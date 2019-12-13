Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019 (фотогалерея)

Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

Кемпинг посреди кукурузы

Многие немецкие фермеры не только держат пансионы и сдают квартиры туристам, но также все чаще предоставляют места для автомобильного кемпинга. Эта фотография была сделана в сентябре в нижнесаксонском Майнерзене. На этом кукурузном поле можно не только побродить по лабиринту - огромной карте мира, но заночевать или даже провести короткий отпуск в своем автодоме или жилом прицепе на колесах.