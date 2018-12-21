На что жертвуют немцы 5 миллиардов евро

Каждый четвертый житель Германии переводит деньги на счета благотворительных фондов и различных церковных организаций. Всего за 2017 год немцы пожертвовали почти 5,2 миллиарда евро, сообщает Немецкий совет благотворительных организаций. Деньги идут, в первую очередь, на гуманитарные цели: помощь нуждающимся детям, церквям, жертвам природных катастроф, тяжело больным людям. Кроме того, жители Германии поддерживают сохранение памятников и культурных объектов, защиту животных и окружающей среды.

Активнее всего жители Германии жертвовали свои деньги в рекордном 2015 году: как раз тогда обострился миграционный кризис в Европе, произошла серия крупных землетрясений в Непале. В 2015-м немцы потратили на благотворительность около пяти с половиной миллиардов евро.

Вообще количество пожертвований напрямую связано с катастрофами, которые становятся резонансными в СМИ. Немцы, например, активно помогали жертвам наводнения на Эльбе в 2002 году и цунами в Юго-Восточной Азии спустя два года. Тогда жители Германии перевели более миллиарда евро на помощь нуждающимся.

Кто делает пожертвования в Германии

В среднем размер пожертвования с человека в Германии составляет 30-35 евро. Но взносы от пенсионеров - намного крупнее. Люди старше 70 лет чаще отдают свои деньги благотворительным организациям: 40 процентов всех пожертвований фонды получают именно от них. Сорокалетние, наоборот, все реже переводят деньги на благотворительность. Эксперты связывают это с тем, что именно в этом возрасте немцы особенно активно занимаются своей семьей и избегают лишних расходов. Подростки и молодежь от 10 до 29 лет тоже делают пожертвования, но их взносы самые маленькие. В канун Рождества немцы охотнее отдают деньги на помощь другим.

Помимо крупных благотворительных фондов, в Германии есть проекты, которые не так известны, но срочно нуждаются в финансовой помощи. Узнать о таких инициативах можно на портале Betterplace. Те, у кого есть сомнения или вопросы по поводу сбора денег, могут связаться с создателями через этот сайт.

С момента основания Betterplace в 2007 году было пожертвовано более 60 миллионов евро. Прежде чем попасть на портал, организации проходят тщательную проверку: в итоге только 30 процентов объявлений допускаются к публикации.

Кто проверяет благотворительные фонды

Прежде чем переводить свои деньги на счет благотворительной организации, нужно убедиться, что это не обман. Небольшие фонды обычно находятся под покровительством более крупных: "Врачи без границ" (Ärzte ohne Grenzen e.V.), Всемирный фонд дикой природы (WWF), Greenpeace, Africa action и др. В Германии кампании по сбору денег могут получить специальную аккредитацию у независимой организации DZI-Spendensiegel, занимающейся анализом и проверкой целесообразности использования пожертвований неправительственными организациями. Если будет получено одобрение, эмблема DZI будет стоять на официальном сайте и всех рекламных плакатах кампании.

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