 Неизвестный Ганс Христиан Андерсен (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.11.2018

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Культура и стиль жизни

Неизвестный Ганс Христиан Андерсен (фотогалерея)

Ганса Христиана Андерсена знают все. Как показывает выставка в Бремене, есть у знаменитого сказочника и малоизвестные стороны.

  • Ажурная вырезка в бременской картинной галерее Kunsthalle Bremen

    Зачем сказочнику ножницы?

    Ажурная вырезка руками сказочника

    В бременской картинной галерее Kunsthalle Bremen известнейшему датскому сказочнику Хансу Кристиану (в русском языке распространено написание Ганс Христиан) Андерсену посвящена выставка, рассказывающая о мало известной стороне его творчества. В экспозиции представлены рисунки и коллажи, а также работы, выполненные в технике ажурной вырезки из бумаги. На фото: "Здание в восточном стиле".

  • Человек с подносом на голове, на нем дома и лебедь

    Зачем сказочнику ножницы?

    Талант писателя и дар художника

    Андерсен жил с 1805 по 1875 год. Сказки, которые получили известность еще при жизни писателя, были переведены на более чем 150 языков. А вот о том, что он был и талантливым художником, знали и знают лишь немногие поклонники творчества датского писателя. На фото: "Человек с подносом на голове, на нем дома и лебедь".

  • Рисунок из бумаги Ботаник

    Зачем сказочнику ножницы?

    Для друзей и знакомых

    Свои рисунки, коллажи и вырезки из бумаги писатель не выставлял напоказ широкой публике, а дарил друзьям и знакомым. Наверное, именно поэтому его талант как художника и по сей день мало известен. На фото: "Ботаник".

  • Работы Ганса Христиана Андерсена Белый мельник с двумя Оле Лукойе

    Зачем сказочнику ножницы?

    Остроумные картины

    Сегодня эти работы кажутся на удивление современными. От них веет теплотой, в них присутствуют юмор и добродушие. На фото: "Белый мельник с двумя Оле Лукойе".

  • На фото: Пьеро.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Вдохновение для поп-арта

    Открытию малоизвестной стороны творчества датского писателя способствовал, в частности, американский художник, основоположник поп-арта Энди Уорхол, который использовал мотивы ажурных вырезок Андресена для изготовления красочных картин в технике трафаретной печати. На фото: "Пьеро".

  • На фото: Балерины в закрытой пробкой бутылке.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Из родного города

    Идея создания экспозиции "Поэт с пером и ножницами" принадлежит бременскому искусствоведу Детлефу Штайну, который познакомился с рисунками и вырезками из бумаги Андерсена в Оденсе, родном городе писателя. На фото: "Балерины в закрытой пробкой бутылке".

  • На фото: Фантазия для Доротеи Мельхиор

    Зачем сказочнику ножницы?

    Фантазия в подарок

    Андерсен поддерживал дружеские отношения со многими женщинами. Одной из его ближайших подруг была и Доротея Мельхиор, для которой он изготовил эту работу за год до своей смерти - в 1874 году. На фото: "Фантазия для Доротеи Мельхиор".

  • На фото: Книжка с картинками для Агнеты Линд.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Страница из книги

    Этот коллаж является частью книги, созданной для Агнеты Линд в 1857 году. На фото: "Книжка с картинками для Агнеты Линд".

  • На фото: Мужчина с тюрбаном на голове.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Восточные мотивы

    Восточные мотивы присутствуют как в сказках (достаточно вспомнить сказку "Соловей"), так и в его рисунках. На фото: "Мужчина с тюрбаном на голове".

  • Ганс Христиан Андерсен много путешествовал. Он побывал в Османской империи, а также во многих странах Европы, в том числе и в Италии. Таким сказочник запечатлел вулкан Везувий. На фото: Везувий.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Итальянские ландшафты

    Ганс Христиан Андерсен много путешествовал. Он побывал в Османской империи, а также во многих странах Европы, в том числе и в Италии. Таким сказочник запечатлел вулкан Везувий. На фото: "Везувий".

