 Немецкие компании займутся эксплуатацией терминалов в Нью-Йорке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Немецкие компании займутся эксплуатацией терминалов в Нью-Йорке

ООО "Аэропорт Мюнхена" и Lufthansa примут участие в проекте по расширению аэропортов Джона Кеннеди (JFK) и Ньюарк. Впоследствии немецкие компании могут заняться и управлением терминалами.

Международный терминал аэропорта JFK

Международный терминал аэропорта JFK

Компания "Аэропорт Мюнхена" собирается инвестировать в строительство терминалов крупнейшего аэропорта Нью-Йорка - аэропорта имени Джона Кеннеди  (JFK) и соседнего с ним аэропорта Ньюарк. Об этом сообщает в воскресенье, 10 февраля, газета Welt am Sonntag.

Контекст

Из-за приостановки работы второго терминала около 700 пассажиров ночевали в Мюнхенском аэропорту, еще сотни - в отелях. Накануне в зону безопасности бесконтрольно попала женщина. (29.07.2018)

Этот международный аэропорт считается главными воздушными воротами Германии. В ближайшее время во Франкфурте-на-Майне существенно увеличат мощности для бюджетных компаний. (27.08.2018)

Дочернее предприятие Munich Airport International (MAI) не только примет участие в планировании строительных работ, но и займется эксплуатацией терминалов в будущем.

Инвестиционный проект в Нью-Йорке

На сегодняшний день компания компания "Аэропорт Мюнхена" не занимается эксплуатацией других аэропортов, однако выступает консультантом в сфере международных авиаперевозок.

Для расширения бизнеса осенью 2018 года компания зарегистрировала совместное предприятие с американским инвестиционным обществом Carlyle. Через это предприятие теперь и будет осуществляться инвестиционный проект в Нью-Йорке.

Несмотря на то, что соответствующая информация была опубликована в журнале для клиентов компании, пресс-служба мюнхенского аэропорта отказалась от официальных комментариев по этому поводу.

Lufthansa участвует в расширении аэропорта Джона Кеннеди

В 2025 году в аэропорте Джона Кеннеди должен будет открыться новый Terminal One. Как стало известно Welt am Sonntag, данный проект осуществляется консорциумом компаний, в который, кроме Carlyle, входят международные авиаперевозчики Lufthansa, Air France, Japan Airlines и Korean Airlines.

Ожидается, что компания Munich Airport International выступит в данном проекте консультантом по планированию и строительству, а впоследствии займется оперативным управлением терминала.

Эксплуатацию терминалов аэропорта Ньюарк мюнхенское предприятие начнет уже в 2019 году.

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:24
Now live
02:24 мин

Берлинский авиасалон ILA: взлетная полоса к европейскому рынку (24.04.2018)

Контекст

Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлинский авиасалон ILA: взлетная полоса к европейскому рынку (24.04.2018)  

Как бывший аэропорт Берлина стал лагерем для беженцев (24.05.2017)  

Протесты против запрета на въезд беженцев в США (29.01.2017)  

Также по теме

Deutschland - Chaos nach Polizeieinsatz am Münchner Flughafen

В аэропорту Мюнхена продолжаются отмены и задержки рейсов 29.07.2018

Из-за приостановки работы второго терминала около 700 пассажиров ночевали в Мюнхенском аэропорту, еще сотни - в отелях. Накануне в зону безопасности бесконтрольно попала женщина.

Реклама

Самые читаемые

Немецкие СМИ о размолвке Франции и ФРГ и опасности "Северного потока - 2"  

Венесуэла может использовать "Газпромбанк" для обхода санкций США  

Россия может иметь больше ракет 9М729, чем считалось ранее  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно