Немецкие и российские горные стрелки ищут на Кавказе останки солдат Второй мировой

Немецкие и российские горные стрелки на отдаленном леднике в горах Северного Кавказа ищут останки солдат, погибших в этом районе во время Второй мировой войны. Неподалеку от российско-грузинской границы на высоте около 2600 метров поисковой экспедиции, возможно, удалось обнаружить два места массового захоронения солдат вермахта, сообщает в пятницу, 24 августа, агентство dpa.

Как рассказала журналистам генеральный секретарь Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями Даниэла Шили (Daniela Schily), принявшая участие в экспедиции, в одном месте были найдены около 200 могил. Второе возможное захоронение накрыла лавина. "Мы исходим из того, что вряд ли сможем найти там останки", - сказала Шили.

В экспедиции приняли участие 12 горных стрелков. При поиске использовались фотографии и старые карты вермахта, где были обозначены места захоронений. " Мы также обнаружили патроны и винтовки. Это доказывает, что мы искали в нужном месте", - считает Шили. Поисковые операции будут продолжены, подчеркнула она.

Битва за Кавказ

Летом 1942 года вермахт начал наступление на южном направлении и к осени немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа. Однако после поражения под Сталинградом и из-за угрозы оказаться в котле, немцы вынуждены были оставить занятые территории уже зимой 1943 года. Битва за Кавказ унесла жизни более чем 340 тыс. советских военнослужащих и гражданских лиц и 130 тыс. солдат и офицеров вермахта. По данным Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, в Краснодарском крае, на военном кладбище, открытом в городе Апшеронске 10 лет назад, похоронены останки 18 тысяч немецких военнослужащих.

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