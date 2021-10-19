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Немецкая национальная библиотека

Центральное хранилище всех печатных изданий на немецком языке - Немецкая национальная библиотека в Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.

"Культурная память немцев" сохранена в Немецкой национальной библиотеке, где собраны все печатные издания на немецком языке. Ее фонды насчитывают около 30 миллионов печатных изданий, рукописей, микрофильмов и цифровых носителей. Более 20 миллионов составляют книги: общая длина книжных полок уже достигла порядка 400 километров. В архивы поступают издания не только из Германии, но также из Австрии и Швейцарии. Большая часть книг хранится во Франкфурте, а вот Немецкий музыкальный архив - в Лейпцигской части библиотеки.

Auf einem Monitor im Deutschen Buch- und Schriftmuseum wird die interaktive Virtual Reality Experience «Goethe VR» gezeigt. Dabei wird Goethes Tragödie «Faust I und Faust II» in digitale Welt adaptiert. Das durch eine Kooperation von ZDF Digital, dem Goethe-Institut und dem Goethe Museum Düsseldorf entstandene Spiel ist ab dem 19.10.2021 im Rahmen der Dauerausstellung in dem Museum für jeden erlebbar.

Игра в "Фауста": в Германии поэму Гете адаптировали для геймеров 19.10.2021

Теперь даже самый далекий от литературы геймер сможет узнать, почему Фауст продал свою душу Мефистофелю: Немецкая национальная библиотека адаптировала поэму для компьютерной игры с использованием виртуальной реальности.
Thema: Bildergalerie Böhm Motiv: Hans Otto Theater Potsdam Copyright:: Dieter Leistner

Что оставил после себя самый крутой архитектор Германии 10.06.2021

9 июня 2021 года умер Готфрид Бём, лауреат Притцкеровской премии. Ему был 101 год. В этой фотогалерее - его самые яркие и известные проекты: от "Мадонны в развалинах" до Центральной мечети в Кельне.
Die Schülerinnen Johanna Barthelmes (l) und Amelie Erhard sitzen am 14.11.2013 auf Sitzsäcken in der Bibliothek des Johann-Schöner-Gymnasiums in Karlstadt (Bayern) und lernen. Als erste Schulbibliothek überhaupt beim bundesweiten Wettbewerb Bibliothek des Jahres ausgezeichnet, sie liegt damit gleichauf mit hochrangigen wissenschaftlichen Bibliotheken. Foto: David Ebener/dpa

Чего не хватает немецким школам? 14.05.2021

Представьте себе, в Германии своя библиотека есть далеко не в каждой школе. А если и есть, то иногда это просто ящик или шкаф, который комплектует сам учитель.
Vorderseite mit dem Exlibris der Brüder Schmidt von 1672 und dem zentralen Memento mortis (Hirschkäfer und Totenkopf) hinter Glas

Ядовитое содержание. Что прятали в книжных тайниках XVII века 10.05.2021

Такие книжные тайники были популярны в эпоху барокко. В них хранили не только любовные письма и драгоценности.
Eine Bibel aus dem 15. Jahrhundert im Gutenberg-Museum in Mainz, aufgenommen am 12.09.2005. Foto: Mauri Rautkari +++(c) dpa - Report+++ dpa 7919017

Библия Гутенберга: 5 фактов, которые необходимо знать 14.04.2021

В среду, 14 апреля, Google разместил в своем поисковом сервисе заставку - дудл в честь немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга.

Die Staatsbibliothek Unter den Linden ist vor einem Presserundgang anlässlich ihrer Sanierung und Modernisierung neben dem Berliner Fernsehturm zu sehen. Schlüsselübergabe ist am 4.11.2019. +++ dpa-Bildfunk +++

Кладбище книг снова стало библиотекой 25.01.2021

Крупнейшая в Германии и одна из самых больших в мире научных библиотек снова открывается в Берлине. Судьба ее уникальна.
15.11.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Nazan Eckes, TV-Moderatorin, liest im Fröbel-Kindergarten Kindern aus einem Buch vor. Am 15. November ist bundesweiter Vorlesetag. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Читаем все! Что нужно делать каждый день 20.11.2020

Хотя бы 15 минут в день. Так мало? Но и этого времени у многих немецких семей, оказывается, нет, говорит актуальное исследование. Печально, ведь речь идет о важном.
Junge, Buch auf Kopf, Portrait, (Foto: picture alliance / VisualEyze) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как Фрося из глухой русской деревни смогла очаровать немцев 12.10.2020

Медведь не может жить без кофе, деревенский пьяница пьет из убеждения, - книга о бесстрашной Фросе российского писателя претендует на самую престижную немецкую премию по детской литературе.

