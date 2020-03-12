Нелегальное оружие в Украине: сколько его и как можно изъять

На шестом году конфликта в Донбассе украинцы почти не реагируют на новости о задержании торговцев оружием, а также об обнаружении тайников с патронами и гранатометами. Их больше не удивляют взломы банкоматов или выяснения отношений с применением гранат и автоматов, хотя в стране официально разрешено владеть только травматическим, огнестрельным охотничьим оружием и наградными пистолетами. В том, сколько на руках у граждан Украины нелегального оружия и как его можно изъять, разбиралась DW.

Неучтенное оружие на руках у населения приводит к печальным последствиям

Украинская общественная организация "Центр исследований безопасности" (СЕNSS) в конце февраля огласила результаты мониторинга отчетов Национальной полиции, Службы безопасности Украины (СБУ), статистики Генпрокуратуры (ГПУ), решений судов и сообщений СМИ о нарушениях правопорядка с использованием нелегального огнестрельного оружия. Исследование охватило период с сентября по декабрь 2019 года. По словам руководителя СЕNSS Вадима Черныша, за это время было 548 случаев незаконного использования, хранения или продажи оружия.

Нацполиция Украины дает разрешение на владение оружием и контролирует его оборот

А за весь 2019 год, по данным ГПУ, как незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами были квалифицированы 6204 правонарушения. Из них лишь около 100 случаев приходятся на владельцев официально зарегистрированного охотничьего оружия.

При этом используемая Генпрокуратурой методика учета правонарушений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ не дает полной картины, считает офицер ВС Украины Андрей, попросивший не называть его фамилию.

В Украине нет надежного контроля даже за легальным огнестрельным оружием

"Неучтенное оружие, опыт обращения с ним у воевавших или участников криминальных структур создают опасную ситуацию. Если кто-то спровоцирует применение насилия между гражданами, либо противостояние их с властью, последствия будут очень серьезными", - предупреждает Вадим Черныш, два года назад занимавший пост министром по вопросам временно оккупированных территорий.

Евгений Крапивин (фото из архива)

Данные для отчетов Генпрокуратуре предоставляет, в том числе, и Национальная полиция. Именно она дает разрешение на владение оружием и контролирует его оборот. DW обратилась в Нацполицию за комментарием по поводу сложившейся ситуации, но за три месяца ответа так и не получила.

Иногда прокуратура может привлекать к борьбе против распространения нелегального оружия и СБУ, рассказал DW юрист неправительственной организации "Реанимационный пакет реформ" Евгений Крапивин. Он уверен, что в Украине нет надежного контроля даже за огнестрельным оружием, которым граждане владеют законно. Его положено хранить дома в сейфе, в небоевом положении, отстреливать раз в три года, чтобы в базе полиции были образцы гильз.

Украинский черный рынок оружия

Опрошенные DW эксперты едины во мнении: еще шесть лет назад в стране не было большой проблемы с оборотом нелегального оружия и боеприпасов. Она, по оценке наблюдателей, возникла в феврале 2014 года, когда тогдашний министр внутренних дел Украины вооружил правоохранителей автоматами во время протестов на Майдане. В ответ на это в некоторых городах западной Украины митингующие захватили арсеналы МВД, СБУ, воинских частей. "Часть оружия из арсенала СБУ во Львове была найдена и возвращена. А часть ушла на черный рынок", - посетовал Крапивин.

Киевский Майдан, 22 февраля 2014 года

Дальнейшая судьба этого оружия неизвестна, признает Вадим Черныш: "Надо по документам провести инвентаризацию всего того, что изъяли силовики. И того, что находится легально на руках. Нужно провести расследования и поставить на учет все огнестрельное оружие в стране".

По словам Крапивина, с 2015 года в Украине увеличилось число возбужденных уголовных дел в связи с незаконным оборотом оружия. А если растет количество правонарушений с использованием огнестрельного оружия, значит, это говорит о том, что выросло и количество незаконных стволов на руках у украинцев, констатирует эксперт.

