 Немецкие достопримечательности, у которых загадывают желания | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.08.2018

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Культура и стиль жизни

Немецкие достопримечательности, у которых загадывают желания

Получить удовольствие от путешествий и заручиться поддержкой фортуны, - наш мини-путеводитель по Германии подскажет, где это можно сделать.

  • Мюнхен

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Мюнхенская резиденция - дворцовый комплекс для герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов. Западная часть здания была возведена при Максимилиане I. Вход в эту часть резиденции охраняют бронзовые львы со щитами. Маленькие фигурки львов на щитах представляют для туристов особый интерес. Да и для самих мюнхенцев. А все благодаря одному студенту...

  • Мюнхен

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    В середине 19-го века он разместил у резиденции карикатуру, высмеивавшую связь баварского короля Людвига I с танцовщицей и авантюристкой Лолой Монтес. Наглеца поймали, привели во дворец, но монарх его помиловал и даже дал ему мешок денег. Выйдя на улицу, студент, все еще дрожа от страха, оперся на льва у входа. Теперь все, кому нужны удача и деньги, трут голову льва на бронзовом щите.

  • Мюнхен

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Тем, кто охотится за удачей, стоит посетить еще одну мюнхенскую достопримечательность - Музей охоты и рыболовства. У входа в музей посетителей встречает бронзовая скульптура кабана - двойник статуи Порчеллино во Флоренции. В Мюнхене, чтобы фортуна вам улыбнулась, достаточно потереть бронзовому хряку пятачок. Кстати, у немцев свинья вообще считается символом счастья.

  • Кельн

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    В Кельне за удачей обращаются к героям местного фольклора - деревенскому простаку Тюннесу и изворотливому горожанину Шелю. Считается, что в характере кельнцев есть черты и того и другого. Сначала они были персонажами кукольного театра, а потом их воплотили в бронзе. На площади Альтер Маркт в Старом городе туристы должны потереть прежде всего нос Тюннеса. Удача лишней не бывает!

  • Гейдельберг

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    История этой скульптуры в Гейдельберге уходит корнями в 15-й век. Сегодня бронзовая обезьяна сидит у Старого моста. Для защиты от зла правая лапа показывает "Козу". В левой - зеркало, чтобы прохожие задумались о том, какими их видят другие. Хотите вернуться в город, дотроньтесь до "Козы". Прикоснетесь к зеркалу - вас ждет достаток, а потрете мышей рядом с обезьяной - у вас будет много детей.

  • Погреб Ауэрбаха в Лейпциге

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Знакомясь с Лейпцигом, стоит заглянуть в один из самых старых ресторанов города и один из известнейших ресторанов в мире - "Погреб Ауэрбаха"(Auerbachs Keller). Первое упоминание о нем датировано 1438 годом. Своей популярностью этот винный погребок обязан Иоганну Вольфгангу фон Гёте. Во время учебы в городе он здесь часто бывал, а позже описал это место в первой части "Фауста".

  • Лейпциг

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    И сегодня о главном творении Гёте напоминают скульптурные группы у входа в ресторан: доктор Фауст в сопровождении Мефистофеля и заколдованные студенты. Скульптуры появились здесь в 1912-1913 годах, когда погреб был основательно перестроен. Фауст с Мефистофелем - не только излюбленный фотомотив. Левый ботинок Фауста отполирован до золотого блеска - его туристы трут на счастье.

  • Нюрнберг

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    На Главной рыночной площади Нюрнберга стоит Прекрасный фонтан, возведенный в 14-м веке. В его решетку встроено "золотое" кольцо. Если его покрутить, считается, что кольцо приносит счастье и помогает женщинам, мечтающим стать матерью. По легенде, кольцо в решетку, не сделав швов, встроил подмастерье, чтобы продемонстрировать своему учителю, в дочь которого был влюблен, свой талант.

  • Бремен

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Эти всемирно известные персонажи сказки братьев Гримм - символ Бремена. Их изображение приносит хороший доход городской казне. А бронзовая скульптура Бременских музыкантов на Рыночной площади, по поверьям, помогает горожанам и гостям Бремена в осуществлении желаний. Для этого мало стать рядом со статуей, лучше еще и подержаться одновременно за обе ноги осла в основе пирамиды.

