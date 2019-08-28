 Неизвестные сорвали спектакль Театра.doc о гомосексуалах | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2019

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Россия

Неизвестные сорвали спектакль Театра.doc о гомосексуалах

В зал Театра.doc во время документального спектакля "Выйти из шкафа" ворвались около десятка людей. Они стали кричать и мешать актерам. Режиссера Анастасию Патлай увезли в полицию.

Двое мужчин держатся за руки

В Москве неизвестные сорвали спектакль Театра.doc "Выйти из шкафа" о гомосексуальности. Вскоре после начала представления двое зрителей выбежали из зала и вернулись в компании десяти человек, сообщила режиссер Анастасия Патлай изданию "Медиазона" в среду, 28 августа. Они начали кричать и мешать актерам. Кроме того, у театра стоят люди с гомофобным плакатом, добавила Патлай.

Контекст

Убитая активистка Елена Григорьева входила в "расстрельный список" анонимного сайта "Пила". DW поговорила с другими фигурантами списка и собрала информацию об этом гомофобном движении. (27.07.2019)

Среди лауреатов российской театральной премии "Золотая маска" - спектакль "Когда гора сменила свой наряд", поставленный одним из самых радикальных режиссеров Хайнером Гёббельсом. (18.04.2016)

Полиция прибыла по вызову на место инцидента и увезла режиссера спектакля в отделение, пишет правозащитница Зоя Светова на своей странице в соцсети Facebook. По ее словам, люди, ворвавшиеся на спектакль, обвинили театр в пропаганде гомосексуализма. 

Через некоторое время документальный спектакль продолжили, запершись изнутри, пояснила позднее ассистент художественного руководителя театра Зарема Заудинова. По ее словам, провокаторы собрались под дверью и выкрикивают угрозы.

На сайте театра говорится, что "Выйти из шкафа" - это документальный спектакль "о жизни, любви и поисках правды современных российских геев".

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