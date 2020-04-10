Немецкая Пасха в условиях форсмажора (фото)

Винтербах • Из-за карантинных ограничений церковных служб и традиционных пасхальных костров в Германии в этом году не будет. Храмам приходится искать альтернативные способы, как отпраздновать вместе с прихожанами. Служители некоторых католических и протестантских приходов проведут пасхальное богослужение при помощи видео-трансляции по интернету. Как видно на первой фотографии, католический храм Вознесения Пресвятой Девы Марии в Винтербахе (Баден-Вюртемберг) готовится к стримингу в Youtube. Некоторые церкви заранее записали службу на видео - ее покажут по местным телеканалам.

Вольфсбург, Нижняя Саксония

В нижнесаксонском Вольфсбурге нашли другой выход из ситуации. Священник церкви святого Адриана развешивает на веревке пакеты, в которых лежат распечатанные молебны, пасхальные свечи и праздничный шоколад.

Ольденбург, Нижняя Саксония

А в Ольденбурге на сайте местной газеты одна из городских церквей разместила подробную инструкцию, как праздновать Пасху дома. В знак единства и поддержки в нынешний кризисные времена во многих регионах Германии в пасхальное воскресенье 12 апреля колокола католических и евангелических храмов будут звонить одновременно.

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