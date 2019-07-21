На юге Италии с двух лодок высадились 29 мигрантов

На юг Италии в воскресенье, 11 августа, прибыл парусник с 16 мигрантами на борту, сообщает итальянский новостной портал RaiNews. Беженцев обнаружил у побережья Апулии патруль финансовой полиции, который доставил их в порт города Отранто. Кроме семей с детьми, большинство которых – выходцы из Ирана и Ирака, на борту парусника находились также двое мужчин, задержанные по подозрению в нелегальной перевозке людей. Мигрантам оказывают поддержку сотрудники Красного Креста.

Ранее в тот же день на острове Мареттимо к западу от Сицилии высадились 13 мигрантов, приплывших на небольшой рыбацкой лодке из Северной Африки. Десять мужчин, одна женщина и двое детей были доставлены в лагерь беженцев, расположенный вблизи города Трапани на Сицилии.

"Ocean Viking" за три дня спас 251 мигранта

Между тем "Ocean Viking", судно благотворительных организаций "Врачи без границ" и SOS Méditerranée с 251 мигрантом на борту, спасенном в течение последних трех дней, а также судно испанской неправительственной организации "Open Arms" с 160 беженцами до сих пор ожидают разрешения встать на якорь в одном из портов Мальты или Италии. Мальта согласилась принять лишь 39 мигрантов, которых "Open Arms" спасла накануне, но спасатели отказались.

Глава Минюста Норвегии призвал "Ocean Viking" вернуть мигрантов домой

Министр юстиции и иммиграции Норвегии, под флагом которой ходит "Ocean Viking", Йран Калльмир заявил в эфире одного из телеканалов, что спасенные экипажем этого судна мигранты должны быть "доставлены обратно в Африку, Тунис или Ливию". Прием этих беженцев одной из европейских стран стал бы для них не спасением, а только продолжением побега, считает министр.

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