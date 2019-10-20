Немецкие виноградники. 50 оттенков осени (фотогалерея)

Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах.
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