Причина, добавляет он, простая - конфликт на востоке страны, поток оружия с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "Черный рынок оружия стал более открытым. Нарезное огнестрельное оружие сегодня можно и в интернете недорого купить", - говорит Евгений Крапивин.

Откуда основной путь нелегального оружия?

Служба безопасности Украины стремиться пресечь нелегальный оборот оружия. "Пик попадания в незаконный оборот и, как следствие, изъятия оружия и средств поражения пришелся на 2014 - начало 2015 года. В то время постоянно перемещалась линия соприкосновения (в Донбассе. - Ред.), осуществлялась постоянная ротация военных подразделений и добровольческих формирований, и только начинала выстраиваться система фильтрационных мероприятий в местах выезда из зоны АТО", - пояснили в СБУ в ответ на запрос DW.

В ответе CБУ также сказано, что и сегодня его сотрудники изымают оружие, завезенное из районов боевых действий в 2014-15 годах. В 2019-м, например, было изъято из обращения 500 единиц огнестрельного оружия и 350 тысяч патронов, гранат и мин.

Пик попадания в незаконный оборот оружия пришелся в Украине на 2014 - начало 2015 года

Сухую статистику дополняют личные наблюдения офицера ВСУ Андрея. По его словам, во время активных боев на востоке страны проверки на КПП в районе силовой операции были избирательными, невозможно было основательно проконтролировать десятки тысяч вооруженных людей. "Срабатывал человеческий фактор. Злоумышленник мог воспользоваться усталостью постовых. Он мог пять раз пересечь КПП с легальным оружием, примелькаться, его уже узнавали. А на шестой - взять нелегальный ствол, точно такой же, как легальный. И человека могли пропустить без проверки", - пояснил Андрей.

В 2017 году Антитеррористический центр при СБУ ввел ограничения на ввоз и вывоз личного оружия на территорию Операции объединенных сил. Проверки на КПП ужесточились, и, по словам Андрея, поток оружия сильно снизился.

Сколько у украинцев нелегальногооружия и как его изъять

В 2018 году главный военный прокурор Украины обнародовал количество незарегистрированного огнестрельного оружия, находящегося на руках у украинцев, - 400 тысяч единиц. В местной прессе встречаются данные в три и даже пять миллионов единиц. "Никто не знает точной цифры. Если вам говорят, что им известно количество такого оружия, спросите о методике. Ее нет, - утверждает Вадим Черныш. - И кто же вам сознается, что у него на руках незаконное оружие?"

Вадим Черныш

Власти могут резко сократить его количество, если начнут выкупать нелегальные стволы, уверен руководитель СЕNSS. Именно так, по его словам, поступают в Колумбии. Но такой подход, указывает Черныш, теряет смысл, если государство будет тратить на выкуп деньги, а оружие и дальше будет попадать на черный рынок.

"Одновременно необходимо усилить охрану арсеналов, перекрыть перемещения оружия с прифронтовых территорий, - указывает эксперт. - Нужно повышать культуру владения оружием, учиться решать проблемы без него. А также активнее убеждать граждан добровольно сдавать "нелегалы".

Между тем, по данным МВД, в 2018 году украинцы добровольно сдали властям 5000 единиц оружия, а за 11 месяцев 2019-го - 16 тысяч. Тех, кто так поступает, в Украине освобождают от уголовной ответственности. Если, конечно, номер или баллистические характеристики оружия не фигурировали в уголовных делах.

Офицер ВСУ Андрей считает, что надежный способ сократить нелегальный оборот оружия - легальное владение им. Речь о короткоствольном огнестрельном, уточняет Андрей, он - против легализации автоматического оружия. "Почему не дать возможность гражданам узаконить их же нелегальные стволы, проведя за небольшую плату баллистическую экспертизу? Либо разрешить свободно покупать оружие в магазине. Но принятие соответствующего специального закона откладывается много лет. Знаю много законопослушных предпринимателей, фермеров, которые просто хотят защититься от рейдерства, которое еще есть", - заключил военный.

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