 Неделя моды в Берлине: Стань рыбой или умри! | Кадр дня | DW | 03.07.2018

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Кадр за кадром

Неделя моды в Берлине: Стань рыбой или умри!

Такую коллекцию под девизом "Fish or die" представил бельгийский лейбл Botter из Антверпена. Неделя моды в Берлине продлится до субботы, 7 июля.

Берлинская неделя моды

Берлинская неделя моды
Fashion Week Berlin Botter (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

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Мужчины немецкой супермодели

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Выставка о жизни Джанни Версаче

  • Выставка в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Королевский антураж

    Разместилась экспозиция в самом центре Берлина - в бывшей городской резиденции прусских монархов, Дворце кронпринцев на бульваре Унтер-ден-Линден. Как говорят устроители, это крупнейший в мире показ одежды итальянского дизайнера. На вернисаже 31 января творения Версаче демонстрировались на подиуме. Рядовой публике наряды покажут неподвижные манекены. Выставка открыта до 13 апреля 2018 года.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Лейбл с 40-летней историей

    Выставка ретроспективная, и к моде из сегодняшнего Дома Версаче она не имеет никакого отношения. "У лейбла сегодня не так четко обозначен профиль, как раньше", - говорит куратор экспозиции во Дворце кронпринцев Карл фон дер Ахе. Джанни Версаче взорвал мир высокой моды в 1989 году, начав создавать свои феерические коллекции от-кутюр под маркой Atelier Versace.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    До Милана была Германия

    Выставка напоминает о том, что первое шоу Джанни Версаче проходило не в Милане, а в немецкой провинции. Организовал его в феврале 1978 года в своем родном Липпштадте Альберт Айкхоф - ныне владелец магазина высокой моды в Дюссельдорфе. Айкхоф познакомился с Версаче во Флоренции в 1976 году и сразу же стал покупать его коллекции. "Первооткрыватель" Версаче был почетным гостем вернисажа в Берлине.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Более сотни экспонатов

    Мода Джанни Версаче - это парадоксы и вызов. Она сочетает в себе барочную пышность и панковскую дерзость. В ней доминируют яркие контрастные цвета и блестящие поверхности. Леопардовая расцветка соседствует с мотивами из поп-арта. Драгоценные камни затмевают сияние золота.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Взрывная мода для знаменитых друзей

    Шелк, золото, черная кожа, - вызывающая и откровенно сексуальная, порой граничащая с кичем, мода от Версаче приобрела культовый статус. В костюмах итальянского дизайнера щеголяли Элтон Джон, принцесса Диана, Эрик Клэптон, Майкл Джексон, Мадонна. Все они были не только клиентами Версаче, но и его хорошими друзьями.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Шедевры на вес золота

    Более 120 комплектов одежды, созданной в разное время итальянским кутюрье, представлены на выставке в Берлине. 1991 годом датирован этот топ, украшенный женским лицом с картины Густава Климта. В денежном выражении суммарная стоимость всех экспонатов ретроспективы, по словам ее кураторов, составляет несколько миллионов евро.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Наряды с историей

    Наряды для выставки предоставили частные лица из своих личных коллекций и гардеробов. На выставке можно увидеть костюм, в котором Стинг в 1992 году сочетался браком, а также знаменитое кожаное платье из коллекции Bondage, в котором дефилировала Наоми Кэмпбелл.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Империя Джанни

    Под собственным именем Версаче выпускал не только одежду, но и духи, а также фарфоровую и стеклянную посуду, мебель и другие товары для дома. Версаче создал целую империю дизайнерских изысков. "Поэтому он и сегодня интересен для нас, для нашего времени", - поясняют кураторы берлинской экспозиции.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Законодатель трендов

    Версаче задавал тон в моде на протяжении десятилетий. Он кроил вечерние платья по лекалам женского нижнего белья и выводил на подиум мужчин без галстуков и в джинсах. Не в последнюю очередь благодаря ему в модном бизнесе возник культ топ-моделей: своим любимым манекенщицам он платил баснословные гонорары. Версаче не скрывал и своей гомосексуальной ориентации.

  • Выставка Джанни Версаче в Берлине

    Феерия моды Джанни Версаче

    Вечная память

    Блистательная карьера оборвалась внезапно и трагически. Джанни Версаче было всего 50 лет, когда 15 июля 1997 его на ступенях собственного дома в Майами-Бич застрелил серийный убийца.

    Автор: Элла Володина


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