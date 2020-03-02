 На Филиппинах вооруженный мужчина захватил 30 заложников | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2020

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Мир

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил 30 заложников

Уволенный охранник торгового центра в пригороде Манилы взял в заложники сотрудников, полиция ведет переговоры.

Торговый центр на Филиппинах

На месте происшествия

В пригороде столицы Филиппин Манилы вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек. Инцидент произошел в понедельник, 2 марта, в торговом центре Greenhills, расположенном в городе Сан-Хуан. В здании звучали выстрелы, один из охранников получил ранения и госпитализирован, сообщила полиция.

Контекст

Наибольшие разрушения тайфун "Хайян" оставил после себя на филиппинском острове Лейте. Но сейчас международная помощь доходит и туда, сообщает специальный корреспондент DW Петер Хилле. (16.11.2013)

Сотни посетителей и сотрудников молла эвакуированы. По данным мэра Сан-Хуана Франциско Заморы, злоумышленник является недавно уволенным охранником торгового центра. Он имеет при себе оружие и ручные гранаты, полиция ведет с ним переговоры.

Заложники находятся в одном из офисов. По данным властей, это сотрудники торгового центра. Здание молла оцеплено, власти призвали граждан не приближаться к месту инцидента.

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


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