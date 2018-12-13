Немецкая гильотина для куриных яиц (фото)

Удивительное - рядом! Эти инструменты имеют не только необычную функцию, но и очень интересные немецкие названия.
13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.
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