Немецкая полиция не считает крупное ДТП в Лимбурге терактом

Следствие не считает крупное ДТП в немецком Лимбурге терактом. Об этом представитель управления полиции на западе федеральной земли Гессен заявил во вторник, 15 октября. По его словам, правоохранители не обнаружили связи подозреваемого, 32-летнего сирийца, с исламистами, склонными к насилию.

Управление уголовной полиции Гессена вернуло дело правоохранителям Лимбурга, добавил его представитель. Он не сообщил о возможных мотивах задержанного подозреваемого. В отношении мужчины ранее был выдан ордер на арест. Его подозревают в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и создании опасной ситуации на дороге.

Инцидент на перекрестке в Лимбурге

Вечером 7 октября в немецком Лимбурге водитель похищенного грузовика врезался в автомобили, ждавшие зеленого сигнала светофора на перекрестке. Это привело к столкновению восьми машин.

В результате получили травмы девять человек, в том числе предполагаемый преступник. Прохожие оказали мужчине первую помощь. По свидетельствам очевидцев, при этом он выкрикивал слово "Аллах".

Теракт в Берлине

Инцидент в Лимбурге напоминает о крупном теракте в Берлине в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. 23 декабря того же года Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

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