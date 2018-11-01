Неизвестный Ганс Христиан Андерсен (фотогалерея)

Зачем сказочнику ножницы?

Талант писателя и дар художника

Андерсен жил с 1805 по 1875 год. Сказки, которые получили известность еще при жизни писателя, были переведены на более чем 150 языков. А вот о том, что он был и талантливым художником, знали и знают лишь немногие поклонники творчества датского писателя. На фото: "Человек с подносом на голове, на нем дома и лебедь".