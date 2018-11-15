Немецкая 17-летняя пилотесса Флёрш разбилась на "Формуле-3" в Макао
17-летняя немка на скорости, превышавшей 250 километров в час, вылетела за заграждение и врезалась в стену. Гонщица госпитализирована с травмой позвоночника.
Немецкая гонщица София Флёрш (Sophia Flörsch) в воскресенье, 18 ноября, госпитализирована после тяжелой аварии во время конки "Формулы-3" в китайском Макао. Инцидент произошел на втором круге в повороте "Лиссабон" на узком участке трассы.
17-летняя Флёрш потеряла управление над болидом, двигавшимся со скоростью, значительно превышавшей 250 километров в час. Болид, задев один из барьеров, взлетел в воздух на несколько метров и, перелетев через ограждение, врезался в металлическую стену.
Гонка была остановлена красными флагами и возобновлена лишь более чем через час после аварии. Флёрш в сознании была доставлена в больницу. У нее диагностицировали перелом позвоночника, однако, по словам ее отца, у гонщицы не нашли признаков паралича, она может двигать всеми конечностями и разговаривать.
В результате аварии пострадали еще шесть человек - три зрителя, два фотографа и один маршал. Четверо из них госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.
Гран-при Макао является самой престижной гонкой в "Формуле-3". В разные годы победителями гонки становились бразилец Айртон Сенна, немцы Михаэль и Ральф Шумахеры (Michael und Ralf Schumacher), шотландец Дэвид Култхард.
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Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Несчастный случай на горнолыжном спуске
Даже катаясь на лыжах, знаменитый автогонщик предпочитал скорость. Несчастный случай с семикратным чемпионом мира в гонках "Формулы-1" произошел 29 декабря во время отпуска во французских Альпах: на горнолыжном спуске Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы.
Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Клиника в Гренобле
Сразу после несчастного случая 44-летний спортсмен был доставлен в клинику в Гренобле, где ему была сделана операция. Врачи диагностировали Михаэлю Шумахеру черепно-мозговую травму и ввели его в состояние искусственной комы.
Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Состояние гонщика критическое
После операции лечащие врачи Михаэля Шумахера в Гренобле сделали заявление для прессы. Жан-Марк Гренье сообщил, что пациент находится в критическом состоянии. Для дальнейшего лечения знаменитого автогонщика в Гренобль был срочно вызван нейрохирург из Парижа.
Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Семикратный чемпион мира
В 2012 году семикратный чемпион мира в классе "Формулы-1" объявил о завершении карьеры. Для болельщиков он был одним из самых любимых немецких спортсменов. Помимо гонок, Михаэль Шумахер увлекался ездой на мотоцикле, горными лыжами и футболом.
Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Семья и друзья рядом
Отпуск на злополучном горнолыжном курорте Михаэль Шумахер проводил вместе с семьей. По сообщениям информагентств, в клинике, куда доставили спортсмена, находятся не только его супруга Коринна (на фото в центре), но и многие коллеги и друзья времен его участия в автогонках на болидах Ferrari и Mercedes.
Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Постоянные аварии
В годы спортивной карьеры пилота "Формулы-1" Михаэль Шумахер неоднократно попадал в аварии. На фото один из самых известных случаев - столкновение с британцем Деймоном Хиллом в 1994 году.
Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Скорость не только на болидах
Михаэль Шумахер любил рисковать не только на трассах "Формулы-1". Во время падения с мотоцикла в Испании в 2009 году он получил травму шейного отдела позвоночника.
Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Беспокойство за кумира
Миллионы болельщиков следили за победами Шумахера на экранах телевизоров и на гоночных трассах. Сегодня они надеются, что знаменитый автогонщик выкарабкается и из последней аварии.