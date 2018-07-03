Неделя моды в Берлине: Стань рыбой или умри!

Такую коллекцию под девизом "Fish or die" представил бельгийский лейбл Botter из Антверпена. Неделя моды в Берлине продлится до субботы, 7 июля.
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