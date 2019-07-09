 Немецкие Гавайи, или Куда едут фанаты Джими Хендрикса в Германии (фото) | Кадр дня | DW | 10.07.2019

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Кадр за кадром

Немецкие Гавайи, или Куда едут фанаты Джими Хендрикса в Германии (фото)

Этот памятник американскому гитаристу-виртуозу Джими Хендриксу установлен на немецком острове Фемарн.

BdT - Jimmy-Hendrix-Gedenkstein auf Fehmarn (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

Фемарн • Этот памятный камень был уставлен на немецком острове Фемарн в Балтийском море в 1997 году - там, где шестого сентября 1970 года состоялось последнее концертное выступление американского гитариста-виртуоза, певца и композитора Джими Хендрикса (1942-1970).

Во время выступления Джими Хендрикса на острове Фемарн

Во время выступления Джими Хендрикса на острове Фемарн

Он был приглашен сюда для участия в музыкальном "Фестивале любви" (Love-and-Peace-Festival), который посетило тогда около 25 тысяч человек. Менее чем через две недели - 18 сентября 1970 года - легендарный музыкант скончался. Он был найден мертвым в номере отеля "Samarkand" в Лондоне. В 1995-2010 годах на Фемарне проходил памятный фестиваль Jimi-Hendrix-Revival-Festival, но затем от него было решено отказаться по экологическим соображениям, так как остров является, в частности, местом отдыха перелетных птиц.

Love-and-Peace-Festival, 1970 год

Love-and-Peace-Festival, 1970 год

Фемарн называют "Немецкими Гавайями". По количеству солнечных часов в году - около 2200, он занимает первое место среди всех регионов Германии.

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    15.

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    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

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    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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