  • Гёттинген

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Гусятница Лиза из Гёттингена - самая целуемая девушка во всем мире. В этом университетском городе на ее покровительство надеются первокурсники и аспиранты. В 19-м веке студенты завели обычай отмечать свои успехи, взбираясь на фонтан и целуя Лизу. Некоторое время, чтобы защитить скульптуру, на поцелуи действовал запрет. Но о нем забыли. Сегодня после успеха на экзамене Лиза получает и букет цветов.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Мюнхен

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Мюнхенская резиденция - дворцовый комплекс для герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов. Западная часть здания была возведена при Максимилиане I. Вход в эту часть резиденции охраняют бронзовые львы со щитами. Маленькие фигурки львов на щитах представляют для туристов особый интерес. Да и для самих мюнхенцев. А все благодаря одному студенту...

  • Мюнхен

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    В середине 19-го века он разместил у резиденции карикатуру, высмеивавшую связь баварского короля Людвига I с танцовщицей и авантюристкой Лолой Монтес. Наглеца поймали, привели во дворец, но монарх его помиловал и даже дал ему мешок денег. Выйдя на улицу, студент, все еще дрожа от страха, оперся на льва у входа. Теперь все, кому нужны удача и деньги, трут голову льва на бронзовом щите.

  • Мюнхен

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Тем, кто охотится за удачей, стоит посетить еще одну мюнхенскую достопримечательность - Музей охоты и рыболовства. У входа в музей посетителей встречает бронзовая скульптура кабана - двойник статуи Порчеллино во Флоренции. В Мюнхене, чтобы фортуна вам улыбнулась, достаточно потереть бронзовому хряку пятачок. Кстати, у немцев свинья вообще считается символом счастья.

  • Кельн

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    В Кельне за удачей обращаются к героям местного фольклора - деревенскому простаку Тюннесу и изворотливому горожанину Шелю. Считается, что в характере кельнцев есть черты и того и другого. Сначала они были персонажами кукольного театра, а потом их воплотили в бронзе. На площади Альтер Маркт в Старом городе туристы должны потереть прежде всего нос Тюннеса. Удача лишней не бывает!

  • Гейдельберг

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    История этой скульптуры в Гейдельберге уходит корнями в 15-й век. Сегодня бронзовая обезьяна сидит у Старого моста. Для защиты от зла правая лапа показывает "Козу". В левой - зеркало, чтобы прохожие задумались о том, какими их видят другие. Хотите вернуться в город, дотроньтесь до "Козы". Прикоснетесь к зеркалу - вас ждет достаток, а потрете мышей рядом с обезьяной - у вас будет много детей.

  • Погреб Ауэрбаха в Лейпциге

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Знакомясь с Лейпцигом, стоит заглянуть в один из самых старых ресторанов города и один из известнейших ресторанов в мире - "Погреб Ауэрбаха"(Auerbachs Keller). Первое упоминание о нем датировано 1438 годом. Своей популярностью этот винный погребок обязан Иоганну Вольфгангу фон Гёте. Во время учебы в городе он здесь часто бывал, а позже описал это место в первой части "Фауста".

  • Лейпциг

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    И сегодня о главном творении Гёте напоминают скульптурные группы у входа в ресторан: доктор Фауст в сопровождении Мефистофеля и заколдованные студенты. Скульптуры появились здесь в 1912-1913 годах, когда погреб был основательно перестроен. Фауст с Мефистофелем - не только излюбленный фотомотив. Левый ботинок Фауста отполирован до золотого блеска - его туристы трут на счастье.

  • Нюрнберг

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    На Главной рыночной площади Нюрнберга стоит Прекрасный фонтан, возведенный в 14-м веке. В его решетку встроено "золотое" кольцо. Если его покрутить, считается, что кольцо приносит счастье и помогает женщинам, мечтающим стать матерью. По легенде, кольцо в решетку, не сделав швов, встроил подмастерье, чтобы продемонстрировать своему учителю, в дочь которого был влюблен, свой талант.

  • Бремен

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Эти всемирно известные персонажи сказки братьев Гримм - символ Бремена. Их изображение приносит хороший доход городской казне. А бронзовая скульптура Бременских музыкантов на Рыночной площади, по поверьям, помогает горожанам и гостям Бремена в осуществлении желаний. Для этого мало стать рядом со статуей, лучше еще и подержаться одновременно за обе ноги осла в основе пирамиды.

  • Гёттинген

    Немецкие достопримечательности-талисманы

    Гусятница Лиза из Гёттингена - самая целуемая девушка во всем мире. В этом университетском городе на ее покровительство надеются первокурсники и аспиранты. В 19-м веке студенты завели обычай отмечать свои успехи, взбираясь на фонтан и целуя Лизу. Некоторое время, чтобы защитить скульптуру, на поцелуи действовал запрет. Но о нем забыли. Сегодня после успеха на экзамене Лиза получает и букет цветов.

    Автор: Татьяна Вайнман


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    Автор: Максим Нелюбин



  

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