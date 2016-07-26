 На юге Франции захвачены четыре заложника | Новости из Германии о Европе | DW | 07.05.2019

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Европа

На юге Франции захвачены четыре заложника

Неизвестный мужчина с заложниками находятся в баре, где расположен филиал букмекерской конторы. О требованиях злоумышленника пока не сообщается.

Полицейская машина в Тулузе (Фото из архива)

В коммуне Бланьяк неподалеку от французского города Тулуза неизвестный мужчинавзял в заложники четырех человек. Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел в баре, где также расположен филиал букмекерской конторы. О требованиях злоумышленника пока не сообщается.

Контекст

Добровольно обменявший себя на заложницу жандарм посмертно награжден орденом Почетного Легиона. На траурной церемонии выступил президент Эмманюэль Макрон. (28.03.2018)

Министр внутренних дел Франции подтвердил освобождение заложников. Захвативший их ранее в 10-м округе французской столицы мужчина арестован. (12.06.2018)

Район происшествия оцеплен спецназом полиции. По данным прокуратуры, мужчина угрожает открыть стрельбу по полицейским. Полиция Франции в своем Твиттере подтвердила, что проводит спецоперацию в окрестностях Бланьяка, где, в частности, расположен и аэропорт Тулузы. Жителей просят избегать район проведения операции и соблюдать периметр безопасности.

По данным местного издания La Dépêche du Midi, которое ссылается на источники в полиции, речь о террористической атаке пока не идет. Возможно, имела место попытка ограбления.

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    Автор: Виталий Кропман


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