 Немецкая сборная вернулась домой после провала в Казани | Кадр дня | DW | 28.06.2018

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Кадр за кадром

Немецкая сборная вернулась домой после провала в Казани

После проигрыша Южной Корее футболисты покинули чемпионат мира и вернулись в Германию. На фото - Леон Горетцка и Юлиан Дракслер (справа) в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Леон Горетцка и Юлиан Дракслер

Впервые в истории сборная Германии не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. На следующий день после игры футболисты обратились к своим болельщикам в Twitter: "Мы точно так же разочарованы, как и вы. Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, и у нас были на него большие планы". Тренер Йоахим Лёв (Joachim Löw) пока не высказался о своей возможной отставке. 

Смотрите также:
Самые громкие поражения на чемпионатах мира по футболу

  • Сборная Венгрии, 1954 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1954 год: Венгрия

    Равных этой блестящей команде тогда не было. На групповом этапе сборная Венгрии обыграла Германию с разгромным счетом 8:3. И в финале в Берне, где команды снова встретились, уже к десятой минуте венгры забили два мяча. А дальше - сенсация! Немцы вырвали победу 3:2, впервые став чемпионами мира по футболу. Они продемонстрировали тогда невиданную волю к победе.

  • Матч Италия - Северная Корея

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1966 год: Италия

    До этого матча его итог ни у кого не вызывал сомнений: конечно же, итальянцы выиграют у Северной Кореи. Но на 39-й минуте кореец Пак Ду Ик (на снимке) забил решающий гол. Так как итальянцы перед этим проиграли и сборной СССР, из группы они не вышли. А КНДР в четвертьфинале даже вела против Португалии 3:0, но гениальный Эйсебиу сумел переломить ход игры - португальцы победили тогда 5:3.

  • Матч Италия - Германия, 1970 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1970 год: Германия

    Легендарный полуфинал 1970 года закончился победой итальянцев со счетом 4:3. Немцы лишь на последней минуте основного времени сравняли счет - 1:1, а в дополнительное время обе команды забили пять голов, показав великолепную игру. Франц Бекенбауэр (на снимке) сломал ключицу, но заменить его уже не могли, и ему пришлось доиграть. Это тоже вошло в историю.

  • Матч Франция - Германия, 1982 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1982 год: Франция

    Этот матч называют "великим". В полуфинале ЧМ-1982 французы вели против Германии в дополнительное время 3:1. Но на 102-й минуте (!) не игравший с начала из-за травмы и вышедший на замену Карл-Хайнц Румменигге забил невероятный гол (на снимке). Затем немцы сравняли счет и выиграли послематчевые пенальти.

  • Матч СССР - Бельгия, 1986 год

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1986 год: СССР

    Чемпионат мира в Мексике. Сборная СССР, основу которой составляли футболисты киевского "Динамо", начала лихо: демонстрировала быструю комбинационную игру, много забивала. А вот бельгийцы еле вышли из своей несильной группы. Но в 1/8 финала они оказались сильнее советской команды, несмотря на то, что та дважды вела в счете. Итог - 4:3 в пользу Бельгии, в которой блистал Энцо Шифо (на снимке).

  • Роберто Баджо

    Провалы на футбольных чемпионатах

    1994 год: Италия

    Звезда итальянской команды Роберто Баджо готов провалиться сквозь землю. Он только что не забил решающий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти в финале ЧМ-1994. Матч Бразилия-Италия закончился со счетом 0:0. Все решали пенальти. И все решил промах Баджо - лучшего бомбардира Европы и мира на тот момент.

  • Французские болельщики в 2002 году

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2002 год: Франция

    Провал сборной Германии на ЧМ в России - не первый случай, когда действующие чемпионы мира даже не выходят из своей группы. В 2002 году, например, такая участь постигла французов. Они проиграли в своей группе Дании и Сенегалу, вничью сыграли с Уругваем. Обладатели Кубка мира бесславно отправились домой, даже не забив ни одного гола!

