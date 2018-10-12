 На Франкфуртской книжной ярмарке прошли чтения рассказов Олега Сенцова | Новости из Германии об Украине | DW | 13.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

На Франкфуртской книжной ярмарке прошли чтения рассказов Олега Сенцова

Участники флешмоба #SaveOlegSentsov прочитали на английском и немецком языках четыре автобиографических рассказа украинского режиссера, после чего устроили акцию протеста возле российского стенда.

Участники акции #SaveOlegSentsov на Франкфуртской книжной ярмарке

На Франкфуртской книжной ярмарке состоялись чтения автобиографических рассказов Олега Сенцова. Об этом сообщил корреспондент DW в субботу, 13 октября. Участники акции #SaveOlegSentsov прочитали на английском и немецком языках четыре рассказа украинского режиссера, заключенного в России.

Контекст

Замглавы ФСИН заявил, что осужденный режиссер Олег Сенцов работает над фильмом о тюремной жизни. Ранее Сенцов прекратил голодовку из-за угрозы принудительного кормления. (08.10.2018)

Олег Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с "насильственным кормлением", которое будет проводится в рамках "реанимационных мероприятий". (05.10.2018)

Тексты в том числе читали украинские писатели Андрей Курков и Виктория Амелина, акцию посетили несколько десятков человек, в их числе - лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Молчаливая акция протеста у стенда России

После этого участники чтений оправились к российскому стенду и устроили там молчаливую акцию протеста. Они встали вокруг стенда с листами бумаги с надписями #SaveOlegSentsov, пока там проходила презентация.

Олег Сенцов отбывает наказание в России, он осужден на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. Сенцов не согласен с приговором, он держал голодовку 145 дней: с 14 мая по 5 октября. Режиссер вынужденно прекратил голодовку, поскольку, по его словам, в отношении него планировали применить принудительное кормление.

Смотрите также:

  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


Смотреть видео 01:17
Now live
01:17 мин

Олег Сенцов: 100 дней голодовки

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Олег Сенцов: 100 дней голодовки  

Немцова.Интервью - Наталья Каплан о том, что она бы лично сказала Владимиру Путину  

Европа и США возмущены приговором Сенцову  

Также по теме

Rostow am Don Oleg Senzow Gerichtsverhandlung

ЕС обвинил Россию в нарушении прав Сенцова 07.10.2018

Россия нарушает и международные нормы, и права Олега Сенцова, отказываясь предоставить ему необходимую медицинскую помощь, заявляет внешнеполитическая служба ЕС.

Russland Oleh Senzow, ukrainischer Regisseur in Haft, Hungerstreik

Сенцов заявил о вынужденном прекращении голодовки 05.10.2018

Олег Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с "насильственным кормлением", которое будет проводится в рамках "реанимационных мероприятий".

Rostow am Don Oleg Senzow Gerichtsverhandlung

Олег Сенцов выдвинут на премию имени Сахарова 13.09.2018

Кандидатуру украинского режиссера предложила фракция Европейской народной партии в Европарламенте. С 14 мая Сенцов продолжает голодовку в российской колонии, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть  

Джонатан Литтелл: Кроме Путина, остальная структура власти ненавидит Кадырова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно