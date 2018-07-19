 Немецкие ″бесстыдницы″ сбрасывают кору | Кадр дня | DW | 19.07.2018

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Кадр за кадром

Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору.

Ганновер

Эта фотография была сделана в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами". Кору платаны сбрасывают, так как растут вширь, но сейчас она быстрее отслаивается из-за сухости. Кстати, жить платаны могут до двух тысяч лет.

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    Имбирь лекарственный или настоящий (лат. Zingiber officinale) был назван Обществом поддержки народного целительства в Мюнхене (Verein NHV-Theophrastus) в категории пряного и целебного растения года. Корневище имбиря широко употребляется как в кулинарии, так и в виде вспомогательного лекарственного средства для укрепления иммунитета и улучшения работы пищеварительной системы.

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    Флора года: от каштана до вероники

    Овощ года - брюква

    Члены Общества по сохранению биоразнообразия полезных растений (Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt) в Ворпсведе  избрали некогда популярную, но почти позабытую сегодня брюкву (лат. Brassica napus). Эксперты предсказывают ей большое будущее и призывают чаще подавать полезный корнеплод на стол. Они напоминают, что брюкву в Германии когда-то называли "ананасом Севера".

  • Лекарственное растение 2018 года - шандра

    Флора года: от каштана до вероники

    Лекарственное растение года - шандра

    Исследовательская группа Вюрцбургского университета (Universität Würzburg), изучающая историю лекарственных растений, объявила своего избранника 2018 года. Это почти забытая сегодня шандра (лат. Marrubium). В былые времена шандра считалась универсальным средством от кашля, а также растением, благотворно влияющим на желудочно-кишечный тракт.

  • Орхидея 2018 года – пальчатокоренник

    Флора года: от каштана до вероники

    Орхидея года – пальчатокоренник

    Полное название этого исчезающего чуда природы - пальчатокоренник майский (лат. Dactylorhiza majalis). Растет орхидея только на первозданных, не загрязненных, влажных и даже болотистых территориях, покрытых мхом. Время цветения редкого в Германии гостя – с мая по июнь.

  • Мох 2018 года – бартрамия яблоковидная

    Флора года: от каштана до вероники

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    Зеленые "шапки" мха под названием бартрамия яблоковидная (лат. Bartramia pomiformis) стали в Германии встречаться все реже, заявили члены немецкой группы, изучающей мхи и лишайники Центральной Европы. Этому виду мха угрожают изменения природного ландшафта, осушение территорий и масштабная застройка.

  • Ядовитое растение 2018 года – клещевина

    Флора года: от каштана до вероники

    Ядовитое растение года – клещевина

    Сотрудники ботанического сада Вандсбек в Гамбурге объявили клещевину клещевину (лат. Ricinus communis) ядовитым растением года. Быстро растущий декоративный куст украшает сады и палисадники, а также городские парки. А ядовито у этого растения буквально все, особенно семена, которые могут привести к летальному исходу.

    Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер


 Маршруты для пешего туризма в Германии 

  • Саксонская Швейцария

    Походы по Германии

    Тропа художников

    (Malerweg) ••• Этот 110-километровый пешеходный маршрут проходит вдоль Эльбы по Саксонской Швейцарии. Первые "туристы" начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. Ими были многочисленные художники, восхищенные здешними ландшафтами.

  • Альгой

    Походы по Германии

    Европейский маршрут E5

    (Europäischer Fernwanderweg E5) ••• Европейский дальний пешеходный маршрут E5 проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.

  • Чертова стена (Teufelsmauer) в Гарце

    Походы по Германии

    Путь Святого Иакова

    (Jakobsweg) ••• Путь Святого Иакова - паломническая дорога, вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.

  • Люнебургская пустошь

    Походы по Германии

    Овечий маршрут

    (Heidschnuckenweg) ••• Хайдшнуке - порода неприхотливых овец, которых в Германии разводят в Люнебургской пустоши. 220-километровый маршрут Хайдшнукенвег проложен между Гамбургом и Целле. Самое красивое время в этих местах - в конце лета, когда в пустоши цветет вереск.

  • Замок Пфальцграфенштайн в Каубе

    Походы по Германии

    Рейнская тропа

    (Rheinsteig) ••• Этот 320-километровый маршрут вдоль Рейна от Бонна до Висбадена богат подъемами на горные слоны и спусками к живописным деревушкам на берегах главной немецкой реки. На фотографии - замок Пфальцграфенштайн в Каубе.

  • Развалины замка Вазигенштайн во французском Эльзасе

    Походы по Германии

    Германско-французская дорога замков

    (Deutsch-Französischer Burgenweg) ••• Следующий 33-километровый маршрут проложен по немецкому региону Пфальц и французскому Эльзасу и включен в список особых рекомендаций Немецкого общества пешего туризма (Deutscher Wanderverband). Он проходит по территории биосферного резервата ЮНЕСКО.

  • Вершина горы Броккен

    Походы по Германии

    Кольцевой маршрут вокруг Броккена

    (Brocken-Rundwanderweg) ••• Горный массив Гарц - популярный немецкий туристический регион. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.

  • Ренштайг

    Походы по Германии

    Ренштайг

    (Rennsteig) ••• 170-километровая пешая тропа Ренштайг проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.

  • Тюрингия

    Походы по Германии

    Зеленый пояс

    (Grünes Band) ••• Почти четыре десятилетия Европу разделял "железный занавес". В Германии после воссоединения страны бывшую 1393-километровую пограничную полосу между ГДР и ФРГ превратили в туристический маршрут, напоминающий о временах раздела страны.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Походы по Германии

    Ваттовое море

    (Wattwanderung) ••• Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов.

    Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

Немецкий валежник, или Что и как можно собирать в лесах Германии

Можно ли курить в немецких лесах, собирать валежник, ягоды, цветы, грибы, выгуливать собаку без поводка, кататься на велосипеде и устраивать пикники?  

Время сажать деревья

В Германии проходит День посадки деревьев. По этому случаю предлагаем заглянуть в немецкие Старые буковые леса, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Как в Германии помогают лягушкам путешествовать

"Krötenwanderung" - этим словом немцы называют сезонную миграцию не только жаб, но также всех амфибий, например, лягушек. Что делают немцы, чтобы они не гибли под колесами?  

Голубокрылые кобылки и другие обитатели шахты "Цольферайн"

Одной из площадок "Дня природы GEO" в Германии в этом году стал индустриальный памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Рурской области - шахта "Цольферайн".  

Времена года в сказочном Гарце

Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.  

Флора года: от каштана до вероники  

Походы по Германии  

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