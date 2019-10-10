Независимые эксперты завершили обследование шамана Габышева

В независимой экспертизе, проведенной по просьбе адвокатов шамана Александра Габышева, подвергается сомнению целый ряд выводов амбулаторного "экспресс-обследования", сделанного в психиатрическом диспансере Якутска, куда шамана доставили сразу после задержания в конце сентября. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил DW по телефону Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", предоставившей шаману Габышеву двух адвокатов для защиты по уголовному делу об экстремизме.

По словам правозащитника, независимые эксперты подвергли критике выводы специалистов, обследовавших Габышева амбулаторно, о том, что шаман представляет собой угрозу для себя и окружающих и нуждается в помещении в психологический диспансер для лечения.

Независимые эксперты не увидели в поведении Габышева агрессии

"Независимые эксперты не увидели в поведении шамана Габышева никакой агрессии и предположили, что вывод о необходимости его изоляции для стационарного лечения с большой долей вероятности был сделан ситуативно", - подчеркивает Прянишников. Сам он считает, что изоляция Габышева в диспансере была бы удобна властям, поскольку появление шамана в Бурятии, очевидно, способствовало усилению общественных волнений в Улан-Удэ.

"Обоснование рекомендации принудительного лечения в стационаре специализированного типа опирается, как это хорошо видно из заключения экспертов, не столько на заявления и действия самого Габышева, сколько на вызванный ими масштабный общественный резонанс. Поэтому важно подчеркнуть, что в компетенции психиатров только психопатологически выводимая опасность. Но ни в истории жизни Габышева , ни в амбулаторной СПЭ (судебно-психиатрической экспертизе. - Ред.), ни в данных нашего исследования нет никаких признаков, позволяющих говорить о его опасности для себя или других лиц", - цитирует Прянишников выдержку из заключения независимых экспертов.

Стратегия защиты шамана Габышева

По словам правозащитника, следующим шагом адвокатов станет ходатайство о проведении стационарного обследования Александра Габышева, предположительно в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. "Учитывая результаты независимой экспертизы, мы ставим перед собой цель снять риск помещения его в стационар и применения к нему принудительных мер медицинского характера", - указал Прянишников.

После этого защита Габышева планирует провести лингвистическую экспертизу, которая помогла бы доказать, что в высказываниях шамана не содержалось призывов к экстремистской деятельности, а также религиоведческую экспертизу, которая подтвердила бы, что некий обряд по изгнанию демонов, который он, очевидно, собирался провести в Москве, - это лишь часть его особой веры и шаманской практики, за которой не скрывалось намерение нанести кому-либо вред.

"Поскольку шамана Габышев стал известной медийной фигурой, обвинение, наверняка, не решилось бы приговорить его к очень суровой мере наказания, - предполагает Прянишников. - Поэтому следствие выбрало наиболее простой путь - его изоляцию в диспансере, которая одновременно показала бы сторонникам шамана, что тот, за кем они последовали, - психологически нездоровый человек".

Сам Габышев в телефонном разговоре с DW в среду заявил, что считает себя "здоровым и вменяемым человеком" и не признает результаты медицинских обследований, согласно которым он объявляется невменяемым.

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