 Немецкие виноградники. 50 оттенков осени (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 02.11.2019

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Фоторепортажи

Немецкие виноградники. 50 оттенков осени (фотогалерея)

Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах.

  • Булленхаймер Берг

    Осенние виноградники в Германии

    Красные, бордовые, желтые, зеленые и прочие цвета, краски и оттенки - в нашей подборке фотографий, сделанных осенью в разных винодельческих регионах Германии. На первом снимке - виноградник Булленхаймер Берг (Bullenheimer Berg) во Франконии.

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Средний Мозель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Баден

    Осенние виноградники в Германии

    Сорт черного винограда - "блауфранкиш" (Blaufränkisch, он же - Lemberger) в Бадене.

  • Штутгарт

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники около искусственного озера Макс-Айт-Зе (Max-Eyth-See) на реке Неккар в столице Баден-Вюртембега - Штутгарте.

  • Каппельберг

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в районе Каппельберг (Kappelberg) под Штутгартом.

  • Баден-Вюртемберг

    Осенние виноградники в Германии

    Лабрадор Сэм где-то посреди осеннего виноградника в Баден-Вюртемберге.

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Петля Мозеля в районе Бремма (Bremm) в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Майшос

    Осенние виноградники в Германии

    Винодельческая деревушка Майшос (Mayschoß) на реке Ар в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Вайнштадт

    Осенние виноградники в Германии

    Окрестности города Вайнштадт (Weinstadt) в Баден-Вюртемберге, название которого говорит само за себя - "Винный город"

  • Маркгрефлерланд

    Осенние виноградники в Германии

    Спелые гроздья винограда сорта "гутэдель" (Gutedel) для позднего сбора в исторической области Маркгрефлерланд (Markgräflerland) в Баден-Вюртемберге.

  • Мерзебург

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в городе Мерзебург (Meersburg) на Боденском озере.

  • Хессигхайм

    Осенние виноградники в Германии

    Река Неккар в баден-вюртембергской коммуне Хессигхайм (Hessigheim).

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний ландшафт на Мозеле.

  • Ортенберг

    Осенние виноградники в Германии

    Неоготический замок Ортенберг (Schloss Ortenberg ) в Бадене.

  • Глоттерталь

    Осенние виноградники в Германии

    Эта фотография сделана в общине Глоттерталь (Glottertal)в Баден-Вюртемберге.

  • Фольках

    Осенние виноградники в Германии

    Столб-часовенка в окрестностях города Фольках (Volkach) в баварском регионе Нижняя Франкония.

  • Саксония

    Осенние виноградники в Германии

    Винодельческое хозяйство замка Вакербарт (Schloss Wackerbarth) недалеко от саксонской столицы Дрездена.

  • Пюндерих

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в Пюндерихе (Pünderich) на Мозеле.

  • Бирнау

    Осенние виноградники в Германии

    Базилика Бирнау (Basilika Birnau) - паломнический храм расположен на берегу Боденского озера.

  • Рейнгессен

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний туман в винодельческом региона Рейнгессен (Rheinhessen).

    Автор: Максим Нелюбин


  • Булленхаймер Берг

    Осенние виноградники в Германии

    Красные, бордовые, желтые, зеленые и прочие цвета, краски и оттенки - в нашей подборке фотографий, сделанных осенью в разных винодельческих регионах Германии. На первом снимке - виноградник Булленхаймер Берг (Bullenheimer Berg) во Франконии.

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Средний Мозель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Баден

    Осенние виноградники в Германии

    Сорт черного винограда - "блауфранкиш" (Blaufränkisch, он же - Lemberger) в Бадене.

  • Штутгарт

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники около искусственного озера Макс-Айт-Зе (Max-Eyth-See) на реке Неккар в столице Баден-Вюртембега - Штутгарте.

  • Каппельберг

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в районе Каппельберг (Kappelberg) под Штутгартом.

  • Баден-Вюртемберг

    Осенние виноградники в Германии

    Лабрадор Сэм где-то посреди осеннего виноградника в Баден-Вюртемберге.

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Петля Мозеля в районе Бремма (Bremm) в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Майшос

    Осенние виноградники в Германии

    Винодельческая деревушка Майшос (Mayschoß) на реке Ар в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Вайнштадт

    Осенние виноградники в Германии

    Окрестности города Вайнштадт (Weinstadt) в Баден-Вюртемберге, название которого говорит само за себя - "Винный город"

  • Маркгрефлерланд

    Осенние виноградники в Германии

    Спелые гроздья винограда сорта "гутэдель" (Gutedel) для позднего сбора в исторической области Маркгрефлерланд (Markgräflerland) в Баден-Вюртемберге.

  • Мерзебург

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в городе Мерзебург (Meersburg) на Боденском озере.

  • Хессигхайм

    Осенние виноградники в Германии

    Река Неккар в баден-вюртембергской коммуне Хессигхайм (Hessigheim).

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний ландшафт на Мозеле.

  • Ортенберг

    Осенние виноградники в Германии

    Неоготический замок Ортенберг (Schloss Ortenberg ) в Бадене.

  • Глоттерталь

    Осенние виноградники в Германии

    Эта фотография сделана в общине Глоттерталь (Glottertal)в Баден-Вюртемберге.

  • Фольках

    Осенние виноградники в Германии

    Столб-часовенка в окрестностях города Фольках (Volkach) в баварском регионе Нижняя Франкония.

  • Саксония

    Осенние виноградники в Германии

    Винодельческое хозяйство замка Вакербарт (Schloss Wackerbarth) недалеко от саксонской столицы Дрездена.

  • Пюндерих

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в Пюндерихе (Pünderich) на Мозеле.

  • Бирнау

    Осенние виноградники в Германии

    Базилика Бирнау (Basilika Birnau) - паломнический храм расположен на берегу Боденского озера.

