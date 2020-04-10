Немецкая Пасха в условиях форсмажора (фото)

Винтербах • Из-за карантинных ограничений церковных служб и традиционных пасхальных костров в Германии в этом году не будет. Храмам приходится искать альтернативные способы, как отпраздновать вместе с прихожанами. Служители некоторых католических и протестантских приходов проведут пасхальное богослужение при помощи видео-трансляции по интернету. Как видно на первой фотографии, католический храм Вознесения Пресвятой Девы Марии в Винтербахе (Баден-Вюртемберг) готовится к стримингу в Youtube. Некоторые церкви заранее записали службу на видео - ее покажут по местным телеканалам.
Вольфсбург, Нижняя Саксония
В нижнесаксонском Вольфсбурге нашли другой выход из ситуации. Священник церкви святого Адриана развешивает на веревке пакеты, в которых лежат распечатанные молебны, пасхальные свечи и праздничный шоколад.
Ольденбург, Нижняя Саксония
А в Ольденбурге на сайте местной газеты одна из городских церквей разместила подробную инструкцию, как праздновать Пасху дома. В знак единства и поддержки в нынешний кризисные времена во многих регионах Германии в пасхальное воскресенье 12 апреля колокола католических и евангелических храмов будут звонить одновременно.
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Самые знаменитые церкви Германии
Кельнский собор
Этот величественный римско-католический готический собор, возвышающийся в центре Кельна, давно стал не только визитной карточкой замечательного города на Рейне, но и одним из символов Германии. Его строительство началось в 1248 году и было окончательно завершено в 1880 году. В соборе находятся мощи трех королей - волхвов, которые пришли поклониться и принесли дары младенцу Иисусу.
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Самые знаменитые церкви Германии
Берлинский кафедральный собор
Самая большая евангелическая церковь Германии расположена на Музейном острове Берлина. Храм возведен в 1894 – 1905 годах по проекту известного немецкого архитектора Юлиуса Рашдорфа и выполнен в стиле неоренессанса и необарокко. Высотой он чуть ниже Иссакиевского собора в Санкт-Петербурге. Это важнейшее место захоронения династии Гогенцоллернов - курфюрстов, прусских королей, принцев и принцесс.
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Самые знаменитые церкви Германии
Ахенский собор
Ахенский собор недаром называют также Имперским. Его строительство начал Карл Великий, король франков и лангобардов, император Запада. Здесь на протяжении 600 лет короновались императоры Священной Римской империи. Это один из древнейших и красивейших христианских храмов в мире. В 1978 году он одним из первых был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Самые знаменитые церкви Германии
Фрауэнкирхе в Дрездене
Фрауэнкирхе, то есть Церковь Богородицы, - одна из самых известных протестанских церквей в Германии. Этот увенчанный громадным куполом храм в стиле барокко был построен по указанию саксонского курфюрста и короля Польши Августа Сильного в 1726-1743 годах. Во время Второй мировой войны храм был полностью разрушен. Его восстановили уже после объединения Германии по историческим чертежам.
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Паломническая церковь Вискирхе
В баварской деревне Вис, в предгорьях Альп, возвышается овальное здание паломнической церкви Вискирхе. Снаружи она выглядит строго, но внутри - роскошная лепнина, великолепные росписи. Вискирхе - признанный шедевр рококо. Аббат Маринус, отдавший в 1745 году распоряжение о строительстве Вискирхе, после ее завершения сказал: "В этом месте поселилось счастье, и сердце находит покой".
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Самые знаменитые церкви Германии
Шпайерский собор
В Европе сохранилось немного храмов, созданных в традиционном романском стиле. Один из них - Шпайерский собор. Это большая имперская церковь была построена в городе Шпайере почти тысячу лет назад по приказу первого императора Священной Римской империи Конрада II. Во времена Французской революции и Наполеона в храме хранили корм для лошадей, и потом ее интерьер пришлось полностью восстанавливать.
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Самые знаменитые церкви Германии
Фрауэнкирхе в Мюнхене
Когда в 1525 году в Мюнхене было закончено строительство Фрауэнкрихе - собора Пресвятой Девы Марии, - он вмещал до 20 тысяч прихожан, больше, чем все население города. Этот католический храм - символ баварской столицы. Высота собора - 99 метров. Чтобы сохранить его величие, в Мюнхене запрещено строить здания выше Фрауэнкирхе. Это решение жители города приняли на референдуме в 2004 году.
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Самые знаменитые церкви Германии
Гедехтнискирхе в Берлине
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма - Гедехтнискирхе - была построена в центре Берлина в конце XIX века. Во время одной из бомбардировок западных союзников в 1943 году этот протестантский храм был сильно разрушен. Сносить башню не стали: ее оставили в Западном Берлине как мемориал, напоминающий об ужасах войны. Внутри башня пустая, но рядом стоит действующая церковь.
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Самые знаменитые церкви Германии
Ульмский собор
Ошибается тот, кто думает, что самый высокий в Германии собор находится в Кельне. Ульмский собор, высота которого составляет более 161 метра, на четыре метра выше, чем знаменитый Кельнский собор. Эта заложенная в 1377 году лютеранская церковь - самый высокий храм в мире. Кстати, его крышу украшает фигура воробья - символа города Ульма.
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Самые знаменитые церкви Германии
Бамбергский кафедральный собор
Бамбергскому собору Св. Петра и Св. Георгия - почти тысяча лет. Его строительство начиналось трижды, но каждый раз собор уничтожал пожар. Свой нынешний вид главный храм баварского Бамберга и один из семи имперских соборов Германии обрел в XIII веке. Самое знаменитое украшение его внутреннего интерьера - каменная скульптура всадника. Историки не перестают спорить о том, кого именно она изображает.
Автор: Наталия Королева