 На юге Франции из-за ливней введен максимальный уровень опасности | Новости из Германии о Европе | DW | 01.12.2019

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Европа

На юге Франции из-за ливней введен максимальный уровень опасности

Сильнейшие дожди ожидаются в департаментах Вар, Приморские Альпы и на Лазурном берегу. В Монако в связи с непогодой отменили матч ЧМ Франции по футболу.

Подтопления на юге Франции

Подтопления на юге Франции (фото из архива)

Национальная метеорологическая служба (НМС) Франции Meteo France в воскресенье, 1 декабря, из-за сильных ливней ввела максимальный - красный - уровень опасности в департаментах Вар и Приморские Альпы на юго-востоке страны.

Как сообщили в НМС, соответствующий режим начал действовать с 14.00 по местному времени (16.00 мск). За час до этого в Приморских Альпах "закрыли торговые центры, кинотеатры и театрально-концертные залы", уточнили в метеослужбе.

Кроме того, предпоследний, оранжевый, уровень метеотревоги объявлен в департаментах Воклюз, и в Альпах Верхнего Прованса. По словам экспертов, подобная мера связана, в частности, с тем, что из-за не прекращавшихся дождей в минувшие выходные почва оказалась чрезмерно увлажнена и с трудом поглощает осадки.

За выходные количество осадков местами может составить до 200 мм, поясняют в НМС. Как ожидается, Французская Ривьера с находящимися там крупными туристическими городами - Каннами и Ниццей -  может пострадать в наибольшей степени, причем риск того, что реки в районе побережья выйдут из берегов, "очень значителен".

В Монако отменили матч

Контекст

Затянувшиеся холода и проливные дожди в Европе ударили по сельскому хозяйству. Многие поля затоплены, часть урожая не соответствует качеству. Фермеры несут убытки. Страдают от непогоды и потребители. (08.06.2013)

Франция, Испания, Германия и ряд других стран Евросоюза пострадали от проливных дождей, которые пришли на смену аномальной жаркой погоде. По прогнозам синоптиков, дожди ждут Европу и в предстоящие выходные. (21.06.2013)

Между тем матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между клубами "Монако" и "Пари Сен-Жермен", который должен был пройти вечером 1 декабря на стадионе Louis II в Монако, был отменен из-за непогоды. Организаторы французской футбольной лиги сообщили, что о новых датах игры будет объявлено отдельно.

Красный уровень погодной опасности объявляется, когда погодное явление "исключительной интенсивности" представляет серьезную опасность для населения.

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    Автор: Рахель Бэйг, Мария Рюттингер


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