Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

Эта фотография была сделана в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами". Кору платаны сбрасывают, так как растут вширь, но сейчас она быстрее отслаивается из-за сухости. Кстати, жить платаны могут до двух тысяч лет.
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Флора 2018 года
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Флора года: от каштана до вероники
Дерево года – каштан
Каштан посевной (лат. Castanea sativa) или каштан съедобный привлек особое внимание специалистов в наступившем году. Из-за высокого содержания крахмала (до 43 %) плоды этого дерева в старину называли "хлебом бедняков". Сегодня количество каштановых деревьев значительно сократилось. Достигающее в высоту до 30 метров каштаны в Германии растут обычно в винодельческих регионах вдоль Рейна.
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Флора года: от каштана до вероники
Цветок года – вероника
Фонд имени Локи Шмидт (Loki-Schmidt-Stiftung ) в Гамбурге определил своего фаворита в списке исчезающих видов. Это вероника лекарственная, длиннолистная (лат.Veronica officinalis). Дикорастущее растение обильно можно встретить на берегах рек. Вот только береговой ландшафт рек претерпел ощутимые изменения. В Тюрингии вероника уже исчезла полностью, она может исчезнуть и в других регионах страны.
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Флора года: от каштана до вероники
Многолетнее цветущее растение года – лилейник
Лилейник или красноднев (лат. Hemerocаllis) был назван Союзом немецких садоводов в Бонне многолетним растением года. Его цветки открываются всего лишь на день. Знатоки утверждают, что цветы лилейника съедобны и обладают неповторимым вкусом.
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Флора года: от каштана до вероники
Гриб года – шампиньон
Agaricus campestris более известен как шампиньон обыкновенный (или печерица). Дикий родственник широко распространенного кулинарного гриба стал предметом особых забот Немецкого микологического общества (Deutsche Gesellschaft für Mykologie) в этом году. Неприхотливый гриб встречается все реже и реже. Причина – использование большого количества удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве.
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Флора года: от каштана до вероники
Пряное растение года – имбирь
Имбирь лекарственный или настоящий (лат. Zingiber officinale) был назван Обществом поддержки народного целительства в Мюнхене (Verein NHV-Theophrastus) в категории пряного и целебного растения года. Корневище имбиря широко употребляется как в кулинарии, так и в виде вспомогательного лекарственного средства для укрепления иммунитета и улучшения работы пищеварительной системы.
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Флора года: от каштана до вероники
Овощ года - брюква
Члены Общества по сохранению биоразнообразия полезных растений (Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt) в Ворпсведе избрали некогда популярную, но почти позабытую сегодня брюкву (лат. Brassica napus). Эксперты предсказывают ей большое будущее и призывают чаще подавать полезный корнеплод на стол. Они напоминают, что брюкву в Германии когда-то называли "ананасом Севера".
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Флора года: от каштана до вероники
Лекарственное растение года - шандра
Исследовательская группа Вюрцбургского университета (Universität Würzburg), изучающая историю лекарственных растений, объявила своего избранника 2018 года. Это почти забытая сегодня шандра (лат. Marrubium). В былые времена шандра считалась универсальным средством от кашля, а также растением, благотворно влияющим на желудочно-кишечный тракт.
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Флора года: от каштана до вероники
Орхидея года – пальчатокоренник
Полное название этого исчезающего чуда природы - пальчатокоренник майский (лат. Dactylorhiza majalis). Растет орхидея только на первозданных, не загрязненных, влажных и даже болотистых территориях, покрытых мхом. Время цветения редкого в Германии гостя – с мая по июнь.
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Флора года: от каштана до вероники
Мох года – бартрамия яблоковидная
Зеленые "шапки" мха под названием бартрамия яблоковидная (лат. Bartramia pomiformis) стали в Германии встречаться все реже, заявили члены немецкой группы, изучающей мхи и лишайники Центральной Европы. Этому виду мха угрожают изменения природного ландшафта, осушение территорий и масштабная застройка.
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Флора года: от каштана до вероники
Ядовитое растение года – клещевина
Сотрудники ботанического сада Вандсбек в Гамбурге объявили клещевину клещевину (лат. Ricinus communis) ядовитым растением года. Быстро растущий декоративный куст украшает сады и палисадники, а также городские парки. А ядовито у этого растения буквально все, особенно семена, которые могут привести к летальному исходу.
Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер
Маршруты для пешего туризма в Германии
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(Europäischer Fernwanderweg E5) ••• Европейский дальний пешеходный маршрут E5 проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.
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(Jakobsweg) ••• Путь Святого Иакова - паломническая дорога, вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.
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(Brocken-Rundwanderweg) ••• Горный массив Гарц - популярный немецкий туристический регион. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.
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Походы по Германии
Ренштайг
(Rennsteig) ••• 170-километровая пешая тропа Ренштайг проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.
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Ваттовое море
(Wattwanderung) ••• Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов.
Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин
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