 На шахте ″Уралкалия″ из-за пожара заблокированы девять горняков | Новости из Германии о России | DW | 22.12.2018

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Россия

На шахте "Уралкалия" из-за пожара заблокированы девять горняков

Работающие в Соликамске горноспасатели не могут установить связь с шахтерами из-за сильного огня. На поверхность удалось вывести восемь человек из семнадцати.

Шахта в Соликамске (фото из архива)

Шахта в Соликамске (фото из архива)

На шахте компании "Уралкалий" в Соликамске в субботу, 22 декабря, вспыхнул пожар. Возгорание началось в 12.04 по местному времени (10.04 мск), говорится в сообщении компании. Восемь человек из 17 уже выведены на поверхность, еще девять горняков остаются в зоне задымления.

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На месте происшествия работают горноспасатели, но им не удается установить связь с шахтерами из-за сильного огня, заявил собеседник "Интерфакса" из оперативного штаба. У горняков есть средства индивидуального спасения, "кислорода им должно хватить" до прихода спасателей, добавил он.

Собеседник агентства назвал предварительной причиной возгорания вспышку метана, которая могла произойти как в результате "естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работ". Позднее представитель "Уралкалия" заявил, что задымление "связано со строительными работами" и вспышка метана не могла его вызвать.

С декабря 2017 года "объект передан подрядчику для проведения производственных работ", отмечается в сообщении компании. По информации "Уралкалия", именно подрядчик должен был обеспечивать безопасность работ.

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    Автор: Максим Филимонов


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