Неизвестный Ганс Христиан Андерсен (фотогалерея)

Ганса Христиана Андерсена знают все. Как показывает выставка в Бремене, есть у знаменитого сказочника и малоизвестные стороны.
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