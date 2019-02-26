Немецкая дорога сказок: по следам Красной Шапочки и братьев Гримм

26 февраля в Германии отмечают День рассказывания сказок. По этому поводу предлагаем вашему вниманию репортаж о самом сказочном немецком туристическом маршруте.
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Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".
Чтобы осмотреть главные достопримечательности, достаточно одного дня, но уютные улочки, спокойная атмосфера и красивые пейзажи приглашают задержаться подольше.
Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Церковь Святой Елизаветы, возведенная в XIII веке над могилой этой католической святой в Марбурге, считается самым ранним чисто готическим храмом в Германии.
Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие главные достопримечательности Бремена и Бремерхафена.
В городе Касселе открывается новый музей братьев Гримм. Он посвящен в первую очередь их знаменитым сказкам. Но любопытно, что эти сказки были опубликованы, в общем-то, случайно.
Основанный в 1959 году музей переехал в новое здание, и теперь Grimmwelt - "Вселенная братьев Гримм" - знакомит с творчеством знаменитых собирателей сказок в интерактивном формате.
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В рамках специального проекта было отсканировано 37 тысяч документов из семейного архива знаменитых на весь мир немецких лингвистов.
Эти сказки навсегда связаны с братьями Гримм. Но собирать их знаменитым сказочникам помогали старый солдат, благородные барышни, обнищавшая вдова и известный художник...