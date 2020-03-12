 Нелегальное оружие в Украине: сколько его и как можно изъять | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 13.03.2020

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Украина

Нелегальное оружие в Украине: сколько его и как можно изъять

Оценить масштаб черного рынка оружия в Украине никто не берется - из-за отсутствия методики. Эксперты предлагают властям выкупать нелегальные стволы у граждан, чтобы решить проблему.

Автомат Калашникова с отсоединенным магазином лежит на пятисот- и стоевровых купюрах

На шестом году конфликта в Донбассе украинцы почти не реагируют на новости о задержании торговцев оружием, а также об обнаружении тайников с патронами и гранатометами. Их больше не удивляют взломы банкоматов или выяснения отношений с применением гранат и автоматов, хотя в стране официально разрешено владеть только травматическим, огнестрельным охотничьим оружием и наградными пистолетами. В том, сколько на руках у граждан Украины нелегального оружия и как его можно изъять, разбиралась DW.

Неучтенное оружие на руках у населения приводит к печальным последствиям

Украинская общественная организация "Центр исследований безопасности" (СЕNSS) в конце февраля огласила результаты мониторинга отчетов Национальной полиции, Службы безопасности Украины (СБУ), статистики Генпрокуратуры (ГПУ), решений судов и сообщений СМИ о нарушениях правопорядка с использованием нелегального огнестрельного оружия. Исследование охватило период с сентября по декабрь 2019 года. По словам руководителя СЕNSS Вадима Черныша, за это время было 548 случаев незаконного использования, хранения или продажи оружия.

Украинские полицейские

Нацполиция Украины дает разрешение на владение оружием и контролирует его оборот

А за весь 2019 год, по данным ГПУ, как незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами были квалифицированы 6204 правонарушения. Из них лишь около 100 случаев приходятся на владельцев официально зарегистрированного охотничьего оружия.

При этом используемая Генпрокуратурой методика учета правонарушений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ не дает полной картины, считает офицер ВС Украины Андрей, попросивший не называть его фамилию.

В Украине нет надежного контроля даже за легальным огнестрельным оружием

"Неучтенное оружие, опыт обращения с ним у воевавших или участников криминальных структур создают опасную ситуацию. Если кто-то спровоцирует применение насилия между гражданами, либо противостояние их с властью, последствия будут очень серьезными", - предупреждает Вадим Черныш, два года назад занимавший пост министром по вопросам временно оккупированных территорий.

Евгений Крапивин (фото из архива)

Евгений Крапивин (фото из архива)

Данные для отчетов Генпрокуратуре предоставляет, в том числе, и Национальная полиция. Именно она дает разрешение на владение оружием и контролирует его оборот. DW обратилась в Нацполицию за комментарием по поводу сложившейся ситуации, но за три месяца ответа так и не получила.

Иногда прокуратура может привлекать к борьбе против распространения нелегального оружия и СБУ, рассказал DW юрист неправительственной организации "Реанимационный пакет реформ" Евгений Крапивин. Он уверен, что в Украине нет надежного контроля даже за огнестрельным оружием, которым граждане владеют законно. Его положено хранить дома в сейфе, в небоевом положении, отстреливать раз в три года, чтобы в базе полиции были образцы гильз.

Украинский черный рынок оружия

Опрошенные DW эксперты едины во мнении: еще шесть лет назад в стране не было большой проблемы с оборотом нелегального оружия и боеприпасов. Она, по оценке наблюдателей, возникла в феврале 2014 года, когда тогдашний министр внутренних дел Украины вооружил правоохранителей автоматами во время протестов на Майдане. В ответ на это в некоторых городах западной Украины митингующие захватили арсеналы МВД, СБУ, воинских частей. "Часть оружия из арсенала СБУ во Львове была найдена и возвращена. А часть ушла на черный рынок", - посетовал Крапивин.

Киевский Майдан, 22 февраля 2014 года

Киевский Майдан, 22 февраля 2014 года

Дальнейшая судьба этого оружия неизвестна, признает Вадим Черныш: "Надо по документам провести инвентаризацию всего того, что изъяли силовики. И того, что находится легально на руках. Нужно провести расследования и поставить на учет все огнестрельное оружие в стране".

