Невероятно: этой гусенице - 44 миллиона лет (фото)

Мюнхен • Из этой гусеницы 44 миллиона лет назад могла бы вылупиться большая бабочка-пяденица, но она угодила в смолу и в таком виде была обнаружена немецкими учеными. Сейчас они представили свою находку в Зоологической государственной коллекции Мюнхена (Zoologische Staatssammlung München). Как отмечает агентство dpa, гусеницы больших бабочек (лат. Macrolepidoptera) встречаются в янтаре крайне редко, а в балтийском янтаре такое включение вообще обнаружено впервые.

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