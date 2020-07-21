На что пойдут 750 млрд евро из крупнейшего пакета помощи ЕС

Ранним утром 21 июля, спустя четверо суток после начала чрезвычайного саммита ЕС в Брюсселе, председатель Европейского совета Шарль Мишель наконец объявил о достигнутом прорыве. После ожесточенных споров представителям 27 стран-членов ЕС все же удалось согласовать самый крупный бюджетный и финансовый пакет в истории организации. "Мы сделали это!" - написал Мишель в Twitter.

Общий объем пакета составляет 1,8 трлн евро. Из них 1074 млрд будут выделены в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы. Остальные 750 млрд евро планируется потратить в рамках программы восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса. Кроме того, средства пойдут на поддержку цифровизации экономики и переводе ее на экологический путь развития.

Впервые в истории - общие долги ЕС

Сумму в 750 млрд евро Еврокомиссия планирует занять на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза. В последующие годы долг будут погашаться совместными усилиями всех стран ЕС.

Здание Еврокомиссии в Брюесселе

При этом одним из самых спорных пунктов нового плана оставался вопрос, в какой форме странам ЕС будут выделять помощь: грантов или кредитов. В то время как кредиты будут выплачивать страны, получившие их, с грантами дело обстоит сложнее - для стран-получателей они будут безвозмездной помощью. И потому возвращать займ, потраченный на такие гранты, придется всему Евросоюзу.

Кто будет отдавать долг?

Сумма безвозмездной помощи странам, сильнее других пострадавшим от пандемии, стала основным камнем преткновения в ходе переговоров. Согласно первоначальному плану Еврокомиссии, который активно поддерживали Германия и Франция, 750 млрд евро восстановительного фонда предлагалось разделить на 500 млрд грантов и 250 млрд кредитов.

Однако Австрия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция жестко выступили за сокращение суммы не подлежащих возврату субсидий. В итоге был достигнут компромисс: объем безвозмездных грантов был снижен с 500 до 390 млрд евро. Остальные 360 млрд евро составят средства, выдаваемые в виде кредитов.

Ангела Меркель

Несмотря на противоречия, глава Европейского совета Шарль Мишель в итоге остался доволен достигнутым соглашением, назвав его "правильной сделкой для Европы в правильное время". Его мнение разделяет и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Оказавшись в нестандартной ситуации, Евросоюз продемонстрировал свою способность искать новые пути выхода из кризиса, отметила канцлер в ходе пресс-конференции по итогам саммита. "Это важный сигнал", - подчеркнула Меркель.

Италия получит из фонда около 209 млрд евро

Средства из нового фонда восстановления будут выплачены наиболее пострадавшим от пандемии странам в период с 2021 по 2023 годы. Предполагается, что крупнейшими их получателями станут Испания и Италия. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также выразил удовлетворение результатами переговоров. По его словам, в общей сложности его страна получит из фонда восстановления около 209 млрд евро: 127 млрд в форме займа, а 81 млрд - в качестве безвозмездных грантов.

При этом в ЕС будет действовать механизм контроля над использованием выделенной помощи. Проекты для финансирования из средств фонда должны предоставляться правительствами государств Евросоюза на утверждение Еврокомиссии и Совету ЕС. При этом не менее 30 процентов от выделяемых каждой из стран сообщества субсидий и кредитов должны идти на проекты, которые благоприятно отразятся на состоянии окружающей среды и будут приближать ЕС к созданию к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

Италия стала одной из стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии

Привязка к соблюдению ценностей ЕС

Участникам саммита удалось также договориться об увязке выплат из фонда с соблюдением стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Против такого решения изначально выступали Венгрия и Польша, но в результате удалось достичь компромиссного решения.

Однако в трактовке этого компромисса проявились новые разногласия. Так, венгерские СМИ, в частности, сообщили, что саммит стал победой венгерского премьер-министра Виктора Орбана. А польское агентство PAP со ссылкой на правительственные источники сообщило, что привязка финансовых выплат к соблюдению верховенства права отменена.

Европейская комиссия возбудила в 2017 году штрафную процедуру против Польши, предъявив ей обвинения в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства. В 2018 году подобная процедура возбуждена Европарламентом также в отношении Венгрии. В апреле 2020 года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в стране. От польских властей сейчас требуют приведения ее в соответствие со стандартами ЕС.

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