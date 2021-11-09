Немецкая печать

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Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
Посол Германии и главы дипмиссий еще девяти западных стран объявлены в Турции персонами нон грата. Каковы последствия этого беспрецедентного шага Анкары? Обзор немецкой прессы.
Какие цели преследует Кремль, закрывая представительство РФ при штаб-квартире НАТО, и чем обернется для Европы эскалация отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом? Обзор прессы.
Немецкие журналисты активно обсуждают цели Владимира Путина, выигрыш "Газпрома", роль "Северного потока - 2", ошибки правительства Германии и задачи ЕС.
В норвежском Конгсберге из лука убиты пять человек. Вскоре в Twitter появляется информация о предполагаемом преступнике, ее подхватывают мировые СМИ. Но на поверку она оказывается фейком.
Как немецкие СМИ комментируют блокировку каналов RT в YouTube и реакцию России на этот шаг? Обзор DW.
В России завершились выборы в Госдуму, а также в региональные органы власти. Что пишут о прошедшем голосовании в немецкой прессе? Обзор DW.
ЕС как демократический сосед Беларуси должен оказать давление на Лукашенко после приговора Марии Колесниковой и Максиму Знаку, а не возвращаться к обычной повестке дня, пишет FAZ.
Провал планов Запада в Афганистане не ослабит Америку, зато изменит всю мировую политику, считает обозреватель немецкой газеты FAZ Николас Буссе.
СМИ и соцсети Казахстана резко отозвались на взрывы на складе боеприпасов в Джамбульской области. Президенту напомнили об аналогичном ЧП в 2019 году и потребовали отправить правительство в отставку.
Пока бундесвер спешил уйти из Афганистана, там заявили о себе джихадисты из "Исламского государства", что может стать началом новой катастрофы, считают немецкие комментаторы.
Разлетающиеся по миру кадры того, что происходит в Кабуле, вредят президенту США Джо Байдену дома, но не меняют его внешнеполитической доктрины, считает Клаус-Дитер Франкенбергер.
Широкое участие в форуме "Крымской платформы" в Киеве показывает, что Москва не добилась на международном уровне даже молчаливого признания своего захвата полуострова, пишет Райнхард Фезер.
В реестр так называемых СМИ-"иноагентов" вместе с "Дождем" добавили издание "Важные истории" и несколько журналистов. Теперь все они должны маркировать свои материалы, в том числе в соцсетях.
Немецкая пресса комментирует идею нового саммита по Восточной Украине в "нормандском формате" и задается вопросом, достаточно ли Германия сделала для украинского народа.
Цветы, подаренные Владимиром Путиным Ангеле Меркель, и показное дружелюбие не смогли скрыть тот факт, насколько далеко сейчас разошлись позиции России и Германии.
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