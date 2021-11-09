Немецкая печать

"Дождь" внесли в список СМИ-"иноагентов": что об этом говорят журналисты (23.08.2021)

В реестр так называемых СМИ-"иноагентов" вместе с "Дождем" добавили издание "Важные истории" и несколько журналистов. Теперь все они должны маркировать свои материалы, в том числе в соцсетях.