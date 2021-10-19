Центральное хранилище всех печатных изданий на немецком языке - Немецкая национальная библиотека в Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.

"Культурная память немцев" сохранена в Немецкой национальной библиотеке, где собраны все печатные издания на немецком языке. Ее фонды насчитывают около 30 миллионов печатных изданий, рукописей, микрофильмов и цифровых носителей. Более 20 миллионов составляют книги: общая длина книжных полок уже достигла порядка 400 километров. В архивы поступают издания не только из Германии, но также из Австрии и Швейцарии. Большая часть книг хранится во Франкфурте, а вот Немецкий музыкальный архив - в Лейпцигской части библиотеки.