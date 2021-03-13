На форуме муниципальных депутатов в Москве - массовые задержания

Полиция сорвала проведение форума муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", организованный штабом проекта "Объединенные демократы". Об этом в субботу, 13 марта, сообщил корреспондент DW.

Форум проходил в отеле "Измайлово", где собрались около 200 человек. Полицейские задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, политиков Владимира Кара-Мурзу-младшего и Евгения Ройзмана, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина и других.

Полиция увязала задержания с деятельностью "нежелательной организации"

По словам полицейских, их вмешательство связано с "фактом осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ".

Как в свою очередь отметил Кара-Мурза-младший: "Сказали про "нежелательную организацию", но даже не сказали, про какую именно. Вы когда-нибудь видели, чтобы задерживали целый зал?"

В свою очередь Андрей Пивоваров высказал мнение, что полиция своими действиями "настроила против себя не только столичных активистов, но и депутатов из регионов".

По данным корреспондента DW, изначально правоохранители пообещала задержать "вообще всех", но потом репортеров начали все же выпускать из зала. Как уточняет издание "Медиазона", задержаны были журналистка Znak.com Анастасия Мельникова, репортеры Sota Vision и Avtozak Live Артем Кригер и Никита Ступин. Когда собравшихся начали выводить из зала, часть присутствующих принялась выкрикивать: "Мародеры! Позор!"

Как следует из фото журналиста Тимура Олевского, в одном из автозаков - не менее десяти человек. В списках задержанных, составляемых правозащитной организацией "ОВД-Инфо", на 11.45 мск - 30 человек.

У отеля дежурили свыше десяти автозаков

Между тем у здания гостиницы дежурили свыше десяти автозаков, в них по одному заводили участников мероприятия. По информации телеканала "Дождь", на задержанных собираются оформлять протоколы по статье 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией).

Депутат петербургского муниципального образования "Правобережный" Федор Грудин рассказал, что его автобус, в котором также находится бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, уже приехал к ОВД "Гальяново".

Задержанным с Ильей Яшиным сказали, что их везут в ОВД по району Метрогородок. Депутата Мосгордумы Михаила Тимонова и журналиста Тимура Олевского должны были доставить в ОВД "Перово".

Всероссийский форум муниципальных депутатов "Муниципальная Россия" проводился при участии "Открытой Россией", связанной с оппозиционером Михаилом Ходорковским.

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