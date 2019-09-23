Невероятно, но факт: в Германии растет женьшень (фото)

Вальсроде • Продолжаем информировать наших читателей о том, что такого необычного вырастили летом и собрали этой осенью в Германии. Вслед за арбузами и дынями, сладким бататом и ягодами годжи пришла очередь ценного лекарственного растения - женьшеня. Традиционная китайская медицина утверждает, что препараты из него продлевают жизнь и возвращают молодость.

Плантация женьшеня в Люнебургской пустоши

Эти фотографии были сделаны в середине октября в окрестностях нижнесаксонского города Вальсроде в Люнебургской пустоши. В лучшие годы здесь собирают до двух с половинной тонн женьшеня, однако нынешний урожай оставляет желать лучшего - не превысит одной тонны. Виной тому - расплодившиеся улитки и грызуны. Однако вес самого тяжелого корня, выкопанного здесь нынешней осенью, превысил 680 граммов.

Собранный урожай женьшеня перед дальнейшей обработкой сначала тщательно моют вручную

Специализированное хозяйство FloraFarm является единственной фермой по выращиванию женьшеня в Европе - во всяком случае, именно так здесь утверждают. Первый урожай удалось собрать в 1992 году - после многолетних экспериментов. Как сообщает агентство dpa, общая площадь плантации этого многолетнего растения в Люнебургской пустоши составляет около девяти гектаров. Каждый год урожай собирают примерно на полутора гектарах, которые затем засевают заново.

Большая часть выращенного женьшеня используется для производства препаратов в капсулах, а также косметических изделий. Некоторое количество реализуется на ферме в свежем виде.

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