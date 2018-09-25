 Немецкая компания - управленец торговых центров ECE ушла из России | Новости из Германии о России | DW | 25.09.2018

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Россия

Немецкая компания - управленец торговых центров ECE ушла из России

Компания ECE управляла торговым центром "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, а также Центральным детским магазином на Лубянке, пишет РБК.

Центральный детский магазин на Лубянк

Центральный детский магазин на Лубянк

Немецкая компания ECE Projektmanagement, занимающаяся созданием торговых центров и их управлением, полностью отказалась от бизнеса в России, сообщает РБК. В управлении компании не осталось ни одного российского объекта, указывает издание, ссылаясь на источник в штаб-квартире ECE Projektmanagement в Гамбурге.

Контекст

По данным издания, ранее в управлении ECE Projektmanagement находились Центральный детский магазин на Лубянке, торговые комплексы "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, Dream House в Барвихе, "Золотой Вавилон" в Ростокино, Mari в Марьино, а также "Аура" в Ярославле и Сургуте.

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG входит в холдинг CURA, принадлежащий семье Отто. На запрос DW в пресс-службе компании пока не ответили.

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    Автор: Андрей Гурков


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