    Автор: Ольга Солонарь


  • Ажурная вырезка в бременской картинной галерее Kunsthalle Bremen

    Зачем сказочнику ножницы?

    Ажурная вырезка руками сказочника

    В бременской картинной галерее Kunsthalle Bremen известнейшему датскому сказочнику Хансу Кристиану (в русском языке распространено написание Ганс Христиан) Андерсену посвящена выставка, рассказывающая о мало известной стороне его творчества. В экспозиции представлены рисунки и коллажи, а также работы, выполненные в технике ажурной вырезки из бумаги. На фото: "Здание в восточном стиле".

  • Человек с подносом на голове, на нем дома и лебедь

    Зачем сказочнику ножницы?

    Талант писателя и дар художника

    Андерсен жил с 1805 по 1875 год. Сказки, которые получили известность еще при жизни писателя, были переведены на более чем 150 языков. А вот о том, что он был и талантливым художником, знали и знают лишь немногие поклонники творчества датского писателя. На фото: "Человек с подносом на голове, на нем дома и лебедь".

  • Рисунок из бумаги Ботаник

    Зачем сказочнику ножницы?

    Для друзей и знакомых

    Свои рисунки, коллажи и вырезки из бумаги писатель не выставлял напоказ широкой публике, а дарил друзьям и знакомым. Наверное, именно поэтому его талант как художника и по сей день мало известен. На фото: "Ботаник".

  • Работы Ганса Христиана Андерсена Белый мельник с двумя Оле Лукойе

    Зачем сказочнику ножницы?

    Остроумные картины

    Сегодня эти работы кажутся на удивление современными. От них веет теплотой, в них присутствуют юмор и добродушие. На фото: "Белый мельник с двумя Оле Лукойе".

  • На фото: Пьеро.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Вдохновение для поп-арта

    Открытию малоизвестной стороны творчества датского писателя способствовал, в частности, американский художник, основоположник поп-арта Энди Уорхол, который использовал мотивы ажурных вырезок Андресена для изготовления красочных картин в технике трафаретной печати. На фото: "Пьеро".

  • На фото: Балерины в закрытой пробкой бутылке.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Из родного города

    Идея создания экспозиции "Поэт с пером и ножницами" принадлежит бременскому искусствоведу Детлефу Штайну, который познакомился с рисунками и вырезками из бумаги Андерсена в Оденсе, родном городе писателя. На фото: "Балерины в закрытой пробкой бутылке".

  • На фото: Фантазия для Доротеи Мельхиор

    Зачем сказочнику ножницы?

    Фантазия в подарок

    Андерсен поддерживал дружеские отношения со многими женщинами. Одной из его ближайших подруг была и Доротея Мельхиор, для которой он изготовил эту работу за год до своей смерти - в 1874 году. На фото: "Фантазия для Доротеи Мельхиор".

  • На фото: Книжка с картинками для Агнеты Линд.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Страница из книги

    Этот коллаж является частью книги, созданной для Агнеты Линд в 1857 году. На фото: "Книжка с картинками для Агнеты Линд".

  • На фото: Мужчина с тюрбаном на голове.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Восточные мотивы

    Восточные мотивы присутствуют как в сказках (достаточно вспомнить сказку "Соловей"), так и в его рисунках. На фото: "Мужчина с тюрбаном на голове".

  • Ганс Христиан Андерсен много путешествовал. Он побывал в Османской империи, а также во многих странах Европы, в том числе и в Италии. Таким сказочник запечатлел вулкан Везувий. На фото: Везувий.

    Зачем сказочнику ножницы?

    Итальянские ландшафты

    Ганс Христиан Андерсен много путешествовал. Он побывал в Османской империи, а также во многих странах Европы, в том числе и в Италии. Таким сказочник запечатлел вулкан Везувий. На фото: "Везувий".

    Автор: Ольга Солонарь


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