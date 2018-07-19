Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

Эта фотография была сделана в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами". Кору платаны сбрасывают, так как растут вширь, но сейчас она быстрее отслаивается из-за сухости. Кстати, жить платаны могут до двух тысяч лет.

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Флора 2018 года



Флора года: от каштана до вероники Дерево года – каштан Каштан посевной (лат. Castanea sativa) или каштан съедобный привлек особое внимание специалистов в наступившем году. Из-за высокого содержания крахмала (до 43 %) плоды этого дерева в старину называли "хлебом бедняков". Сегодня количество каштановых деревьев значительно сократилось. Достигающее в высоту до 30 метров каштаны в Германии растут обычно в винодельческих регионах вдоль Рейна.

Флора года: от каштана до вероники Цветок года – вероника Фонд имени Локи Шмидт (Loki-Schmidt-Stiftung ) в Гамбурге определил своего фаворита в списке исчезающих видов. Это вероника лекарственная, длиннолистная (лат.Veronica officinalis). Дикорастущее растение обильно можно встретить на берегах рек. Вот только береговой ландшафт рек претерпел ощутимые изменения. В Тюрингии вероника уже исчезла полностью, она может исчезнуть и в других регионах страны.

Флора года: от каштана до вероники Многолетнее цветущее растение года – лилейник Лилейник или красноднев (лат. Hemerocаllis) был назван Союзом немецких садоводов в Бонне многолетним растением года. Его цветки открываются всего лишь на день. Знатоки утверждают, что цветы лилейника съедобны и обладают неповторимым вкусом.

Флора года: от каштана до вероники Гриб года – шампиньон Agaricus campestris более известен как шампиньон обыкновенный (или печерица). Дикий родственник широко распространенного кулинарного гриба стал предметом особых забот Немецкого микологического общества (Deutsche Gesellschaft für Mykologie) в этом году. Неприхотливый гриб встречается все реже и реже. Причина – использование большого количества удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве.

Флора года: от каштана до вероники Пряное растение года – имбирь Имбирь лекарственный или настоящий (лат. Zingiber officinale) был назван Обществом поддержки народного целительства в Мюнхене (Verein NHV-Theophrastus) в категории пряного и целебного растения года. Корневище имбиря широко употребляется как в кулинарии, так и в виде вспомогательного лекарственного средства для укрепления иммунитета и улучшения работы пищеварительной системы.

Флора года: от каштана до вероники Овощ года - брюква Члены Общества по сохранению биоразнообразия полезных растений (Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt) в Ворпсведе избрали некогда популярную, но почти позабытую сегодня брюкву (лат. Brassica napus). Эксперты предсказывают ей большое будущее и призывают чаще подавать полезный корнеплод на стол. Они напоминают, что брюкву в Германии когда-то называли "ананасом Севера".

Флора года: от каштана до вероники Лекарственное растение года - шандра Исследовательская группа Вюрцбургского университета (Universität Würzburg), изучающая историю лекарственных растений, объявила своего избранника 2018 года. Это почти забытая сегодня шандра (лат. Marrubium). В былые времена шандра считалась универсальным средством от кашля, а также растением, благотворно влияющим на желудочно-кишечный тракт.

Флора года: от каштана до вероники Орхидея года – пальчатокоренник Полное название этого исчезающего чуда природы - пальчатокоренник майский (лат. Dactylorhiza majalis). Растет орхидея только на первозданных, не загрязненных, влажных и даже болотистых территориях, покрытых мхом. Время цветения редкого в Германии гостя – с мая по июнь.

Флора года: от каштана до вероники Мох года – бартрамия яблоковидная Зеленые "шапки" мха под названием бартрамия яблоковидная (лат. Bartramia pomiformis) стали в Германии встречаться все реже, заявили члены немецкой группы, изучающей мхи и лишайники Центральной Европы. Этому виду мха угрожают изменения природного ландшафта, осушение территорий и масштабная застройка.

Флора года: от каштана до вероники Ядовитое растение года – клещевина Сотрудники ботанического сада Вандсбек в Гамбурге объявили клещевину клещевину (лат. Ricinus communis) ядовитым растением года. Быстро растущий декоративный куст украшает сады и палисадники, а также городские парки. А ядовито у этого растения буквально все, особенно семена, которые могут привести к летальному исходу. Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер



Маршруты для пешего туризма в Германии

Походы по Германии Тропа художников (Malerweg) ••• Этот 110-километровый пешеходный маршрут проходит вдоль Эльбы по Саксонской Швейцарии. Первые "туристы" начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. Ими были многочисленные художники, восхищенные здешними ландшафтами.

Походы по Германии Европейский маршрут E5 (Europäischer Fernwanderweg E5) ••• Европейский дальний пешеходный маршрут E5 проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.

Походы по Германии Путь Святого Иакова (Jakobsweg) ••• Путь Святого Иакова - паломническая дорога, вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.

Походы по Германии Овечий маршрут (Heidschnuckenweg) ••• Хайдшнуке - порода неприхотливых овец, которых в Германии разводят в Люнебургской пустоши. 220-километровый маршрут Хайдшнукенвег проложен между Гамбургом и Целле. Самое красивое время в этих местах - в конце лета, когда в пустоши цветет вереск.

Походы по Германии Рейнская тропа (Rheinsteig) ••• Этот 320-километровый маршрут вдоль Рейна от Бонна до Висбадена богат подъемами на горные слоны и спусками к живописным деревушкам на берегах главной немецкой реки. На фотографии - замок Пфальцграфенштайн в Каубе.

Походы по Германии Германско-французская дорога замков (Deutsch-Französischer Burgenweg) ••• Следующий 33-километровый маршрут проложен по немецкому региону Пфальц и французскому Эльзасу и включен в список особых рекомендаций Немецкого общества пешего туризма (Deutscher Wanderverband). Он проходит по территории биосферного резервата ЮНЕСКО.

Походы по Германии Кольцевой маршрут вокруг Броккена (Brocken-Rundwanderweg) ••• Горный массив Гарц - популярный немецкий туристический регион. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.

Походы по Германии Ренштайг (Rennsteig) ••• 170-километровая пешая тропа Ренштайг проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.

Походы по Германии Зеленый пояс (Grünes Band) ••• Почти четыре десятилетия Европу разделял "железный занавес". В Германии после воссоединения страны бывшую 1393-километровую пограничную полосу между ГДР и ФРГ превратили в туристический маршрут, напоминающий о временах раздела страны.

Походы по Германии Ваттовое море (Wattwanderung) ••• Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов. Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин



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