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Немецкая печать

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

СМИ ФРГ о ситуации с мигрантами: ЕС должен ответить на шантаж Минска 09.11.2021

Евросоюзу необходимо сообща защитить свои внешние границы и помочь Польше урегулировать кризис с мигрантами в приграничных районах с Беларусью, считают комментаторы немецких СМИ.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган идет на обострение с Западом. СМИ ФРГ о скандале с послами 25.10.2021

Посол Германии и главы дипмиссий еще девяти западных стран объявлены в Турции персонами нон грата. Каковы последствия этого беспрецедентного шага Анкары? Обзор немецкой прессы.
6657005 23.09.2021 In this handout photo released by the Russian Foreign Ministry, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg arrive for their meeting in New York, the United States. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Foreign Ministry

"Опасный шаг" и его последствия: СМИ ФРГ об эскалации между РФ и НАТО 19.10.2021

Какие цели преследует Кремль, закрывая представительство РФ при штаб-квартире НАТО, и чем обернется для Европы эскалация отношений между Москвой и Североатлантическим альянсом? Обзор прессы.

Merkel sagt, die EU-Kommission könne Nord Stream-2 nicht mehr stoppen Jahr/Ort: Moskau, 16.05.2019. Die Karikatur darf nur von DW verwendet werden.

СМИ ФРГ о газовом кризисе, зависимости от России, роли Шрёдера и Меркель 16.10.2021

Немецкие журналисты активно обсуждают цели Владимира Путина, выигрыш "Газпрома", роль "Северного потока - 2", ошибки правительства Германии и задачи ЕС.

Police investigate an arrow stuck in a wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. A man armed with a bow and arrows killed several people Wednesday near the Norwegian capital of Oslo before he was arrested, authorities said. (Terje Pedersen/NTB via AP)

Фактчекинг DW: "Райнер Винкларсон" - не убийца из Конгсберга 15.10.2021

В норвежском Конгсберге из лука убиты пять человек. Вскоре в Twitter появляется информация о предполагаемом преступнике, ее подхватывают мировые СМИ. Но на поверку она оказывается фейком.
Schild von RT Deutsch Schild von RT Deutsch, 06.05.2018, Adlershof, Am Studio, Berlin, In Adlershof befindet sich die Redaktion des Auslandsfernsehsenders RT Deutsch. *** Shield of RT Deutsch Shield of RT German 06 05 2018 Adlershof At the Studio Berlin In Adlershof is the editorial office of the foreign TV station RT Deutsch

Блокировка каналов RT на YouTube: что об этом пишет немецкая пресса 30.09.2021

Как немецкие СМИ комментируют блокировку каналов RT в YouTube и реакцию России на этот шаг? Обзор DW.

Russia's parliamentary election Ort: Russia endedatum: 20.09.2021 Rechte: DW Bildbeschreibung: A Russian voter casts her ballot.

Немецкие СМИ о выборах в Госдуму: "Такие выборы никому не нужны" 20.09.2021

В России завершились выборы в Госдуму, а также в региональные органы власти. Что пишут о прошедшем голосовании в немецкой прессе? Обзор DW.
MINSK, BELARUS - AUGUST 04: A court hearing on the criminal case against Maria Kolesnikova and Maxim Znak is being held in Minsk, Belarus on August 04, 2021. Stringer / Anadolu Agency

Комментарий: Колесникова и Знак войдут в историю Беларуси 07.09.2021

ЕС как демократический сосед Беларуси должен оказать давление на Лукашенко после приговора Марии Колесниковой и Максиму Знаку, а не возвращаться к обычной повестке дня, пишет FAZ.
US President Joe Biden(C) attends the dignified transfer of the remains of a fallen service member at Dover Air Force Base in Dover, Delaware, August, 29, 2021, one of the 13 members of the US military killed in Afghanistan last week. - President Joe Biden prepared Sunday at a US military base to receive the remains of the 13 American service members killed in an attack in Kabul, a solemn ritual that comes amid fierce criticism of his handling of the Afghanistan crisis. Biden and his wife, Jill, both wearing black and with black face masks, first met far from the cameras with relatives of the dead in a special family center at Dover Air Force Base in Delaware.The base, on the US East Coast about two hours from Washington, is synonymous with the painful return of service members who have fallen in combat. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Комментарий: Афганистан и возвращение Realpolitik 31.08.2021

