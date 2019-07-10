 На TÜV Süd подали в немецкий суд из-за прорыва дамбы в Бразилии | Новости из Германии о Германии | DW | 17.10.2019

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Германия

На TÜV Süd подали в немецкий суд из-за прорыва дамбы в Бразилии

Немецкая компания TÜV Süd проводила техническую экспертизу дамбы в Бразилии, в результате прорыва которой погибли не менее 240 человек. В ходе проверки TÜV Süd не выявила никаких нарушений.

Представительство TÜV Süd в Бразилии

Представительство TÜV Süd в Бразилии

Пятеро выживших после катастрофического прорыва дамбы в Бразилии , произошедшего в январе нынешнего года, подали в суд в Германии на немецкую компанию TÜV Süd и одного из ее менеджеров. Прокуратура Мюнхена в четверг, 17 октября, подтвердила получение заявлений на одного из немецких обвиняемых, его адвоката и компанию TÜV Süd.

Контекст

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Площадь вырубленных с января по август лесов в бразильской части Амазонии составила 6,4 тысячи кв. км, что на 92 процента выше показателя за аналогичный период 2018 года. (09.09.2019)

25 января возле шахты близ бразильского города Брумадинью прорвало дамбу, техническую экспертизу которой несколькими месяцами ранее проводила одна из дочерних фирм TÜV Süd. В результате прорыва дамбы на шахте погибли не менее 240 человек.

TÜV Süd готова сотрудничать

TÜV Süd подтвердила поступление заявлений на ее сотрудников и подчеркнула свою готовность к сотрудничеству. "Мы по-прежнему глубоко заинтересованы в прояснении причин этого несчастного случая и, в рамках ведущегося расследования, выражаем властям и учреждениям в Бразилии и Германии свою готовность к дальнейшему сотрудничеству", - говорится в заявлении TÜV Süd.

Прокуратура Мюнхена сообщила, что немецкие фигуранты обвиняются по целому ряду пунктов, касающихся подкупа, халатности и гибели людей.

Истцам оказывает поддержку гуманитарная организация Misereor и Европейский центр по конституционным и человеческим правам. Одна из истиц - Марсела Найяра Родригес выдвинула жесткие обвинения в адрес TÜV Süd, подчеркнув, что прорыв дамбы был не случайностью, а преступлением. "TÜV Süd знала о рисках с безопасностью на дамбе, но все-таки выдала сертификат стабильности", - пояснила она.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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