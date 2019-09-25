Немецкая "дочка" концерна Thomas Cook объявила о банкротстве

Через два дня после банкротства британского туристического концерна Thomas Cook о своей финансовой несостоятельности в среду, 25 сентября, объявила его немецкая "дочка" - Thomas Cook GmbH. "Мы бы, конечно, предпочли избежать такого юридического шага, но, увы переговоры не позволили найти быстрого решения проблем", - цитирует агентство Reuters главу немецкой компании Штефани Берк (Stefanie Berk).

Сама компания Thomas Cook Deutschland уже с понедельника, 23 сентября, отменила все ранее проданные путешествия. По данным агентства, на двухдневных переговорах с инвесторами, владельцами отелей и дистрибьютерами шла речь о судьбе других, действующих на немецком рынке, дочерних компаний Neckermann Reisen, Öger Tours и Bucher Reisen. Еще одно дочернее предприятия – авиакомпания Condor – получит от властей Германии на поддержание своей деятельности промежуточный кредит размером в 380 млн евро на 6 месяцев.

Основной задачей Thomas Cook GmbH на сегодняшний день является возвращение домой туристов. "В настоящее время мы ведем диалог с МИД Германии, страховыми компаниями и другими партнерами с целью обеспечить упорядоченное возвращение наших гостей", - заявила Штефани Берк. Очевидно, что эту операцию должна будет оплатить страховая компания Zurich, которая в обязательном порядке страхует все путешествия, заказываемые через компанию Thomas Cook GmbH.

Банкротство века

Туристическая компания Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года, 23 сентября объявила о своем банкротстве и ликвидации. Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов (в пересчете - 226 млн евро) на спасение туроператора провалилась. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов стерлингов. Банкротство туроператора затронуло более 600 тысяч туристов во всем мире.

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