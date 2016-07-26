На юге Франции захвачены четыре заложника

В коммуне Бланьяк неподалеку от французского города Тулуза неизвестный мужчинавзял в заложники четырех человек. Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел в баре, где также расположен филиал букмекерской конторы. О требованиях злоумышленника пока не сообщается.

Район происшествия оцеплен спецназом полиции. По данным прокуратуры, мужчина угрожает открыть стрельбу по полицейским. Полиция Франции в своем Твиттере подтвердила, что проводит спецоперацию в окрестностях Бланьяка, где, в частности, расположен и аэропорт Тулузы. Жителей просят избегать район проведения операции и соблюдать периметр безопасности.

По данным местного издания La Dépêche du Midi, которое ссылается на источники в полиции, речь о террористической атаке пока не идет. Возможно, имела место попытка ограбления.

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