  • Рейнгессен

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний туман в винодельческом региона Рейнгессен (Rheinhessen).

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Немецкие винодельческие регионы

  • Рейнгессен

    Винные ландшафты Германии

    Рейнгессен

    Рейнгессен (Rheinhessen) - крупнейший винодельческий регион Германии. Общая площадь виноградников между Вормсом, Майнцем и Бингеном составляет 26 тысяч гектаров. Виноделие получило широкое распространение здесь уже в IX веке, а самый старый виноградник был заложен в 742 году в Нирштайне на склоне Niersteiner Glöck. На фотографии - винная королева Рейнгессена одного из прошлых сезонов.

  • Рейнгау

    Винные ландшафты Германии

    Рейнгау

    Вдоль главной немецкой реки расположено целых шесть винодельческих регионов. Один из них - Рейнгау (Rheingau), где впервые начали производить вино позднего сбора (Spätlese). Всемирную известность имеет здешний монастырь Эбербах (Eberbach), сыгравший одну из ключевых ролей в развитии немецкого виноделия в Германии. Обитель была основана в XII веке монахами-цистерцианцами из Бургундии.

  • Средний Рейн

    Винные ландшафты Германии

    Средний Рейн

    Долина Среднего Рейна (Mittelrhein) начинается около Бингена, где русло начинает сужаться. Его словно берут в тиски склоны Рейнских Сланцевых гор. Виноградники этого региона простираются на несколько десятков километров вдоль реки до самого Бонна. Часть Рейнской долины от Бингена до Кобленца, знаменитая средневековыми замками и развалинами, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Пфальц

    Винные ландшафты Германии

    Пфальц

    Пфальц (Pfalz) - второй по площади винный регион Германии. В Бад-Дюркхайме проходит самый массовый винный праздник в мире и находится самая большая в мире бочка. По Пфальцу также проложена Немецкая винная дорога (Deutsche Weinstraße) протяженностью 85 километров - первый в Германии тематический маршрут такого рода. Он проходит вдоль границы с Францией через 130 винодельческих поселений.

  • Франкония

    Винные ландшафты Германии

    Франкония

    Франкония (Franken)- еще одна древняя виноградарско-винодельческая область. Здесь традиционно используют приметные бутылки бурдючной формы, напоминающеие фляги римских легионеров. История виноделия в этом регионе насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.

  • Мозель

    Винные ландшафты Германии

    Мозель

    Вдоль Мозеля (Mosel) простирается старейшая наряду с Рувером и Сааром винодельческая область Германии. Первую лозу здесь посадили древние римляне 2000 лет назад. Особой славой пользуется гора Кальмонт - самый крутой виноградник Европы. Он расположен на склоне, угол подъема которого достигает 68 градусов. Подняться на него можно только с помощью зубчатой дороги или скалолазного снаряжения.

  • Баден

    Винные ландшафты Германии

    Баден

    Баден (Baden) - третья по площади виноградников немецкая винодельческая область. Она простирается от Боденского озера вдоль Рейна до Мангейма. Баден считается самым теплым регионом Германии. Основная его продукция - красные вина, получаемые из сорта винограда пино-нуар. Его родиной считается Бургундия, что отразилось в немецком названии - Spätburgunder, то есть позднем бургундском.

  • Вюртемберг

    Винные ландшафты Германии

    Вюртемберг

    В этой области, где расположены Штутгарт и Хайльброн, вино считается своего рода народным напитком. В Вюртемберге (Württemberg) его потребление на душу населения в два раза превышает средний показатель по Германии. Местные вина можно продегустировать, например, в конце лета во время праздника "Штутгартская винная деревня" ("Stuttgarter Weindorf"). Самый распространенный сорт - троллингер.

  • Ар

    Винные ландшафты Германии

    Ар

    Долина реки Ар (Ahr), впадающей в Рейн между Кобленцем и Бонном, известна своими красными винами. Она относится к числу самых небольших винодельческих областей Германии. По долине реки проложена 35-километровая "Тропа красного вина" (Rotweinwanderweg), а также велосипедный маршрут, о котором мы уже подробно рассказывали. Ссылка - в конце страницы. На фотографии - живописная деревушка Майшос.

  • Заале-Унструт

    Винные ландшафты Германии

    Зале-Унструт

    Зале-Унструт (Saale-Unstrut) в Саксонии-Анхальт и Тюрингии - самая северная винодельческая область Германии. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

  • Саксония

    Винные ландшафты Германии

    Саксония

    Еще один восточногерманский винодельческий регион расположен в Саксонии (Sachsen). Новый импульс для развития он получил после воссоединения страны в 1990 году. Здесь специализируются, главным образом, на выпуске игристых вин. В последние выходные августа 25 саксонских винодельческих хозяйств устраивают день открытых дверей.

  • Гессенская горная дорога

    Винные ландшафты Германии

    Гессенская горная дорога

    Винодельческий регион Гессенская горная дорога (Hessische Bergstraße) расположен севернее Гейдельберга. Его площадь составляет всего 452 гектара, но на этой небольшой территории встречается более 230 разных типов почвы, что делает его уникальным. Здесь производят эксклюзивные вина, которые в магазины практически не попадают. Их подают и продают на месте.

  • Наэ

    Винные ландшафты Германии

    Наэ

    Долина Наэ (Nahe) находится между Мозелем и Рейном. Она относится к числу небольших немецких винодельческих регионов. Площадь виноградников составляет 4000 гектаров. Основные сорта: рислинг, риванер и сильванер. По региону проложены туристический пеший маршрут "Винная тропа Наэ" (Naheweinstraße) и "Велосипедная дорога Наэ" (Nahe-Radweg).

    Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин


Контекст

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