Невероятно: этой гусенице - 44 миллиона лет (фото)

Немецкие ученые представили необычную находку - гусеницу, обнаруженную в балтийском янтаре.
Мюнхен • Из этой гусеницы 44 миллиона лет назад могла бы вылупиться большая бабочка-пяденица, но она угодила в смолу и в таком виде была обнаружена немецкими учеными. Сейчас они представили свою находку в Зоологической государственной коллекции Мюнхена (Zoologische Staatssammlung München). Как отмечает агентство dpa, гусеницы больших бабочек (лат. Macrolepidoptera) встречаются в янтаре крайне редко, а в балтийском янтаре такое включение вообще обнаружено впервые.
Смотрите также:
В столице немецкой земли Баден-Вюртемберг Штутгарте открылась выставка, посвященная янтарю. (06.12.2018)
20 лет назад этот внешне ничем не примечательный немецкий карьер под Франкфуртом-на-Майне был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (10.12.2015)
Уже несколько лет копают археологи в центре Регенсбурга и обнаруживают в земле подчас сенсационные реликты из далекого прошлого. (12.03.2015)
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Кракове присвоил этот статус пещерам, в которых нашли "Швабскую Венеру", человека-льва и другие произведения первобытных людей. (10.07.2017)
Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере. (29.04.2016)
Сенсационную находку сделали на строительной площадке в одном из городских районов Франкфурта-на-Майне. (16.07.2019)
В Баден-Вюртемберге искали военную амуницию, а обнаружили такой вот клад. (17.04.2019)
Два экстрим-туриста из Кельна наткнулись в непроходимых джунглях Перу на поселение доколумбовой культуры. О ценности находки можно будет судить после проведения раскопок. (13.03.2019)
В Германии проходит выставка, посвященная раскопкам на реке Толлензе. Ученые считают это место самым старым полем боя в Европе. Экспозиция меняет наши представления о бронзовом веке. (23.10.2017)
Эта фотография была сделана не немецком острове Рюген с помощью дрона. (08.02.2019)
Современные археологи нашли новый источник артефактов, позволяющий пополнить знания о прошлых временах. Они ведут раскопки в тех местах, где когда-то находились кабаки и трактиры. (17.01.2018)