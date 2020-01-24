На юге Германии немец застрелил шесть человек

В городке Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг 26-летний немец застрелил шесть человек. Еще два человека в результате инцидента получили ранения, сообщил журналистам представитель местной полиции в пятницу, 24 января.

Стрелявший задержан на месте преступления в центре населенного пункта около дома, в котором проживали злоумышленник и некоторые из его жертв. По данным полиции, молодой человек застрелил своих родителей и еще четырех человек, степень его родства с которыми устанавливается. Ранены еще два человека, один из них получил тяжелое ранение. Предполагаемый преступник сам позвонил в полицию и сдался стражам порядка.

Мотивы нападения еще предстоит установить следствию. Задержанный пока отказывается отвечать на вопросы. По сведениям полиции, он - спортивный стрелок, никогда ранее на попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Преступление было совершено с использованием полуавтоматического короткоствольного оружия.

Информации о наличии возможных сообщников нападавшего на данный момент у полиции не имеется.

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