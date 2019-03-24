Немецкие бизнесмены пожертвуют миллионы после открытия "темной" семейной истории

Представители одной из богатейших семей в Германии Райман (Reimann) собираются пожертвовать 10 миллионов евро одной из организаций, работающей над преодолением последствий преступлений нацистского режима. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает издание Bild am Sonntag. Решение было принято после того, как приглашенный провести исследование истории фирмы профессор Пауль Эркер (Paul Erker) рассказал членам семьи Райман о том, как работала фирма в годы нацизма.

"После рассказа профессора Эркера у нас не было слов. Нам стало стыдно, мы сидели белые как мел. Тут нечего приукрашивать. Эти преступления отвратительны", - заявил присутствовавший на встрече один из руководителей принадлежащего семье холдинга JAB Holding Петер Харф (Peter Harf).

Убежденные приверженцы расовой теории

Члены семьи Райман еще в 1931 году, до прихода Гитлера к власти, пожертвовали крупную сумму нацистам. "Мы чисто арийское семейное предприятие с более чем столетней историей. Его владельцы - убежденные приверженцы расовой теории", - написал в 1937 году один из членов семьи Райман Генриху Гиммлеру (Heinrich Himmler).

На принадлежащих семье заводах использовали труд французских военнопленных и ост-арбайтеров, в отношении этих групп совершались тяжкие преступления. Война принесла семье Райман процветание - на военных заказах было заработано немало денег. "Мы чувствуем облегчение, что правда вышла наружу", - прокомментировали информацию представители семьи.

Состояние семьи оценивается в 33 миллиарда евро. Холдингу Jab Holding принадлежат доли в таких торговых марках как "Clearasil", "Calgon", кофе "Jacobs", "Wella" и "Max Factor". Отвечая на вопрос Bild am Sonntag, почему Райманы занялась историей своей фирмы только спустя 70 лет после совершенных преступлений, представители был получен ответ, что в годы нацистского режима их компания была небольшим предприятием, работавшим под другим именем.

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