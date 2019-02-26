Немецкая дорога сказок: по следам Красной Шапочки и братьев Гримм

От Крысолова до Ренессанса

Место действия

Жители Гамельна бережно относятся к традициям и истории своего города. Около сотни человек входят в театральное сообщество, вот уже много десятилетий организующее спектакли про Гамельнского крысолова, бесплатно для всех желающих их увидеть здесь под открытым небом. Не удивляйтесь, если летним воскресеньем тишину этих улочек перед вами нарушит шествие с участием крыс, детей и сказочного дудочника…