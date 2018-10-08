 Немецкая почта и Ford начали серийный выпуск грузового электромобиля | Германия | DW | 09.10.2018

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Германия

Немецкая почта и Ford начали серийный выпуск грузового электромобиля

Завод американской корпорации в Кельне стал третьей производственной площадкой компании Streetscooter. Она переводит автопарк концерна Deutsche Post DHL на электрическую тягу.

StreetScooter модель WORK XL

На кельнском заводе Ford рабочий заряжает новый грузовой электромобиль StreetScooter модели WORK XL

Немецкий почтовый концерн Deutsche Post DHL продолжает последовательно переводить свой автопарк на электрическую тягу. Сегодня по городам Германии разъезжают уже 8 тысяч небольших желтых грузовых электромобилей Streetscooter. Впредь доставлять посылки будут и куда более крупные электрические грузовики. Их серийное производство началось 9 октября на заводе американской корпорации Ford в Кельне.

Streetscooter: стартап выходит в лидеры

Необычная история успеха продолжается: первопроходцами и лидерами в деле создания легких грузовых электромобилей стали в Германии не такие традиционные автостроители, как Volkswagen или Daimler, а почтовики.

Почтовый электромобиль Streetscooter

Немецкая почта эксплуатирует уже 8000 таких легких грузовых электромобилей Streetscooter

В 2010 году логистический гигант Deutsche Post DHL вошел в капитал стартапа Streetscooter, который основали два инженера и преподавателя Рейнско-Вестфальской высшей технической школы в Ахене (RWTH), мечтавшие создать экологически чистый транспорт. В 2014 году концерн полностью купил эту фирму, разработавшую по его заказу модель простого функционального коммерческого электромобиля Work, который мог без подзарядки развозить почтовую корреспонденцию в пределах большого города - на расстояние от 50 до 80 километров.

Весной 2016 года фирма Streetscooter начала серийное производство в Ахене, весной 2018 года поблизости в Дюрене заработал второй завод. Их суммарная ежегодная мощность - 20 тысяч электромобилей двух моделей вместимостью 4 и 8 кубометров. И вот теперь к ним прибавится третья модель Work XL вместимостью 20 кубометров, способная перевозить 200 посылок на расстояние до 200 километров. 

Завод "Форда" в Кельне обеспечивает шасси 

На этот раз фирма Streetscooter решила налаживать производство не в одиночку, а совместно с одним из крупных опытных представителей автомобильной отрасли: американской корпорацией Ford. Головной завод ее европейского подразделения находится в Кельне. Это примерно в 80 километрах от Ахена и в 50 от Дюрена. Новый партнер обеспечивает шасси.

Контекст

Почта ФРГ продает не только марки и конверты: у Deutsche Post первый крупный заказ на электромобили собственного производства. Своих почтальонов DHL электротягой уже обеспечивает. (02.05.2017)

DHL переходит в Германии на электрическую тягу. Служба доставки писем и посылок переоснащает свой парк коммерческих автомобилей с помощью стартапа при техническом университете. (26.08.2016)

На кельнском заводе Ford 180 рабочих смогут выпускать около 3500 грузовых электромобилей Work XL в год. Пока их единственным получателем будет Deutsche Post DHL, в перспективе не исключены поставки и другим заказчикам.

Аналогичной стратегии Streetscooter придерживается и при производстве двух изначальных моделей: первым делом обеспечиваются потребности материнской почтовой компании, но небольшие объемы продаются и различным торговым и ремесленным предприятиям. В Германии спрос на легкие грузовые электромобили пока явно превышает предложение. Поэтому концерн Daimler намерен в течение 2019 года наладить выпуск электрической версии малотоннажного автомобиля Sprinter, а Volkswagen разрабатывает модель E-Crafter.

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    А немецкая почта - Deutsche Post, так и не найдя в 2014 года ни одного автопроизводителя, готового поставить небольшие автофургоны для развоза почты, сама приобрела никому не известную тогда фирму StreetScooter. Фирма прекрасно справилась с заданием, и сейчас по дорогам Германии разъезжает уже более 6 тысяч выпущенных ею желтых электромобилей.

    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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