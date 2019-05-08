Немецкие депутаты лишились кресел (фото)

Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

Самый главный мужчина

Во время учебы в университете Урсула встретила главного мужчину своей жизни - профессора, врача и бизнесмена Хайко фон дер Ляйена. В 1986 году (Урсуле было 27 лет, а Хайко - 31 год) они поженились. За первые десять лет супружеской жизни в семье родилось семеро детей, и на время Урсуле пришлось бросить работу и посвятить себя семье. На этом фото 2013 года супруги запечатлены на балу в Берлине.