайна.

  • Броккен

    Немецкая осень - 2019

    Вид на город Вернигероде с вершины горы Броккен в Саксонии-Анхальт.

  • Буссен

    Немецкая осень - 2019

    "Святая гора Верхней Швабии" - Буссен в земле Баден-Вюртемберг. На вершине - паломнический храм Иоанна Крестителя (St. Johannes Baptist auf dem Bussen). Первое письменное упоминание церкви на этом месте датировано 805 годом.

  • Вельцов

    Немецкая осень - 2019

    Ветряки в окрестностях бранденбургского города Вельцова.

  • Одер

    Немецкая осень - 2019

    Загадочный утренний туман в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе.

  • Шефтларн

    Немецкая осень - 2019

    Красочное осеннее утро в Шефтларне в Баварии.

  • Таунус

    Немецкая осень - 2019

    Вид на Франкфурт-на-Майне из предгорий Таунуса в федеральной земле Гессен. Из тумана выглядывают лишь самые высокие банковские небоскребы и 337-метровая телевышка Европатурм.

    Автор: Максим Нелюбин


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Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины. (08.11.2019)  

Немецкие виноградники. 50 оттенков осени

Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах. (02.11.2019)  

Гостиница особого значения: Петерсберг - гранд-отель немецкой истории

Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу… (10.10.2019)  

Показательная роскошь саксонского курфюрста в Дрездене

Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро. (01.10.2019)  

Какие музеи нужно обязательно посетить в Берлине

В немецкой столице насчитывается более двухсот музеев, галерей, выставочных залов, исторических и прочих экспозиций. Представляем самые посещаемые из них. (25.09.2019)  

Самая красивая немецкая "Швейцария"

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена. (13.09.2019)  

Туристический маршрут: Тропа вдоль Берлинской стены

Этот 160-километровый исторический маршрут напоминает о холодной войне и временах, когда Берлин был разделен на две части. (11.09.2019)  

Немецкие острова. Туристическое досье

Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные. (27.09.2019)  

Кемпинг посреди кукурузы - альтернатива массовому туризму (фото)

Многие немецкие фермеры не только держат пансионы и сдают комнаты туристам, но и все чаще также предоставляют места для автомобильного кемпинга. (28.08.2019)  

10 аргументов в пользу отдыха на Балтийском море

Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров. (28.08.2019)  

Берлинский зоопарк - старейший в Германии

1 августа 2019 года Берлинский зоопарк отметил свое 175-летие. Ежегодно здесь бывает около 3,5 миллиона посетителей. (01.08.2019)  

Подсолнечный сезон в Германии

В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться. (30.07.2019)  

Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов

Лабиринты на немецких полях встречаются самые разные - простые и сложные, кукурузные, конопляные и даже крапивные. (22.07.2019)  

Немецкие ветряки: ландшафты, фотографии и факты

Ветряки хорошо смотрятся на фотографиях, но часто их строительство наталкивается в Германии на сопротивление со стороны местных жителей и экологов. (16.07.2019)  

Родина "доллара", или Рудные горы - новый объект Всемирного наследия

История этого горнодобывающего региона на границе Германии и Чехии насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), в Чехии - Крушне-Гори (Krušnohoří). (08.07.2019)  

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей. (03.07.2019)  

Сколько стоит общественный транспорт в Германии

Этот вопрос поставили перед собой эксперты Общегерманского автомобильного клуба (ADAC) и проанализировали тарифные системы в крупнейших немецких городах. (26.06.2019)  

Форггензе - озеро около замка Нойшванштайн, исчезающее зимой

Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности. (19.06.2019)  

Чилить, пиво, шашлычок! или Смешные объявления на железной дороге

Многие проводники и машинисты немецких поездов, а также сотрудники вокзальных диспетчерских могли бы смело идти работать юмористами и сатириками. (12.06.2019)  

Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере

Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II. (31.05.2019)  

Хаус-ам-Хорн - самый первый дом легендарного Баухауса

Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования? (27.05.2019)  

Самый японский день в самом японском городе Германии

Этот праздник является одним из самых ярких ежегодных событий в городской жизни Дюссельдорфа. В этом году День Японии пройдет здесь в субботу, 25 мая. (20.05.2019)  

Желтая рапсодия немецких ландшафтов (фотогалерея)

В Германии дружно цвел и уже почти отцвел рапс. Да и фотографы свой урожай уже собрали. (14.05.2019)  

Курортная архитектура "Северного Сорренто"

В Бинце на немецком острове Рюген проходит Месяц курортной архитектуры, во время которого здесь можно заглянуть в такие вот исторические виллы и резиденции. (07.05.2019)  

Как путешествуют велотуристы в Германии: цифры и факты

В 2018 году многодневные поездки на велосипедах по Германии совершило 5,5 миллиона человек. Число однодневных туров составило почти 260 миллионов. (16.04.2019)  

Как подавить чувство ревности в женском сердце

Эту любовную историю времен крестовых походов Николай Карамзин описывает в "Письмах русского путешественника". Действие начинается и заканчивается в немецком замке Глейхен. (09.04.2019)  

Посмотрите, как скромно жил легендарный немецкий канцлер

Супруги Гельмут и Локи Шмидт купили этот небольшой дом в Гамбурге в 1961 году. В гостях здесь бывали многие политики - в том числе, Леонид Брежнев и Валери Жискар д’Эстен. (20.03.2019)  

Как получить компенсацию за опоздание поезда в Германии?

В 2018 году немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn потратила на компенсации пассажирам 53,6 миллиона евро. (12.03.2019)  

Меркель, Трамп и Путин на немецком карнавале - 2019 (фотогалерея)

Какие политики оказались объектами карнавальной сатиры во время нынешних шутовских шествий в Германии? (05.03.2019)  

Сто хранителей готической вечности

Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов претендуют на включение в список Нематериального культурного наследия человечества. (12.02.2019)  

Красота, которая затягивает (фотогалерея)

Давно вы в последний раз бывали на болоте? В Германии болот осталось немного. А жаль. Что там можно увидеть? (01.02.2019)  

Почему нужно охранять болота, топи и трясины

Широкомасштабное осушение болот в ХХ веке привело к сокращению популяции многих видов птиц. Однако есть и более глобальные последствия. (02.02.2019)  

География власти в Германии: кто где сидит

20 лет назад, в августе 1999 года, парламент и правительство Германии переехали из Бонна в Берлин. Однако далеко не все федеральные учреждения находятся в нынешней столице. (24.08.2019)  

Что советует посмотреть в Германии The New York Times

В популярный рейтинг американского издания попали Мюнхен, Дессау и Фризские острова. (15.01.2019)  

Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2018

Лучшие фотографии немецких ландшафтов и достопримечательностей из опубликованных в рубрике "Кадр за кадром" в 2018 году: от ганзейского Любека до замка Мариенбург. (31.12.2018)  

Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2017

Лучшие фотографии немецких ландшафтов, городов и достопримечательностей из опубликованных в рубрике "Кадр за кадром" в 2017 году. Выбор редакции. (25.12.2017)  

Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2016

Лучшие фотографии немецких городов и ландшафтов из опубликованных в нашей рубрике "Кадр за кадром" в 2016 году. Выбор редакции. (16.12.2016)  

Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

Две дюжины фотографий немецких ландшафтов и достопримечательностей из более чем четырех сотен снимков, опубликованных нами в рубрике "Кадр за кадром" в 2019 году. (23.12.2019)  

Немецкая осень - 2019  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дрезден: по следам Августа Сильного  

Мюнхен и его музеи  

Ульмский собор - самый высокий в мире  

Берлин - советы туристам  

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