  • Болельщица из Бразилии

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2014 год: Бразилия

    8 июля стало черным днем бразильского календаря: сборная страны проиграла Германии в полуфинале ЧМ-2014 с разгромным счетом 1:7. Это крупнейшее поражение в истории сборной Бразилии. Немцы уже после первого тайма вели 5:0. Стадион плакал... Кстати говоря, после этого матча сборная Германии опередила бразильцев по числу мячей, забитых на чемпионатах мира. Сейчас Бразилия снова впереди.

  • Плачущая болельщица сборной Германии

    Провалы на футбольных чемпионатах

    2018 год: Германия

    27 июня 2018 года Германия впервые в истории чемпионатов мира по футболу не вышла из своей группы, заняв в ней последнее место. Громкое поражение со счетом 0:2 против Южной Кореи навсегда останется в памяти болельщиков. 28 июня сборная Германии бесславно покинула Россию.

    Автор: Ефим Шуман


Футбол в Москве: что посмотреть вне стадиона

  • На выставке Футбол и не только

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Выставка "Футбол и не только" проходит в Новой Третьяковке. В 1920 - 1930-е годы многие советские художники были увлечены идеей как можно ярче выразить в искусстве дух современности. Именно занятия физкультурой стали тогда одной из знаковых черт эпохи.

  • Вратарь и другие работы Александра Дейнеки в Новой Третьяковке

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    На выставке "Футбол и не только" в Новой Третьяковке представлено много работ Александра Дейнеки. Спортивная тема привлекала и Дейнеку, и других художников своей новизной и открывающимися пластическими возможностями.

  • Скульптура Михаила Переяславца Марафон

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Организаторы выставки "Футбол и не только" в Новой Третьяковке включили в экспозицию произведения, вдохновленные не только футболом, но и другими видами спорта. На фото - скульптура Михаила Переяславца "Марафон". Ознакомиться с экспозицией можно до 11 сентября текущего года.

  • На выставке Юргена Теллера в Москве

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Выставка работ немецкого фотографа Юргена Теллера проходит в Музее современного искусства "Гараж". Работы Теллера участвовали в важнейших художественных выставках последних лет, многие из его произведений находятся в крупнейших музейных и частных коллекциях.

  • Выставка фотографий Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Это - фотография Теллера из серии "Siegerflieger" ("самолетом победитилей" в Германии прозвали "Боинг", доставивший победивших футболистов бундестим из Бразилии домой в 2014 году).

  • На выставке Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Этот снимок - из серии фотографий немецкого фотографа Юргена Теллера "Праздник пшеничного пива". В ней автор повторяет ритуал мюнхенской "Баварии", когда футболисты клуба обливаются пивом по случаю побед.

  • Фотография Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    "Характерные особенности фотографии Теллера не так просто выявить: почти каждая его серия - это намеренный риск и отказ от общепринятых идеалов красоты. Вместе с тем работы Теллера зачастую построены на юморе и эпизодах из его частной жизни", - отмечают организаторы выставки в "Гараже".

  • На выставке Сергея Новикова GRASSROOTS. Низовой футбол в России

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет персональную выставку Сергея Новикова "GRASSROOTS. Низовой футбол в России". Ознакомиться с экспозицией можно до 15 июля. Это - фотографический многослойный проект, повествующий не только о футболе, но и о состоянии общества и культуры на территории современной России.

  • Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области. Выставка в Центре имени братьев Люмьер включает фотографии разбросанных по стране футбольных полей, групповые снимки непрофессиональных футбольных команд из различных регионов, а также веб-док, составленный из найденных в сети видеозаписей игр низового футбола.

  • Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край. "Я считаю, что стадион в значительной степени влияет на социальную, культурную и даже политическую жизнь города",- говорит Сергей Новиков о своем проекте, снимать который он начал еще в 2012 году и продолжает до сих пор. Этот снимок представлен на выставке "Grassroots. Низовой футбол в России" в Центре имени братьев Люмьер.

  • Качканар, Свердловская область

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Стадион в городе Качканар, Свердловская область. Сергей Новиков выступает в данном проекте "в роли топографа, социолога, антрополога, исследователя архитектуры и визуальных режимов постсоветской действительности как таковой, а также как исключительно внимательный к деталям художник", отмечает Центр имени братьев Люмьер.

    Автор: Елена Барышева


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

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