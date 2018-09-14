 Немецкие книги в России: новинки для детей и взрослых | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.09.2018

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Культура и стиль жизни

Немецкие книги в России: новинки для детей и взрослых

Классика немецкой литературы и философии уже давно и много издается в России. А как обстоят дела с новыми книгами? DW проясняет ситуацию.

Лев Яшин против Уве Зеелера

Лев Яшин против немецкого нападающего Уве Зеелера

Статистика показывает, что в России каждый год выходят около 800 названий книг, переведенных с немецкого языка. Сколько среди них переизданий, а сколько - новых? Таких данных нет. Субъективное наблюдение: в Москве, кроме переизданий Ремарка (Erich Maria Remarque), уже несколько лет входящего в двадцатку самых читаемых зарубежных писателей в России, немецких классиков и немецких философов, на прилавках все больше попадается новых книг, вышедших в Германии и переведенных на русский в последние годы, прежде всего - детских. Ничего удивительного в этом нет: детская литература - главный "экспортный" продукт немецкой книжной отрасли. Какие же именно "немецкие" книги выходят сейчас в России?

Детские книги из Германии

Верена Райнхардт (Verena Reinhardt) - необычный для Германии автор. По специальности она - биолог. Защитила диссертацию о том, как пчелы опыляют растения. Правда, параллельно изучала и филологию, но английскую. Кроме того, играет на гитаре в панк-рок-группе. Как она при такой насыщенности жизни написала еще и роман-фэнтези объемом в полтысячи страниц "Фридрих Львиный Зев верхом на шмеле" - загадка. Книга получилась яркая, веселая, ироничная, умная. На русский ее великолепно перевела для издательства "Самокат" Александра Горбова.

Обложка русского издания книги Верены Райнхардт

Обложка русского издания книги Верены Райнхардт

Вообще-то говоря, к классической форме жанра фэнтези "Фридрих Львиный Зев верхом на шмеле" относится лишь условно. Начинается он как сказка, порой читается как роман воспитания или даже как научно-популярная книга. Но все это - с элементами фэнтези. Герой, мальчик Фридрих, попадает в сказочную страну Скарланд, где живут не только люди, но и говорящие и разумные звери, насекомые, птицы. Причем, человек здесь - не царь природы. Царя там вообще нет. Но есть королева (разумеется, прекрасная), по заданию которой Фридрих отправляется в далекий и опасный путь верхом на золотом шмеле по имени Иероним Брумзель. Это не просто шмель, это - опытный, хитроумный, бесстрашный глава спецслужб. Тут-то и начинается самое интересное...

Роман Верены Райнхардт - не единственная детская книга, которая в последние полгода - год была переведена на русский язык с немецкого. Наконец-то и российский читатель узнал о приключениях крольчонка Пауля, придуманного австрийской писательницей Бригиттой Венингер (Brigitte Weninger) и художницей из Эльзаса Евой Тарле (Eve Tharlet). Серия книжек о Пауле очень популярна не только в Германии. Они переведены на добрый десяток языков. Можно теперь почитать на русском и истории о "Земляничной фее", прославившей иллюстратора Штефани Дале (Stefanie Dahle).

Немецкие книги о футболе

То, что на русский язык все чаще переводятся с немецкого детские книжки, не удивляет. А вот три увесистых фолианта, вышедшие сейчас в серии "Иконы спорта" стали для меня сюрпризом. Точнее сказать, понятно, почему две из них - книги о немецком тренере Юргене Клоппе (Jürgen Klopp) и вратаре сборной Германии Мануэле Нойере (Manuel Neuer) - переведены именно с немецкого языка. Но и третью, о замечательном вратаре Льве Яшине, написал немецкий автор - Дитрих Шульце-Мармелинг (Dietrich Schulze-Marmeling). Почему издательство "Эксмо" выбрало именно его?

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Ну, во-первых, Шульце-Мармелинг - известнейший немецкий автор, пишущий о футболе. Он опубликовал более двух десятков книг, одна из которых даже была признана в Германии книгой года. Издателей, наверное, привлек и его стиль: педантичный, по-немецки тщательный, объективный. Портрет легендарного "московского льва" (такой заголовок носит оригинальное, немецкое издание), не только советского, но и немецкого "героя-вратаря" он рисует, показывая и его триумфы, и трудности, которые Яшину пришлось преодолевать. "Яшин был отважным голкипером, зачастую рисковавшим головой, - пишет Шульце-Мармелинг. - За свою карьеру он перенес пять сотрясений мозга, три перелома, но никогда не жалел себя".

Что пишут русские о немцах?

А что с книгами о Германии и немцах, написанными российскими авторами? Из них можно (и нужно) выделить две. Обе - о трагической судьбе этнических немцев, предки которых во времена Екатерины Второй переехали жить в Россию. В сталинские времена их (еще до нападения Гитлера на Советский Союз) депортировали в Сибирь и Казахстан, заставили отбывать принудительную трудовую повинность в рудниках, на лесозаготовках, строительстве железных дорог...

Одна из книг, документальный роман историка Виктора Бердинских, так и называется: "Русский немец". В центре повествования - история семьи Клейн из автономии поволжских немцев. Также в поволжской деревне, еще в дореволюционные времена, начинается и роман Гузель Яхиной "Дети мои", опубликованный издательством АСТ. Здесь живет школьный учитель, шульмейстер Якоб Бах. Как и он, многие жители Гнаденталя, в большинстве своем крестьяне и хуторяне, носят "знаменитые" фамилии: Вагнер, Дюрер, Гендель... Даже революции поначалу не удалось сломать веками устоявшийся уклад жизни поволжских немцев. Но потом пришли коллективизация, раскулачивание, поиски "фашистского заговора"... Судьба Якоба Баха кончается трагически. "Дети мои", как написал один из российских критиков, - "это одновременно и эпос, и идиллия, и суровая баллада в старом немецком стиле".

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    Автор: Ефим Шуман


Контекст

10 самых знаменитых немецких детских книжек

Немецкому писателю и иллюстратору Вольфу Эрльбруху вручили в Стокгольме самую престижную в мире премию в области детской литературы. Германия славится книгами для детей, и выбор у DW был непростым. (10.04.2017)  

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