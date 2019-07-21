 На юге Италии с двух лодок высадились 29 мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 11.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

На юге Италии с двух лодок высадились 29 мигрантов

Суда "Ocean Viking" и "Open Arms" международных спасательных организаций с сотнями мигрантов не пускают в порты Италии или Мальты. Министр юстиции Норвегии предложил спасателям вернуть беженцев на родину.

Прием беженцев на судно Ocean Viking в Средиземном море, 9 августа 2019 года

Прием беженцев на судно Ocean Viking в Средиземном море, 9 августа 2019 года

На юг Италии в воскресенье, 11 августа, прибыл парусник с 16 мигрантами на борту, сообщает итальянский новостной портал RaiNews. Беженцев обнаружил у побережья Апулии патруль финансовой полиции, который доставил их в порт города Отранто. Кроме семей с детьми, большинство которых – выходцы из Ирана и Ирака, на борту парусника находились также двое мужчин, задержанные по подозрению в нелегальной перевозке людей. Мигрантам оказывают поддержку сотрудники Красного Креста.

Контекст

Преступление на вокзале во Франкфурте не пройдет бесследно для общественной дискуссии в ФРГ. Тем важнее, что правда должна быть представлена в полном объеме, считает Инес Поль. (31.07.2019)

Как регулируются операции по спасению людей в открытом море и кто отвечает за спасенных беженцев, в интервью DW объяснил немецкий эксперт по морскому праву Александер Проэльс. (07.08.2019)

Ранее в тот же день на острове Мареттимо к западу от Сицилии высадились 13 мигрантов, приплывших на небольшой рыбацкой лодке из Северной Африки. Десять мужчин, одна женщина и двое детей были доставлены в лагерь беженцев, расположенный вблизи города Трапани на Сицилии.

"Ocean Viking" за три дня спас 251 мигранта

Между тем "Ocean Viking", судно благотворительных организаций "Врачи без границ" и SOS Méditerranée с 251 мигрантом на борту, спасенном в течение последних трех дней, а также судно испанской неправительственной организации "Open Arms" с 160 беженцами до сих пор ожидают разрешения встать на якорь в одном из портов Мальты или Италии. Мальта согласилась принять лишь 39 мигрантов, которых "Open Arms" спасла накануне, но спасатели отказались.

Глава Минюста Норвегии призвал "Ocean Viking" вернуть мигрантов домой

Министр юстиции и иммиграции Норвегии, под флагом которой ходит "Ocean Viking", Йран Калльмир заявил в эфире одного из телеканалов, что спасенные экипажем этого судна мигранты должны быть "доставлены обратно в Африку, Тунис или Ливию". Прием этих беженцев одной из европейских стран стал бы для них не спасением, а только продолжением побега, считает министр.  

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Смотреть видео 02:30

МВД Германии предлагает деньги мигрантам, готовым уехать из страны добровольно

Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

Ссылки в интернете

RaiNews - о 16 мигрантах, прибывших на паруснике на юг Италии

Аудио- и видеофайлы по теме

МВД Германии предлагает деньги мигрантам, готовым уехать из страны добровольно  

Dolce Vita в Италии: в чем секрет успеха - "Европа в фокусе"  

Экс-депутат Европарламента о страхах перед исламом и правых популистах - Conflict Zone на русском  

Также по теме

Symbolbild | Flüchtlinge im Mittelmeer

"Врачи без границ" возобновят спасение беженцев в Средиземном море 21.07.2019

С конца июля спасать мигрантов в Средиземном море будет экипаж судна Ocean Viking. Его предшественника Aquarius ранее лишили права ходить под флагами Гибралтар и Панама.

Kroatien Dubrovnik | Marella Discovery 2

Круизный лайнер спас 111 мигрантов в Средиземном море 21.07.2019

Лодка с нелегальными мигрантами начала тонуть в 40 морских милях от греческого полуострова Пелопоннес. Их подняли на борт круизного лайнера.

Italien Flüchtlinge werden von Hilfsorganisation Sea-Eye gerettet

НПО прекращают миссии по спасению беженцев в Средиземном море 13.08.2017

Организации Save the Children и Sea Eye больше не будут спасать беженцев в Средиземном море. Корабли гуманитарных организаций подверглись обстрелу со стороны ливийской береговой охраны.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Протесты в Москве - момент истины для оппозиции  

"Отпускай - допускай": как прошел митинг на Сахарова  

Эксперты США предполагают взрыв двигателя на ядерной тяге под Архангельском  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно