Немецкая 17-летняя пилотесса Флёрш разбилась на "Формуле-3" в Макао

Немецкая гонщица София Флёрш (Sophia Flörsch) в воскресенье, 18 ноября, госпитализирована после тяжелой аварии во время конки "Формулы-3" в китайском Макао. Инцидент произошел на втором круге в повороте "Лиссабон" на узком участке трассы.

17-летняя Флёрш потеряла управление над болидом, двигавшимся со скоростью, значительно превышавшей 250 километров в час. Болид, задев один из барьеров, взлетел в воздух на несколько метров и, перелетев через ограждение, врезался в металлическую стену.

Гонка была остановлена красными флагами и возобновлена лишь более чем через час после аварии. Флёрш в сознании была доставлена в больницу. У нее диагностицировали перелом позвоночника, однако, по словам ее отца, у гонщицы не нашли признаков паралича, она может двигать всеми конечностями и разговаривать.

В результате аварии пострадали еще шесть человек - три зрителя, два фотографа и один маршал. Четверо из них госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.

Гран-при Макао является самой престижной гонкой в "Формуле-3". В разные годы победителями гонки становились бразилец Айртон Сенна, немцы Михаэль и Ральф Шумахеры (Michael und Ralf Schumacher), шотландец Дэвид Култхард.

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