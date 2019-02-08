Немецкие компании займутся эксплуатацией терминалов в Нью-Йорке

Компания "Аэропорт Мюнхена" собирается инвестировать в строительство терминалов крупнейшего аэропорта Нью-Йорка - аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) и соседнего с ним аэропорта Ньюарк. Об этом сообщает в воскресенье, 10 февраля, газета Welt am Sonntag.

Дочернее предприятие Munich Airport International (MAI) не только примет участие в планировании строительных работ, но и займется эксплуатацией терминалов в будущем.

Инвестиционный проект в Нью-Йорке

На сегодняшний день компания компания "Аэропорт Мюнхена" не занимается эксплуатацией других аэропортов, однако выступает консультантом в сфере международных авиаперевозок.

Для расширения бизнеса осенью 2018 года компания зарегистрировала совместное предприятие с американским инвестиционным обществом Carlyle. Через это предприятие теперь и будет осуществляться инвестиционный проект в Нью-Йорке.

Несмотря на то, что соответствующая информация была опубликована в журнале для клиентов компании, пресс-служба мюнхенского аэропорта отказалась от официальных комментариев по этому поводу.

Lufthansa участвует в расширении аэропорта Джона Кеннеди

В 2025 году в аэропорте Джона Кеннеди должен будет открыться новый Terminal One. Как стало известно Welt am Sonntag, данный проект осуществляется консорциумом компаний, в который, кроме Carlyle, входят международные авиаперевозчики Lufthansa, Air France, Japan Airlines и Korean Airlines.

Ожидается, что компания Munich Airport International выступит в данном проекте консультантом по планированию и строительству, а впоследствии займется оперативным управлением терминала.

Эксплуатацию терминалов аэропорта Ньюарк мюнхенское предприятие начнет уже в 2019 году.

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