По словам Крапивина, с 2015 года в Украине увеличилось число возбужденных уголовных дел в связи с незаконным оборотом оружия. А если растет количество правонарушений с использованием огнестрельного оружия, значит, это говорит о том, что выросло и количество незаконных стволов на руках у украинцев, констатирует эксперт.

Причина, добавляет он, простая - конфликт на востоке страны, поток оружия с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. "Черный рынок оружия стал более открытым. Нарезное огнестрельное оружие сегодня можно и в интернете недорого купить", - говорит Евгений Крапивин.

Откуда основной путь нелегального оружия?

Служба безопасности Украины стремиться пресечь нелегальный оборот оружия. "Пик попадания в незаконный оборот и, как следствие, изъятия оружия и средств поражения пришелся на 2014 - начало 2015 года. В то время постоянно перемещалась линия соприкосновения (в Донбассе. - Ред.), осуществлялась постоянная ротация военных подразделений и добровольческих формирований, и только начинала выстраиваться система фильтрационных мероприятий в местах выезда из зоны АТО", - пояснили в СБУ в ответ на запрос DW.

В ответе CБУ также сказано, что и сегодня его сотрудники изымают оружие, завезенное из районов боевых действий в 2014-15 годах. В 2019-м, например, было изъято из обращения 500 единиц огнестрельного оружия и 350 тысяч патронов, гранат и мин.

Сваленные в кучу автоматы

Пик попадания в незаконный оборот оружия пришелся в Украине на 2014 - начало 2015 года

Сухую статистику дополняют личные наблюдения офицера ВСУ Андрея. По его словам, во время активных боев на востоке страны проверки на КПП в районе силовой операции были избирательными, невозможно было основательно проконтролировать десятки тысяч вооруженных людей. "Срабатывал человеческий фактор. Злоумышленник мог воспользоваться усталостью постовых. Он мог пять раз пересечь КПП с легальным оружием, примелькаться, его уже узнавали. А на шестой - взять нелегальный ствол, точно такой же, как легальный. И человека могли пропустить без проверки", - пояснил Андрей.

В 2017 году Антитеррористический центр при СБУ ввел ограничения на ввоз и вывоз личного оружия на территорию Операции объединенных сил. Проверки на КПП ужесточились, и, по словам Андрея, поток оружия сильно снизился.

Сколько у украинцев нелегальногооружия и как его изъять

В 2018 году главный военный прокурор Украины обнародовал количество незарегистрированного огнестрельного оружия, находящегося на руках у украинцев, - 400 тысяч единиц. В местной прессе встречаются данные в три и даже пять миллионов единиц. "Никто не знает точной цифры. Если вам говорят, что им известно количество такого оружия, спросите о методике. Ее нет, - утверждает Вадим Черныш. - И кто же вам сознается, что у него на руках незаконное оружие?"

Вадим Черныш

Вадим Черныш

Власти могут резко сократить его количество, если начнут выкупать нелегальные стволы, уверен руководитель СЕNSS. Именно так, по его словам, поступают в Колумбии. Но такой подход, указывает Черныш, теряет смысл, если государство будет тратить на выкуп деньги, а оружие и дальше будет попадать на черный рынок.

"Одновременно необходимо усилить охрану арсеналов, перекрыть перемещения оружия с прифронтовых территорий, - указывает эксперт. - Нужно повышать культуру владения оружием, учиться решать проблемы без него. А также активнее убеждать граждан добровольно сдавать "нелегалы".

Между тем, по данным МВД, в 2018 году украинцы добровольно сдали властям 5000 единиц оружия, а за 11 месяцев 2019-го - 16 тысяч. Тех, кто так поступает, в Украине освобождают от уголовной ответственности. Если, конечно, номер или баллистические характеристики оружия не фигурировали в уголовных делах.

Офицер ВСУ Андрей считает, что надежный способ сократить нелегальный оборот оружия - легальное владение им. Речь о короткоствольном огнестрельном, уточняет Андрей, он - против легализации автоматического оружия. "Почему не дать возможность гражданам узаконить их же нелегальные стволы, проведя за небольшую плату баллистическую экспертизу? Либо разрешить свободно покупать оружие в магазине. Но принятие соответствующего специального закона откладывается много лет. Знаю много законопослушных предпринимателей, фермеров, которые просто хотят защититься от рейдерства, которое еще есть", - заключил военный.

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