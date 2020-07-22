Немецкая чемпионка фитнес-бикини с сибирскими корнями

Восьмой час утра, и в фитнес-клубе Studio 21 в центре баварского Нюрнберга несколько мускулистых парней, нагрузив силовые тренажеры, старательно выжимают "железо". Еще один разогревается на беговой дорожке. А в соседнем зале группа девушек готовится к тренировке по пилатесу. Тренер - длинноволосая брюнетка с идеальной фигурой.

Оксана нагружает по полной

Оксана Зеленски-Хегель (Oxana Zelenski-Hegel), которая вместе с мужем Филипом (Philip Hegel) владеет этим клубом, - не простой тренер. Она - известная в Германии фитнес-модель, двукратная чемпионка ФРГ и дважды вице-чемпионка мира по фитнес-бикини.

Тренироваться под ее началом приходят не только любители. Как говорит бывший профессиональный футболист Томас Цимер (Thomas Ziemer), Оксана "нагружает по полной": после часовой тренировки с ней чувствуешь себя, как выжатый лимон. Довольна и топ-модель Лена Герке (Lena Gercke). Бывая в Нюрнберге до "короны", она всегда отводила время и для персонального тренинга у Оксаны.

Оксана Зеленская родилась и выросла в Красноярске в очень спортивной семье. Спортом активно занимались и ее отец, и сестра, и брат. Училась в балетной школе, выступала, давала уроки танца и готовила юных моделей к участию в конкурсах красоты. И когда около двадцати лет назад, в возрасте 23 лет, она переселилась в Германию, даже не сомневалась: при наличии такого опыта и столь яркой внешности у нее будет еще больше возможностей для развития карьеры. Но все оказалось не так просто.

В языковом вакууме

"Приехав в Тюрингию, куда мы попали по первичному распределению, я оказалась в языковом вакууме. Немецкий не понимала, говорить на нем не могла, - рассказывает Оксана. - Посещала курсы языка, конечно, но в общежитии, где я тогда жила, все общались между собой по-русски. Без языка было просто ужасно. Я так хандрила, что даже хотела собирать чемоданы и ехать обратно".

Оксана Зеленски-Хегель на чемпионате по фитнес-бикини

Но все-таки взяла себя в руки и начала действовать. Первым делом пришла на практику в одну фитнес-студию - и в итоге проработала там десять лет. В Тюрингии Оксана выучилась на фитнес-тренера, а также получила лицензию на проведение занятий по реабилитационному фитнесу, ведение групповых программ и консультирование по вопросам рационального питания. И параллельно вела танцевальные курсы.

На верхней ступеньке

Со временем освоила язык, у нее появились немецкие друзья. Все стало складываться хорошо. Единственное, чего ей не хватало, - это сцены. Но в 2012 году Оксане мне попалось на глаза объявление о предстоящем открытом чемпионате Германии по фитнес-бикини. Она решила попытать счастья и подала заявку на участие в чемпионате. Между тем, опыта участия в подобных состязаниях у нее не было, и она не знала, что нужна особая подготовка. К тому же многие соперницы были гораздо моложе Оксаны. Но она так хорошо смотрелась и двигалась на сцене, что заняла третье место.

"Опытные атлеты, с которыми я познакомилась на тех состязаниях, многому меня научили: как нужно готовиться к таким конкурсам, какой соблюдать режим, как тренироваться. Так что в последующем я дважды заняла вторые места на чемпионатах мира. А в 2013 и 2014 годах праздновала победу уже как чемпионка Германии", - говорит Оксана.

В ответ на вопрос: а что ощущаешь, когда становишься чемпионкой, Оксана смеется. "Все поздравляют, зал аплодирует, а я думаю об одном: как же есть хочется! И представляю себе большую пиццу. И думаю: все, это в последний раз, хватит стресса, изнурительных тренировок, жестких диет. Но проходит время - и желание участвовать в состязаниях приходит снова. Вкус победы - это же как наркотик".

Фитнес-модель держит строгую диету

Сейчас Оксане 42 года, но выглядит она гораздо моложе. Девиз фитнес-дивы - ни дня без тренировок. Плюс - особое питание. На завтрак - овсяная каша на воде или миндальном молоке, зеленый чай и витамины. На обед и ужин - мясо, рыба или морепродукты с зеленым салатом. Углеводы, картошка, соль - уже десять лет как табу. Фрукты из-за содержащегося в них сахара - тоже. Любимое блюдо Оксаны - пицца, но если она себе кусочек и позволяет, то только из тонкого теста и лишь с небольшим количеством моцареллы и лосося.

На кухне с мужем

Делая заказ в ресторане, спортсменка всегда просит подавать ей салат без заправки, а стейк - без приправ и соли. Но вообще Оксана предпочитает готовить сама: "Муж любит, когда я готовлю, и ест, кстати, всё, без ограничений. Подруги удивляются тому, как я умудряюсь ему готовить, ничего при этом не пробуя, но у меня с этим никаких проблем".

У тренера масса работы: тренировки в фитнес-клубе, курсы пилатеса, индивидуальные занятия у клиентов на дому, а также онлайн-проект, в рамках которого она ведет курсы для женщин. Оксана учит их правильно питаться, делится рецептами полезных блюд, разрабатывает планы тренировок. За пять недель таких занятий многим удается существенно похудеть.

Добилась ли девушка из Красноярска в Германии всего, чего хотела? Или осталось что-то нереализованное? В интервью DW Оксана Зеленски-Хегель отвечает так: "Сбылись все мои мечты. У меня есть муж, которого я очень люблю, работа, которую я обожаю, прекрасный дом. Хочется только надолго сохранить здоровье. И чтобы все близкие были здоровы.

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