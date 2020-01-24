 На юге Германии неизвестный застрелил нескольких человек | Новости из Германии о Германии | DW | 24.01.2020

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Германия

На юге Германии неизвестный застрелил нескольких человек

По информации Focus Online, в результате стрельбы в городе Рот-ам-Зе погибли шесть человек. Задержан подозреваемый.

Проблесковый маячок полиции

На юге Германии неизвестный открыл стрельбу по прохожим. В результате инцидента в населенном пункте Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг в пятницу, 24 января, есть раненые и, "по всей видимости", погибшие, сообщила местная полиция. Задержан подозреваемый, продолжается крупномасштабная полицейская операция.

По первым данным, речь идет о преступлении, совершенном в связи с семейными раздорами. Информации о наличии возможных сообщников у предполагаемого преступника на данный момент у полиции не имеется. 

Издание Focus Online сообщило о шести погибших.

Новость дополняется.

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    Автор: Екатерина Венкина


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