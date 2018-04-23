Немецкие книги, которые нужно знать (фотогалерея)

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права. Книга открывает новые горизонты и новые страны. Звучит банально, но это действительно так. Вот 12 немецких книг, которые обязательно нужно прочитать.
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В Москве открывается выставка, главным экспонатом которой стала легендарная Библия Гутенберга. Это одна из самых знаменитых и самых дорогих печатных книг. (15.04.2019)
В канун открытия крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарки немецкие книготорговцы подводят итоги уходящего года. Самый утешительный: в Германии продолжают покупать книги. (08.10.2013)
2 апреля - Международный день детской книги. Германия в данной сфере - один из бессменных лидеров. Мы выбрали для вас книги, на которые точно стоит обратить внимание. (02.04.2019)