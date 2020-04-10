 Немецкая Пасха в условиях форсмажора (фото) | Кадр дня | DW | 11.04.2020

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Кадр за кадром

Немецкая Пасха в условиях форсмажора (фото)

В этом году западные христиане не смогут отпраздновать Пасху так, как многим хотелось бы. Но храмы в Германии предлагают альтернативы.

Церковь без прихожан

Винтербах • Из-за карантинных ограничений церковных служб и традиционных пасхальных костров в Германии в этом году не будет. Храмам приходится искать альтернативные способы, как отпраздновать вместе с прихожанами. Служители некоторых католических и протестантских приходов проведут пасхальное богослужение при помощи видео-трансляции по интернету. Как видно на первой фотографии, католический храм Вознесения Пресвятой Девы Марии в Винтербахе (Баден-Вюртемберг) готовится к стримингу в Youtube. Некоторые церкви заранее записали службу на видео - ее покажут по местным телеканалам.

Священник развешивает пакетики с молебнами

Вольфсбург, Нижняя Саксония

В нижнесаксонском Вольфсбурге нашли другой выход из ситуации. Священник церкви святого Адриана развешивает на веревке пакеты, в которых лежат распечатанные молебны, пасхальные свечи и праздничный шоколад.

Онлайн-инструкция о том, как праздновать Пасху в домашних дома

Ольденбург, Нижняя Саксония

А в Ольденбурге на сайте местной газеты одна из городских церквей разместила подробную инструкцию, как праздновать Пасху дома. В знак единства и поддержки в нынешний кризисные времена во многих регионах Германии в пасхальное воскресенье 12 апреля колокола католических и евангелических храмов будут звонить одновременно.

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    Этот величественный римско-католический готический собор, возвышающийся в центре Кельна, давно стал не только визитной карточкой замечательного города на Рейне, но и одним из символов Германии. Его строительство началось в 1248 году и было окончательно завершено в 1880 году. В соборе находятся мощи трех королей - волхвов, которые пришли поклониться и принесли дары младенцу Иисусу.

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    Ахенский собор недаром называют также Имперским. Его строительство начал Карл Великий, король франков и лангобардов, император Запада. Здесь на протяжении 600 лет короновались императоры Священной Римской империи. Это один из древнейших и красивейших христианских храмов в мире. В 1978 году он одним из первых был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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    Шпайерский собор

    В Европе сохранилось немного храмов, созданных в традиционном романском стиле. Один из них - Шпайерский собор. Это большая имперская церковь была построена в городе Шпайере почти тысячу лет назад по приказу первого императора Священной Римской империи Конрада II. Во времена Французской революции и Наполеона в храме хранили корм для лошадей, и потом ее интерьер пришлось полностью восстанавливать.

  • Фрауэнкирхе в Мюнхене

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    Когда в 1525 году в Мюнхене было закончено строительство Фрауэнкрихе - собора Пресвятой Девы Марии, - он вмещал до 20 тысяч прихожан, больше, чем все население города. Этот католический храм - символ баварской столицы. Высота собора - 99 метров. Чтобы сохранить его величие, в Мюнхене запрещено строить здания выше Фрауэнкирхе. Это решение жители города приняли на референдуме в 2004 году.

  • Гедехтнискирхе в Берлине

    Самые знаменитые церкви Германии

    Гедехтнискирхе в Берлине

    Мемориальная церковь кайзера Вильгельма - Гедехтнискирхе - была построена в центре Берлина в конце XIX века. Во время одной из бомбардировок западных союзников в 1943 году этот протестантский храм был сильно разрушен. Сносить башню не стали: ее оставили в Западном Берлине как мемориал, напоминающий об ужасах войны. Внутри башня пустая, но рядом стоит действующая церковь.

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    Ошибается тот, кто думает, что самый высокий в Германии собор находится в Кельне. Ульмский собор, высота которого составляет более 161 метра, на четыре метра выше, чем знаменитый Кельнский собор. Эта заложенная в 1377 году лютеранская церковь - самый высокий храм в мире. Кстати, его крышу украшает фигура воробья - символа города Ульма.

  • Бамбергский собор

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    Бамбергскому собору Св. Петра и Св. Георгия - почти тысяча лет. Его строительство начиналось трижды, но каждый раз собор уничтожал пожар. Свой нынешний вид главный храм баварского Бамберга и один из семи имперских соборов Германии обрел в XIII веке. Самое знаменитое украшение его внутреннего интерьера - каменная скульптура всадника. Историки не перестают спорить о том, кого именно она изображает.

    Автор: Наталия Королева


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