 На фоне торговых войн с США Китай и Япония расширяют сотрудничество | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.10.2018

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Мир

На фоне торговых войн с США Китай и Япония расширяют сотрудничество

Во время первого за семь лет визита премьера-министра Японии в Китай стороны договорились о возобновлении валютных обменов и мерах по повышению доверия в территориальном конфликте.

Синдзо Абэ и Ли Кэцян

Синдзо Абэ и Ли Кэцян

В рамках первого официального визита в Китай премьер-министра Японии Синдзо Абэ обе стороны в пятницу, 26 октября, подписали в Пекине ряд соглашений о сотрудничестве, а также договорились о мерах укрепления доверия для разрешения территориальных споров в Восточно-Китайском море.

Во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном Абэ заявил, что стороны должны перейти "от соперничества к сотрудничеству". "Япония и Китай - надежные партнеры, и не будут угрозой друг для друга", - подчеркнул японский премьер-министр. Главы правительств согласовали вопрос о возобновлении валютного обмена между центральными банками двух стран, прекращенного после охлаждения отношений в 2012 году.

Соглашения о сотрудничестве

Кроме того, подписано соглашение, согласно которому финансовые институты Японии и Китая гарантируют взаимную поддержку валют на случай возникновения нестабильности на финансовых рынках на сумму до 30 млрд долларов. Как указывает агентство Reuters, это крупнейшее подобное соглашение, заключенное Японией.

Контекст

Между Японией и Китаем обострился давний спор о принадлежности нескольких необитаемых островов, вблизи которых, возможно, находятся крупные месторождения газа. В район архипелага обе страны отправили военные корабли. (19.09.2012)

Токио расследует возможную скоординированность действий российских кораблей и фрегата КНР, около трех часов находившихся рядом со спорными островами Сенкаку в Восточно-Китайском море. (09.06.2016)

Кроме того, стороны договорились теснее сотрудничать при реализации инфраструктурных проектов в третьих странах. Было подписано 50 подобных соглашений, в том числе о строительстве ветроэнергетической станции у побережья ФРГ, возводимой при участии китайской государственной компании CITIC. Пекин также надеется на участие Токио в грандиозном проекте "Новый Шелковый путь" для строительства транспортных коридоров из Китая в Юго-Восточную Азию, Европу и Африку.

В рамках повышения доверия в территориальном конфликте достигнуто соглашение о сотрудничестве при проведении морских поисковых и спасательных операций, проводимых в водах вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море.

Синдзо Абэ прибыл в Китай  в ознаменование 40-й годовщины заключения японско-китайского договора о мире и дружбе. Это - первый визит премьера Японии в Китай за прошедшие семь лет.

Смотрите также:

  • Риф Огненный крест

    Дипломатия искусственных островов

    Военный аэродром в морских водах

    С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Новая земля в ничейной акватории

    Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Строительство в ускоренном темпе

    Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

  • Южный риф Джонсона

    Дипломатия искусственных островов

    Политика символических посланий

    Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.

  • Риф Хьюза

    Дипломатия искусственных островов

    Стандартная строительная схема

    Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

  • Риф Мисчиф

    Дипломатия искусственных островов

    Филиппины пытаются протестовать

    В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

  • Второй атолл Томаса

    Дипломатия искусственных островов

    Отчаянное сопротивление

    В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.

  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

    Территориальный спор в Южно-Китайском море

    Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


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Южно-Китайское море не найдешь в заголовках актуальных новостей, но это обманчивая тишина. Стремясь получить фактический перевес в территориальном споре с соседями, Китай все активнее строит там искусственные острова. (24.02.2015)  

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