25.08.2020, Niedersachsen, Hannover: Ein 400 Jahre altes Buch liegt zur Präsentation in einer Glasvitrine. Es ist der spektakulärste Ankauf der Herzog-August-Bibliothek (HAB) Wolfenbüttel seit Jahrzehnten. Das Museum präsentiert ein für umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro erworbenes 400 Jahre altes Buch in Hannover. Es handelt sich um das Album Amicorum. Foto: Peter Steffen/dpa | Verwendung weltweit

В Германии купили "фейсбук" времен 30-летней войны за 2,8 млн евро (фото) 26.08.2020

На страницах этого уникального альбома оставили свои записи европейские императоры, короли, князья и прочие знатные особы первой половины XVII века.
ISTANBUL,TURKEY - JUNE 1: People are seen at Grand Bazaar as it reopens for shopping as of June 1, after Turkey decided to ease restrictions related to the novel coronavirus, considering the countryÄôs advances in fighting the pandemic, in Istanbul, Turkey on June 1, 2020. Seen as the worldÄôs first shopping mall, the bazaar closed on March 23 as part of measures to stem the spread of the novel coronavirus, which has taken over a quarter-million lives worldwide. Erhan Elaldi / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Турции вновь открылись пляжи, рестораны, музеи и рынки 01.06.2020

Турция смягчает карантинные меры, вызванные борьбой с вирусом SARS-CoV-2. Рестораны, музеи, библиотеки и рынки вновь принимают посетителей - при наличии масок и соблюдении социального дистанцирования.
04.05.2020, Sachsen, Dresden: Eine Mitarbeiterin des Deutschen Hygiene-Museum steht während Reinigungsarbeiten mit einem Mundschutz in der Dauerausstellung an dem anatomischen Menschenmodell «Gläserne Frau». Nach siebenwöchiger Corona-Zwangspause dürfen Museen im Freistaat unter Auflagen wieder öffnen. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Возврат к нормальной жизни: новые правила в музеях и библиотеках 05.05.2020

Защитная маска, дистанция в полтора метра и движение четко по маршруту, - так должны вести себя посетители вновь открывшихся немецких музеев, галерей и библиотек.
World map Universalis Cosmographia, 1507. Found in the collection of the Library of Congress, Washington D. C.. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кто назвал Америку Америкой, или Самая дорогая карта мира 28.04.2020

В честь кого названа Америка, знают, наверное, все: в честь мореплавателя Америго Веспуччи. Колумба, можно сказать, обидели. Но кто обидел? Кто именно назвал Америку Америкой?
Reporter ohne Grenzen Aktion zum Tag gegen Internetzensur am 12. März: Es wird die unzensierte Bibliothek innerhalb der virtuellen Welt von Minecraft vorgestellt.

"Репортеры без границ" будут бороться с цензурой с помощью игры Minecraft 11.03.2020

"Репортеры без границ" открывают виртуальную библиотеку в популярной компьютерной игре Minecraft. Там будут публиковаться тексты и на русском языке.
MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 20. Pictured in this image is the main building of the Lomonosov Moscow State University (MGU, MSU). The university is to celebrate its 260th birthday on 25 January. Savostyanov/TASS

Студент МГУ Марат Нигматулин обвинил ФСБ в пытках 26.11.2019

По словам первокурсника МГУ Марата Нигматулина, сотрудники ФСБ резали ему руки в университетской библиотеке, добиваясь признательных показаний по делу об оправдании терроризма.
ARCHIV 2012 ***** Besucher laufen durch den Rokokosaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, aufgenommen am 08.03.2012. An der berühmten Bibliothek forscht ein ganzes Team von Mitarbeitern nach NS-Raubgut. Dabei geht es nicht nur um die Identifikation des NS-Raubgutes, sondern auch um die Aufklärung der Erwerbungsgeschichte bis zur Restitution der Bücher. Foto: Jan Woitas | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/J. Woitas

Самые красивые библиотеки Германии (фотогалерея) 24.10.2019

Единственная вещь, которую вы абсолютно точно должны знать, - где находится библиотека, говорил Альберт Эйнштейн. DW знакомит с немецкими библиотеками, в которых хочется задержаться подольше.
bücherregal mit alten büchern © henryart # 1192039

В библиотеку вернули книгу, взятую 40 лет назад 22.08.2019

В 1979 году эту книгу взял из библиотеки Лейпцигского университета один из студентов. И только сейчас она вернулась в библиотеку.
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