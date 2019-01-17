Недовольство Астаны добавками в молоко - признак разногласий в ЕАЭС?

Министерство здравоохранения Казахстана признало почти 30 процентов молочной и масложировой продукции фальсифицированной, обнаружив в ходе проверок, что под видом натуральных реализуются масломолочные товары с содержанием растительных жиров, причем часто об их наличии не сообщается на этикетках. Об этом глава Минздрава республики Елжан Биртанов заявил на заседании правительства 15 января, указав, что речь в основном идет о "продукции из Белоруссии, Украины, Кыргызстана, Франции и других стран".

Биртанов указал, что при проверках соответствия продукции технических регламентам ЕАЭС было выявлено более 6 тысяч "серых" сертификатов соответствия качеству, из которых 3,5 тысячи были выданы российскими надзорными органами. По информации министра, от всего объема фальсифицированной продукции 66 процентов приходится на импорт, а 34 процента является продукцией отечественных компаний. В общей сложности, отметил глава Минздрава, в 2018 году было снято с реализации и уничтожено более 22 тонн представляющих опасность здоровью жителей страны различных продовольственных товаров, а также наложены штрафы на 70 миллионов тенге (почти 163 тысячи евро).

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В своем комментарии для DW министр Елжан Биртанов указал, что законодательство Казахстана допускает реализацию молокопродуктов только при наличии декларации о соответствии, подтверждающей безопасность и качество продукта. Такие декларации выдаются органами сертификации, официально включенными в единый реестр ЕАЭС. Кроме того, ежемесячно Минздрав проводит мониторинг безопасности молочных продуктов. В рамках такого мониторинга в 2018 году было взято 665 проб молочных продуктов для исследования на соответствие заявленных свойств. "Из них 99 не соответствовали по жирнокислотному составу и содержали растительный жир, не указанный на маркировке продукции", - подчеркнул министр здравоохранения Казахстана.

По словам Биртанова, на случай выявления некачественных продуктов и обмана потребителей предусмотрены штрафы, изъятие товаров с уведомлением уполномоченных органов страны, где была изготовлена продукция, а также запрет на ввоз. "Так, в конце 2017 года Минздравом вводился запрет на ввоз и реализацию опасной молочной продукции трех производителей Киргизской Республики", - рассказал DW Елжан Биртанов.

Натуральное молоко только на базарах

Заявление министра удивило представителей казахстанского агробизнеса. В беседе с DW они заметили, что акцент министра здравоохранения на наличие в молочных продуктах растительных жиров несколько неуместен, поскольку без них современное производство в принципе невозможно.

Базар в Алма-Ате

В частности, пожелавшая не афишировать свое имя руководительница одной из крупных казахстанских агрофирм отметила, что натуральное молоко, масло или сметану сегодня можно приобрести только у апашек (бабушек)на базарах, а все крупные производители уже давно используют различные растительные добавки, включая пальмовое масло. "Во-первых, надо понимать, что использование того же пальмового масла, как и других растительных жиров, разрешено. Для этого есть и соответствующие регламенты Таможенного союза и ЕАЭС. Все, что требуется, - это на этикетках указывать, что это сливочно-растительный спред, молокосодержащий продукт и так далее".

Во-вторых, по словам собеседницы DW, сегодня все реализуемые через торговые сети молочные продукты содержат всевозможные добавки растительного происхождения, без которых они быстро испортятся. "Опасность представляют только трансжиры вроде маргарина. То есть, если видите дешевое масло или молоко, знайте - в них низкокачественные растительные добавки", - подчеркнула руководительница одной из агропромышленных компаний.

Разногласия между партнерами по ЕАЭС

По ее мнению, заявление министра здравоохранения, скорее всего, связано с разногласиями между Казахстаном и его партнерами по ЕАЭС. Особенно с Москвой и Минском, которые, кроме овощей, фруктов и мяса, другие продовольственные товары из Казахстана на свой рынок не пускают, тогда как для их продукции ограничений на казахстанском рынке нет. По словам предпринимательницы, на севере Казахстана доминирует более дешевая молочная продукция из России и Беларуси. "Поэтому, можно сказать, где-то Биртанов лоббирует интересы отечественных производителей", - поделилась своей точкой зрения с DW представительница казахстанского агробизнеса.

Подделывается всё, кроме сыра и творога

Схожего мнения придерживается аналитик и советник ряда агропромышленных компаний Кирилл Павлов. В беседе с DW он также подчеркнул, что без растительных добавок современное масломолочное производство невозможно в принципе, о чем министр здравоохранения должен знать. "Как чаще всего придается жирность, например, молоку? Самый дешевый и быстрый способ - это использовать спреды пальмовых масел. Да, это вредно, но прибыльнее. Поэтому тот, кто заботится о здоровье покупателей, приобретает более качественные спреды. Это делается и у нас, и за рубежом. Фактически подделать под натуральный продукт можно всё за исключением сыров и творога", - заметил Кирилл Павлов.

Как и предыдущий эксперт, он предположил, что заявление министра здравоохранения непосредственно связано с наблюдаемыми разногласиями в рамках ЕАЭС. Тем более что, по его словам, на казахстанских прилавках действительно очень много некачественной молочной продукции из России и Белоруссии. "Не может литр молока стоить меньше 150 тенге (около 35 евроцентов. - Ред.), как это бывает в случае российской и белорусской продукции. У нас 150 тенге первичное сырье стоит. Но там же еще заложены упаковка, транспортировка, торговая наценка, - утверждает Кирилл Павлов. - Так что на этом направлении порядок давно пора навести".

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