Провал планов Запада в Афганистане не ослабит Америку, зато изменит всю мировую политику, считает обозреватель немецкой газеты FAZ Николас Буссе.
26.08.2021 JAMBIL, KAZAKHSTAN - AUGUST 26: Flames and smokes rise after powerful blasts in a warehouse of the military unit stationed in Bayzakov district of Jambil province, Kazakhstan on August 25, 2021. At least 60 people including 11 military personnel injured by blasts. Ahmet Atak / Anadolu Agency

Взрывы в Казахстане. Как отреагировали власти, СМИ и соцсети 27.08.2021

СМИ и соцсети Казахстана резко отозвались на взрывы на складе боеприпасов в Джамбульской области. Президенту напомнили об аналогичном ЧП в 2019 году и потребовали отправить правительство в отставку.
epa04868674 A picture made available on 01 August 2015 shows Gul Dali (R) the district leader of Islamic State (IS) sitting with colleagues and his family at an undisclosed location in Kunar province, Afghanistan, 30 July 2015. More than 1000 Afghan families have been displaced by clashes in the Achin and Spinghar districts in eastern Afghanistan between armed opposition groups, some allegedly claiming allegiance to the group calling themselves the Islamic State (IS) after defecting from the Taliban. EPA/GHULAMULLAH HABIBI +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ ФРГ: Теракты ИГ в Кабуле - совместный провал Запада и "Талибана" 27.08.2021

Пока бундесвер спешил уйти из Афганистана, там заявили о себе джихадисты из "Исламского государства", что может стать началом новой катастрофы, считают немецкие комментаторы.
US President Joe Biden speaks about the ongoing evacuation of Afghanistan, on August 24, 2021, from the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC. (Photo by JIM WATSON / AFP)

Комментарий: "Доктрина Байдена" - риторика и действия не совпадают 26.08.2021

Разлетающиеся по миру кадры того, что происходит в Кабуле, вредят президенту США Джо Байдену дома, но не меняют его внешнеполитической доктрины, считает Клаус-Дитер Франкенбергер.
KIEV, UKRAINE - AUGUST 23: Leaders pose for a family photo during Crimea Platform summit in Kiev, Ukraine on August 23, 2021. A total of 40 countries have confirmed they will attend the Crimea Platform summit in Kiev on Aug. 23, UkraineÄôs foreign minister said on Friday. Fatih Aktas / Anadolu Agency

Комментарий: Важно сохранять давление на Москву в связи с Крымом 24.08.2021

Широкое участие в форуме "Крымской платформы" в Киеве показывает, что Москва не добилась на международном уровне даже молчаливого признания своего захвата полуострова, пишет Райнхард Фезер.

"Дождь" внесли в список СМИ-"иноагентов": что об этом говорят журналисты (23.08.2021) 23.08.2021

В реестр так называемых СМИ-"иноагентов" вместе с "Дождем" добавили издание "Важные истории" и несколько журналистов. Теперь все они должны маркировать свои материалы, в том числе в соцсетях.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a meeting with German Chancellor Angela Merkel in Kyiv, Ukraine August 22, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Меркель в Киеве: немецкие СМИ о попытке спасти то, что еще можно 23.08.2021

Немецкая пресса комментирует идею нового саммита по Восточной Украине в "нормандском формате" и задается вопросом, достаточно ли Германия сделала для украинского народа.

Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, Berliner Zeitung, Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Leipziger Volkszeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig. Foto: Jan Woitas | Verwendung weltweit

Немецкие СМИ: Путин не сделал Меркель прощального подарка 21.08.2021

Цветы, подаренные Владимиром Путиным Ангеле Меркель, и показное дружелюбие не смогли скрыть тот факт, насколько далеко сейчас разошлись позиции России и Германии.
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