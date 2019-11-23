 Невероятно: этой гусенице - 44 миллиона лет (фото) | Кадр дня | DW | 24.11.2019

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Кадр за кадром

Невероятно: этой гусенице - 44 миллиона лет (фото)

Немецкие ученые представили необычную находку - гусеницу, обнаруженную в балтийском янтаре.

Гусеница большой бабочки-пяденицы в янтаре

Мюнхен • Из этой гусеницы 44 миллиона лет назад могла бы вылупиться большая бабочка-пяденица, но она угодила в смолу и в таком виде была обнаружена немецкими учеными. Сейчас они представили свою находку в Зоологической государственной коллекции Мюнхена (Zoologische Staatssammlung München). Как отмечает агентство dpa, гусеницы больших бабочек (лат. Macrolepidoptera) встречаются в янтаре крайне редко, а в балтийском янтаре такое включение вообще обнаружено впервые.

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