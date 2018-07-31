Немецкие аисты готовы к отлету... в теплые страны (фото)

Белые аисты в гессенском Бибесхайме прячутся от 32-градусной жары в тени деревьев. Потомство этого года уже встало на крыло, и скоро все они отправятся зимовать в южные страны.
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Немецкие аисты
В городе Латцен под Ганновером можно сейчас наблюдать за тем, как в одном гнезде подрастают сразу пятеро аистят.
Эта фотография была сделана в конце мая в баварском Верте, где на колокольне церкви Святого Мартина сейчас выводят свое потомство аисты.
В Германии насчитывается до шести тысяч гнезд, в которых сейчас выводят потомство белые аисты. Эта фотография была сделана в нижнесаксонском Латцене.
Зоологам известно более двух десятков случаев, когда аисты после зимовки возвращались в Европу со стрелами африканских охотников.