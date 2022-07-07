На учет в центрах занятости Германии встали 350 тыс. граждан Украины

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Из почти 900 тыс. украинцев, бежавших от войны в Германию, более 350 тыс. встали на учет для поиска работы. Главные сложностьи при трудостростве - языковой барьер и необходимость одноврменно следить за детьми.
С начала войны в Германию приехали более 870 тыс. украинцев, из которых около 350 тыс. встали на учет в центрах занятости по всей стране, сообщает RND со ссылкой на данные Федерального агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit, BA) в понедельник, 11 июля.
Всего в Германию приехали 876 461 украинцев, сообщили в BA. В центрах занятости и аналогичных муниципальных учреждениях зарегистрировались 353 424 человек, в том числе 265 тыс. человек трудоспособного возраста. Заявки на получение детских пособий оставили 121 тыс. украинцев, пишет RND.
С начала войны было одобрено 144 тысячи интеграционных курсов для приехавших граждан Украины - специальные занятия, которые помогают иностранцам освоиться в повседневной жизни страны, выучить язык и найти работу.
Сложности при поиске подходящих вакансий связаны, в том числе с тем, что большинство кандидатов (более 75 процентов) - женщины, которые одновременно с посещением курсов должны присматривать за детьми, говорится в отчете BA. Другим серьезным препятствием работодатели называют языковой барьер.
Ситуацию на рынке труда агентство называет "стабильной". "Насколько долгосрочную роль для рынка труда будут играть беженцы из Украины, зависит от развития событий и того, как долго они будут оставаться в стране", - говорится в отчете BA. Наплыв беженцев в любом случае приведет к росту безработицы, поскольку в отличие от бежавших от войны сирийцев, граждане Украины получают пособия Hartz IV и имеют право на интеграцию в рынок труда, пишет ведомство.
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